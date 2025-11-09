חוק ההסדרים ל־2026 מציע: טסט לרכב כל שנתיים

בניגוד לשנים עברו, שבהן כלל חוק ההסדרים צעדים מרחיקי לכת להעמקת הגבייה מתחום הרכב, בטיוטה הנוכחית ל־2026 כלולות רק שלוש הצעות, בנושאים מינוריים, שנוגעים בעיקר לטסטים ולמשרד התחבורה.

ההצעה הראשונה כוללת פטור רכבים פרטיים שיובאו לישראל החל משנת 2023 ממבחן רישוי שנתי, וחובה לבצע את הטסט רק בשנים ה־4, 6 ו־8 שחלפו מהמועד שבו ניתן רישיון רכב לראשונה.

על פי המציעים, כיום מחייבות תקנות התעבורה רכב פרטי לבצע מבחן רישוי בפעם הראשונה בתום שלוש שנים מעת שניתן לגביו רישיון רכב לראשונה. לאחר מכן, כל כלי הרכב הפרטיים מחויבים בבדיקה שנתית. מטרת הרגולציה ומבחן הרישוי היא לוודא את תקינות הרכבים באופן שוטף על ידי גורם חיצוני. המציעים מצטטים את דוח מבקר המדינה לשנת 2024, שלפיו קרוב ל־100% מהתאונות שנחקרות על ידי משטרת ישראל מסווגות כתאונות שהאחראי להן היה הגורם האנושי.

"לאור זאת, נראה כי הרגולציה הקיימת המחייבת בבדיקה של הרכב בכל שנה היא מחמירה מדי, ועל כן מוצע לפטור רכבים חדשים מחובת הבדיקה בשנים הרביעית, השישית והשמינית. מכיוון ששכיחות התקלות גדלה עם השנים, מוצע להמשיך לבדוק את הרכבים מדי שנה החל מהשנה התשיעית".

עם זאת גורמים בענף מציינים כי מדובר בהצעה שמעניקה בונוס לשכבות אוכלוסייה מבוססות, שיכולות לרכוש כלי רכב חדשים ויקרים. זאת, בעוד שהשכבות הנמוכות, שידן אינן משגת לרכוש רכב חדש, ימשיכו לבצע טסטים אחד לשנה במחירים מלאים.