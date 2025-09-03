ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה ההנפקה יוצאת לדרך: VIA חושפת את השווי המבוקש
ההנפקה יוצאת לדרך: VIA חושפת את השווי המבוקש

חברת התחבורה החכמה ויה פרסמה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור בבורסת ניו יורק • ויה שואפת לשווי של כ־3.2 עד 3.5 מיליארד דולר

מיטל וייזברג 15:47
אורן שובל ודניאל רמות, מייסדי ויה / צילום: יח''צ
אורן שובל ודניאל רמות, מייסדי ויה / צילום: יח''צ

חברת התחבורה החכמה ויה (Via Transportation) פרסמה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בבורסה לניירות ערך של ניו יורק (NYSE). ויה שואפת לשווי של כ־3.2 עד 3.5 מיליארד דולר, והיא מתכננת להנפיק 10.7 מיליון מניות מסוג A, במחיר הצפוי לנוע בין 40-44 דולר למניה (בין 286-314 מיליון דולר), תחת הסימול VIA. לצד זאת, בעלי מניות קיימים ימכרו מניות בהיקף נוסף של כ־143-157 מיליון דולר, כך שסך ההיקף הכולל של ההנפקה עשוי להגיע לטווח שבין 428 מיליון דולר ל‏־471 מיליון דולר. בנוסף, לחתמים תינתן אפשרות לרכוש בתוך 30 יום עד 1.6 מיליון מניות נוספות.

את ההנפקה מובילים גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, אלן אנד קומפני וולס פארגו, ולצידם פועלים גם דויטשה בנק, גוגנהיים סיקיוריטיז ובנקי השקעות נוספים, בהם אופנהיימר, נידהם וויליאם בלייר.

שחקנית מובילה בתחומה

ויה הוקמה ב־2012 על־ידי היזמים הישראלים דניאל רמות ואורן שובל, והחלה את דרכה כאפליקציית שיתוף נסיעות בדומה לאובר. עם השנים שינתה החברה כיוון והתמקדה במתן פתרונות תוכנה לרשויות תחבורה עירוניות, במטרה לייעל מערכות תחבורה ציבורית ולחבר בין נוסעים, מקומות עבודה, שירותי בריאות וחינוך.

הטכנולוגיה של ויה מאפשרת לרשויות להחליף מערכות מיושנות בפלטפורמה דינמית מבוססת נתונים וביקושים, מה שמוזיל את עלויות התפעול, משפר את חוויית הנוסעים ומגדיל את מספר המשתמשים בתחבורה הציבורית.

כיום החברה פועלת במאות ערים ביותר מ־30 מדינות ונחשבת לאחת השחקניות המובילות בתחום התחבורה החכמה.