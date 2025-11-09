ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טסט

חוק ההסדרים ל־2026 מציע: טסט לרכב כל שנתיים

חוק ההסדרים מציע לבטל את חובת הטסט השנתי לרכבים שיובאו לישראל החל משנת 2023 • במקום זאת, מוצע לקיים טסט רק בשנה הרביעית, השישית והשמינית שחלפו ממתן רישיון הרכב, כלומר כל שנתיים • הסיבה: המציעים תולים את הגורמים לתאונות דרכים ב"גורם האנושי", ולא בתקלות ברכב

דובי בן גדליהו 09.11.2025
טסט לרכב / צילום: Shutterstock
טסט לרכב / צילום: Shutterstock

בניגוד לשנים עברו, שבהן כלל חוק ההסדרים צעדים מרחיקי לכת להעמקת הגבייה מתחום הרכב, בטיוטה הנוכחית ל־2026 כלולות רק שלוש הצעות, בנושאים מינוריים, שנוגעים בעיקר לטסטים ולמשרד התחבורה.

רשמית: מס הנסועה על רכב חשמלי הגיע לסוף דרכו. באוצר יציעו חלופה
עודפי ליסינג, הנחות חריגות וירידת ערך מואצת: הכללים בשוק היד שנייה משתנים

ההצעה הראשונה כוללת פטור רכבים פרטיים שיובאו לישראל החל משנת 2023 ממבחן רישוי שנתי, וחובה לבצע את הטסט רק בשנים ה־4, 6 ו־8 שחלפו מהמועד שבו ניתן רישיון רכב לראשונה.

על פי המציעים, כיום מחייבות תקנות התעבורה רכב פרטי לבצע מבחן רישוי בפעם הראשונה בתום שלוש שנים מעת שניתן לגביו רישיון רכב לראשונה. לאחר מכן, כל כלי הרכב הפרטיים מחויבים בבדיקה שנתית. מטרת הרגולציה ומבחן הרישוי היא לוודא את תקינות הרכבים באופן שוטף על ידי גורם חיצוני. המציעים מצטטים את דוח מבקר המדינה לשנת 2024, שלפיו קרוב ל־100% מהתאונות שנחקרות על ידי משטרת ישראל מסווגות כתאונות שהאחראי להן היה הגורם האנושי.

"לאור זאת, נראה כי הרגולציה הקיימת המחייבת בבדיקה של הרכב בכל שנה היא מחמירה מדי, ועל כן מוצע לפטור רכבים חדשים מחובת הבדיקה בשנים הרביעית, השישית והשמינית. מכיוון ששכיחות התקלות גדלה עם השנים, מוצע להמשיך לבדוק את הרכבים מדי שנה החל מהשנה התשיעית".

עם זאת גורמים בענף מציינים כי מדובר בהצעה שמעניקה בונוס לשכבות אוכלוסייה מבוססות, שיכולות לרכוש כלי רכב חדשים ויקרים. זאת, בעוד שהשכבות הנמוכות, שידן אינן משגת לרכוש רכב חדש, ימשיכו לבצע טסטים אחד לשנה במחירים מלאים.