האב החליט להוריש את נכסיו רק לבן אחד. האם הצוואה תקפה?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

יועץ פיננסי דרש שכר טרחה של 8.8 מיליון שקל, וחויב לשלם בעצמו הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש דחה תביעה שהגיש רו"ח־יועץ פיננסי לקבלת שכר טרחה בסך 8.8 מיליון שקל בגין שירותי ייעוץ שנתן עד 2009 לפרויקט שהושלם בלעדיו ב־2017. נקבע כי התובע לא תרם להשלמת הפרויקט. פסק הדין עסק בתביעת רו"ח המשמש כיועץ פיננסי למימון פרויקטים בתחום האנרגיה והתשתיות נגד חברה פרטית העוסקת בפרויקטים להקמה ותפעול תחנות כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית אגירה שאובה. התובע דרש שכ"ט בסך 8.8 מיליון שקל על שירותי ייעוץ פיננסי שסיפק לחברה. שירותי הייעוץ עוגנו בהסכמים מ־2005 ומ־2006, שם נקבע בין היתר שהחברה רשאית לבטל את ההסכם במקרה שהתובע לא כשיר לספק את השירות, וכי בנוסף לדמי ייעוץ חודשיים היועץ יהיה זכאי לבונוס בגובה 0.4% מהסכום שתגייס הנתבעת לצורך מימון הפרויקט. ב־2009 נתגלעו מחלוקות בין הצדדים. לטענת הנתבעת, הודע לתובע כי ההתקשרות עימו הסתיימה בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו, והוא הפסיק לספק לה שירותי ייעוץ פיננסי. בהמשך לכך אף נחתמו הסכמי ייעוץ מול יועצים אחרים. ב־2017 גילה התובע מפרסומים בתקשורת כי הפרויקט הושלם וגויס לטובתו סך של כ־2.2 מיליארד שקל. מאפריל 2018 החל לפנות לנתבעת בדרישה לתשלום הבונוס לפי הוראות ההסכם - פניות שנענו בשלילה. בתביעה שהוגשה כשנתיים לאחר הסגירה הפיננסית טען התובע, באמצעות עוה"ד יואל פרייליך ואמיר פז ממשרד גיסין ושות', כי הסכם ההתקשרות לא בוטל מעולם והוא זכאי לדמי הצלחה עקב תרומתו החשובה לפרויקט. מנגד טענה החברה, באמצעות עוה"ד רם ז'אן וגדעון אבן־אור ממשרד AYR עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות', כי ההסכם בוטל ב־2009 וכי תרומתו לסגירה הפיננסית הייתה "זניחה". השופטת איריס אילוטוביץ' סגל דחתה את התביעה וקבעה שהתובע לא הוכיח שהייתה לו תרומה ממשית לסגירה, וכי נראה ש"התעורר" בו הרצון לקצור פירות רק לאחר הפרסום בתקשורת על הסגירה הפיננסית. היא הוסיפה כי הגשת התביעה לא מתיישבת עם "עקרונות תום הלב וההגינות החוזית", וכי "התובע היה מודע לכך שההתקשרות בין הצדדים חדלה מלהתקיים זה מכבר, וכי לא השלים את מלוא התחייבויותיו ע"פ ההסכם... והזרם שהניע את הפרויקט בתחילתו זרם זה מכבר בנתיבים אחרים". התובע חויב אף בהוצאות בסך 60 אלף שקל לטובת הנתבעת. משמעות הפסיקה: בחוזה למתן שירות אישי, שלא קוים ע"י הצדדים, לא ניתן יהיה לדרוש שכ"ט בחלוף שנים של אי מתן שירות מספר תיק: ת"א 8746-03-19 קראו עוד

האם הורות משותפת ושותפות בהכנסות מסחר בסמים מקנות זכויות בנכסי בן הזוג? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש קבע כי זוגיות ארוכת שנים והבאת ארבעה ילדים משותפים לעולם, אינם מעניקים לאישה שותפות בנכסי נדל"ן הרשומים ע"ש בן זוגה לשעבר, שכן לא הוכחה כוונת שיתוף בהם. התובעת הגישה תביעה לזכאות במחצית מנכסי הנדל"ן הרשומים ע"ש בן־זוגה לשעבר, בהם התמורה ממכירת בית המגורים שבו גרו יחד, דירה שירש מאימו וחנות שלפיה נרכשה במשותף, אך לטענתו קיבל מאביו במתנה. עוד דרשה מחצית מרכב האאודי ואת תכולת הדירה. לטענת האישה, היא ובן הזוג הכירו ב־1999 ומאז ניהלו מערכת יחסים של ידועים בציבור, תוך הבאת ארבעה ילדים לעולם ומגורים משותפים בבית הרשום על שמו, שלטענתה נמכר בתמורה ל־3.4 מיליון שקל בסמיכות לעת שבה הוציאה צו הרחקה נגדו עקב אלימות. לטענתה, מסרונים ששלח לה הנתבע, בהם הוא מציין שחלקה בתמורה עומד על סך של 1.4 מיליון שקל, מעידים שהוא עצמו מכיר בכך שהבית משותף. עוד טענה, שהם נהגו בשיתוף כלכלי לאורך הזוגיות ובין היתר רכשו יחד את חלקם של שני אחיו בדירה שקיבל בירושה מאימו וכן החנות שנרכשה והושכרה, ובכספי השכירות מומנו חיי היומיום. לטענתה, בשנים האחרונות חיו ברמת חיים גבוהה, רכשו רכבי יוקרה, ניהלו חשבון בנק משותף והיא הייתה שותפה מלאה להכנסות הנתבע במזומן מסחר בסמים קלים. מנגד טען הנתבע, כי הם ניהלו מערכת יחסים לפרקים ולא היו ידועים בציבור, וכל עניינם היה גידול הקטינים תחת קורת גג אחת, ללא מחויבויות, כשקיר מפריד בין אזוריהם בדירה. עניין התביעה, לפיו, הוא בצע כסף וחמדנות בנכסיו שמומנו מכספי ירושה. עוד טען, כי את החנות קיבל במתנה מאביו ואת הדירה ירש מאימו ומאחיו, שנתנו לו במתנה את חלקם. לגבי בעלותו בדירת המגורים שנמכרה, זו הוכרעה בהליך משפטי שניהל עם גרושתו, שבו היא טענה לזכויות וטענותיה נדחו. הנתבע הכחיש את טענות התובעת ששלח לה הודעת סמס שמגיעה לה מחצית מכספי התמורה שהתקבלו. לטענתו היא שלחה הודעות ממכשיר הטלפון שלו למכשיר הטלפון שלה ללא ידיעתו. השופטת שירלי שי דחתה את התביעה תוך שהיא קובעת כי מעבר לתקופת החיים המשותפים הארוכה וארבעת ילדיהם "לא הרימה התובעת את נטל ההוכחה לשיתוף כלכלי בנכסים שבבעלות הנתבע וטענותיה לא גובו במסמכים. נהפוך הוא, כל הראיות הוכיחו הפרדה רכושית". משמעות הפסיקה: נטל הוכחת שיתוף בנכסים בניגוד לרישום הוא כבד יותר במקרה של ידועים בציבור מאשר במקרה של נישואים מספר תיק: תלה"מ 38165-07-22 קראו עוד