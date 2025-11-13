הדוחות הראשונים של ויה: ההכנסות זינקו, ההפסד גדל

חברת התוכנה לתחום התחבורה הציבורית החכמה ויה (Via Transportation) פרסמה היום (ה') את הדוחות הכספיים הראשונים שלה כחברה ציבורית. החברה, שהונפקה בבורסת ניו יורק לפני כחודשיים, רושמת מאז תשואה חיובית של 9.8%, כשהיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר.

ויה פיתחה טכנולוגיה לניהול וייעול מערכות הסעות בערים, פרוורים ואזורים כפריים. ברבעון השלישי של השנה, הכנסותיה של ויה המשיכו לצמוח והיא המשיכה במגמה של צמצום ההפסדים על בסיס Non-GAAP. החברה הציגה צמיחה של 32% בשורת ההכנסות שהסתכמו בכ-110 מיליון דולר. ההפסד הנקי החשבונאי שלה (לפי כללי GAAP) גדל ב-73% ל-36.9 מיליון דולר, אך ההפסד הנקי המתואם התכווץ ב-33% ל-9.7 מיליון דולר. הפער ביניהם נובע בין היתר מהוצאות הקשורות לאג"ח להמרה שבוטלו ומהתגמול ההוני לעובדים, שהסתכם במהלך הרבעון ב-7.5 מיליון דולר.

ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי בגובה 8.7 מיליון דולר, שיפור מ-EBITDA שלילי של 14.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה מציינת שבסוף הרבעון היו לה 713 לקוחות, צמיחה של 11% במספר הלקוחות מהרבעון המקביל, ומדובר על שיעור חדירה שנמצא בחיתוליו משום שלהערכתה יש 63 אלף לקוחות פוטנציאליים בצפון אמריקה ובאירופה.

"מרוצים מהמומנטום"

ויה מצפה להכנסות של 114.6-115.1 מיליון דולר מהפלטפורמה ברבעון הרביעי ו-430-430.5 מיליון דולר בשנה כולה, צמיחה של 30% מ-2024. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי יהיה שלילי בגובה 7.5-8.5 מיליון דולר וב-2025 הוא יהיה שלילי בגובה 33.5-34.5 מיליון דולר. בסוף הרבעון היו לחברה בקופה 378 מיליון דולר.

"אנחנו מרוצים מהמומנטום של העסק ברבעון הראשון שלנו כחברה ציבורית", מסר דניאל רמות, מייסד-שותף ומנכ"ל ויה. הוא הוסיף שהחברה ממשיכה לייצור מנוף תפעולי משמעותי לעסק, שבא לידי ביטוי בשיפור מתמשך ב-EBITDA המתואם ובשולי ה-EBITDA. "אנחנו נהנים גם מהמאפיינים הייחודיים של המגזר הממשלתי שמספק לנו נראות (Visibility) גבוהה כשאנו מסתכלים על הרבעונים הבאים", הוסיף רמות.

ויה היא אחת משלוש הנפקות בולטות של יזמים מישראל השנה - לפניה הונפקה חברת הפינטק איטורו ואחריה חברת התיירות נבאן.