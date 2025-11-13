סיילספורס רוכשת סטארט־אפ ישראלי בן שנה בכ-100 מיליון דולר

סיילספורס (Salesforce) הודיעה היום (ה') על רכישת דוטי (Doti), סטארט־אפ AI ישראלי צעיר שנחשף בתחילת השנה, בעסקה שהיקפה מוערך בכ־100 מיליון דולר. החברה גייסה עד היום כ־7 מיליון דולר בלבד בסבבי פרה־סיד וסיד, בהובלת F2 Venture Capital, לצד משקיעים פרטיים.

● הדוחות הראשונים של ויה: ההכנסות זינקו, ההפסד גדל

● סופטבנק חיסלה את החזקותיה באנבידיה: האם המשקיעים צריכים לדאוג?

דוטי, שהוקמה ב־2024 על ידי מתן כהן (CEO) ועופר חופשי (CPO), פיתחה "מוח ארגוני" מבוסס בינה מלאכותית, שמרכז את כלל הידע הפנים־ארגוני ומנגיש אותו לעובדים בצורה מיידית ומותאמת הקשר. הפלטפורמה מתחברת למגוון מערכות פנים־ארגוניות, מאחדת מידע מפוזר ומאפשרת שאילת שאלות ולקבלת תשובות ותובנות מדויקות, וכל זאת תוך שמירה על אבטחת מידע ופרטיות. עם השלמת הרכישה, כהן וחופשי יובילו את הסניף הישראלי של סלאק (פלטפורמה ממוחשבת להעברת מסרים מיידיים), שנרכשה על ידי סיילספורס ב־2020. בסיילספורס ציינו כי שילוב הטכנולוגיה והצוות של דוטי יחזק את מרכז המחקר והפיתוח AI של החברה בישראל, ויקדם את פיתוחה של שכבת חיפוש אחודה וחכמה (Agentic search) עבור לקוחות סיילספורס, שתופעל דרך סלאק (Slack) שישמש כממשק השיחה המרכזי.

מתן כהן, מייסד ומנכ"ל דוטי, מסר כי הרכישה תאפשר לחברה "להגשים את החזון להנגיש מידע ארגוני באופן מיידי בקנה מידה גלובלי". העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2026 של סיילספורס, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. כיום לדוטי בין 20-15 עובדים, רובם מצופים להשתלב בסלאק.

"המומחיות של דוטי מאיצה את החזון שלנו להמציא מחדש את החיפוש הארגוני בכל מוצרי סלספורס", מסרה דניז דרסר, מנכ"לית סלאק. עוד לדבריה, שילוב היכולות של דוטי יאפשר לעובדים ולסוכני ה-AI לעבוד יחד, לאתר מידע ולבצע פעולות במהירות וביעילות גדולות יותר.