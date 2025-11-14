הרכב הסיני הזה מזכיר את טסלה Y, וזול ממנה בעשרות אלפי שקלים

ישראל הפכה בשנים האחרונות למעבדת ניסויים של תעשיית הרכב הסינית, מעין "אתר בטא", שמאפשר ליצרנים ולממשלת סין לשכלל טקטיקות של יצוא, שיווק, מיצוב, שירות ותמחור לרכב. זאת כהכנה "רכה" לקראת חדירה לשווקים הרבה יותר גדולים וחשובים במערב.

אבל המהירות והעוצמה שבהן "הניסוי" הזה הצליח צריכה להדאיג מאוד את יצרני הרכב המערביים; נכון להיום, כשליש מהמכירות בשוק הרכב הישראלי הוא של כלי רכב מתוצרת סין, המושג "נאמנות למותג" שייך להיסטוריה, ולהיטי מכירות אנונימיים צצים אצלנו חדשות לבקרים, רק כדי לפנות מקום ללהיט אחר. המרוויחים העיקריים מכך, לפחות בטווח הקצר, הם הצרכנים הישראלים, שבזכות כלי הרכב הסיניים הם מגלים מחדש את המונח "תמורה לכסף".

עיצוני חיצוני

דוגמה טובה הוא הקרוס-אובר HYPTEC HT של חברת GAC הסינית. זהו קרוס-אובר פרימיום גדול, עם אורך של כמעט 5 מ', שתוכנן להתחרות ישירות בטסלה Y. הוא גדול ומאובזר הרבה יותר, אבל עדיין מצליח להגיע לישראל במחיר נמוך יותר בכ-60 אלף שקל מגרסת הבסיס של טסלה Y. האם קיים כאן מלכוד, או שהסינים פשוט החליטו "לעשות בית ספר" לאלון מאסק?

חיצונית המעצבים לא ניסו להסתיר את היעד שעל הכוונת. מלפנים ומהצד ה-HT מזכיר מאוד את ה-Y, עם פרופיל עגלגל ורחב של "קרוס-אובר קופה", וגג קמור, שמשתפל לאחור בזווית חדה ופוגש עמודי גג אחוריים דקים.

החרטום המשופע יוצר מראה דינמי ומציג פנסים מלוכסנים, שעיצובם מזכיר את הדור הקודם של טסלה Y. רק עיצוב הזנב שונה מאוד מהמקור האמריקאי, וכולל מערך תאורה רוחבי וספוילר בולט, שממוקם מתחת לחלון אחורי גבוה וצר.

בסין הרכב מוצע גם עם "גימיק" של דלתות צד אחוריות מתרוממות מעלה בנוסח "כנפי שחף", שכנראה הועתקו עם מדפסת 3D מדגם היוקרה "מודל X" של טסלה. קרוב לוודאי שהדלתות האלה היו הופכות ללהיט מקומי בישראל, אבל למרבה הצער הקהל הישראלי יצטרך להסתפק בדלתות צד מקובלות, שנפתחות החוצה. גם בלי הגימיק זהו רכב ידידותי לעין, ובצבע הנכון הוא גם ימלא את התפקיד של רכב סטטוס.

פנים הרכב

כמו בטסלה וב-XPENG G6, ל־HT יש חלל פנים ענק, דמוי בועה. הגג מתנשא מעל ראשם של הנוסעים, המושבים הקדמיים רחבים ונוחים מאוד בנסיעות ארוכות, וביניהם מפריד קונסול רחב, שמאפשר לנהג ולנוסע להניח מרפקים (וטלפונים) מבלי להיפגש פיזית.

על המושב האחורי יכולים להתמקם שלושה נוסעים רחבים וגבוהים, ולמתוח רגליים קדימה ללא מגבלות. המושב תוכנן בעליל עבור אנשי המעמד הבינוני הגבוה של סין, שאוהבים לנמנם ברכב, והוא מאפשר לאח"מ שבצד הימני מאחור להסב את המושב שלו למעין מיטה נוסח מחלקת עסקים.

לרשות הנוסעים מאחור גם עומדות דלתות ענקיות עם חלונות עצומים בגודלם, ואת הרגשת "הבועה" משלים גג זכוכית שנמתח לכל אורך הרכב, וכולל גם וילון חשמלי מקורי שיתקבל בברכה בקיץ הישראלי.

תא המטען רחב ועמוק, ומציע נפח מכובד של 670 ליטר, אחד הטובים בפלח, אם כי לא גדול כמו בטסלה Y.

הנדסת האנוש תואמת את הקו "הטסלאי", עם סביבת נהג מינימליסטית ונטולת הפרעות חזותיות למעט כמה מתגים פיזיים בודדים לשליטה על המראות, החלונות ועוצמת האוורור.

התפריט אומנם עבר הסבה לעברית, אבל הוא לא הכי אינטואיטיבי, ואפשר לבלות דקות ארוכות בחיפוש אחרי פונקציות חיוניות כמו בורר מצבי הנהיגה, ביטול מערכות בטיחות טורדניות או החלפת תחנת רדיו. אפשר להתנחם בכך, שהמידע החיוני לנהיגה מוצג בבירור מול הנהג באמצעות לוח מחוונים דיגיטלי, שכמותו אין בטסלה. יש גם מוטות שליטה מקובלים לאורות ולמגבים.

רמת הגימור והאבזור מרשימה יחסית למחיר. המושבים עטויים בעור נאפה שנראה ומרגיש איכותי ומעוטר בתפרים נאים, וכמעט כל משטח חשוף בתא, כולל בדלתות, עטוי בפלסטיק רך ויוקרתי למראה. אפילו ריפוד הגג משדרג את הנורמה.

רשימת האבזור התקני כוללת עיסוי למושבים הקדמיים, חימום ואוורור לכל המושבים, מערכת קול רצינית עם רמקולים במושב הנהג וזיגוג כפול לשמשות, שעבורו בלבד דורשים כמה יצרני פרימיום מערביים אקסטרה של מאות אירו.

היינו שמחים לקבל גם מערכת מיזוג חזקה יותר וגם מערכות בטיחות אקטיביות פולשניות וטורדניות פחות, במיוחד מערכת הסיוע לשמירה על נתיב, שמושכת את ההגה מידיו של הנהג בצורה די בלתי צפויה.

מנוע וטווח חשמלי

יחסית לממדים ולמיצוב, מערכת ההנעה של ה-HT די צנועה, וכוללת מנוע אחורי בודד בהספק 245 כ"ס וסוללה של 72.7 קילוואט-שעה עם טווח מוצהר של עד 445 ק"מ ב-WLTP. הנתונים האלה ממצבים את הרכב מול גרסאות הבסיס של מתחרות סיניות, אך טסלה כבר התקדמה בינתיים להספקים וטווחים גדולים יותר.

הביצועים עצמם יענו על רוב הדרישות, עם תאוצה מאפס ל-100 קמ"ש ב-7.1 שניות וצבירת מהירות חלקה ונמרצת גם בעליות, במיוחד במצב התכנות הספורטיבי. מרושם ראשוני נראה שהיעילות האנרגטית טובה מהממוצע. נהגים רגועים יוכלו השיג טווח די קרוב למוצהר גם בלי להיעזר במצבי התכנות "החסכוניים". קצב הטעינה המהירה סביר, בסביבות 160 קילוואט.

על הכביש

ניכר שהרכב תוכנן בעיקר עבור נוחות ופחות עבור נהיגה נמרצת. המתלים הרכים משחררים נטיית גוף די מוחשית בפניות הדוקות, וההיגוי די מעורפל. מעבר אל מצב התכנות הספורטיבי מגביר את משקל ההיגוי, אבל לא בהכרח את הדיוק שלו.

נוחות הנסיעה טובה, עם ספיגה בוגרת של מהמורות עירוניות קלות עד בינוניות, ונסיעה חלקה ורגועה במהירויות בין-עירוניות. תורם לכך שימוש בחישוקי 19 אינץ' עם צמיגים מתונים יחסית בחתך 55'. מרווח הגחון מספיק לצורך דילוג קליל על מדרכות גבוהות ונסיעה על דרכי עפר, אך לא היינו בוחנים אותו על מכשולים מחוץ לאספלט.

מחיר

ה-ION HT עולה בישראל 183 שקל לפני מבצעים וזה אומר כ-60 אלף שקל פחות מגרסת הבסיס של טסלה מודל Y, וכמעט 20 אלף שקל מתחת ל-G6 הפופולרי. צריך להביא בחשבון, שהרכב משווק בישראל בתקינה שמוגבלת ל-400 יחידות בלבד, וההמשכיות שלו אינה ודאית. אבל במחיר הזה אפשר כמעט לקרוא ל-HT "רכב חברתי", שמאפשר גם ללקוחות מוגבלי תקציב (יחסית) להרגיש איך נראים החיים במאיון העליון.

מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

BYD סיליון 7

220 אלף שקל לפני מבצעים עולה הקרוס-אובר קופה בגרסת הבסיס. לרכב עיצוב דינמי ותא נוסעים מפואר. מנוע 231 כ"ס מאיץ ל־100 ב־7.3 שניות והטווח עד 440 ק"מ.

BYD סיליון 7 / צילום: יח''צ

XPENG G6

202 אלף שקל, לפני מבצעים, עולה גרסת הבסיס. בסיס הגלגלים ארוך ותא הנוסעים מרווח ואיכותי. המנוע 258 כ"ס וסוללה של 68 קילוואט מספקת עד 435 ק"מ.