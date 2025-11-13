כלי הרכב מהמזרח צפויים לחזור לנמל אילת כבר בקרוב

בענף הרכב הישראלי מעריכים כי הכרזת החות'ים השבוע על הפסקת התקיפות על ספינות ישראליות בים האדום ו"הסרת המצור הימי מנמלי ישראל" עשויה להחזיר כבר בתקופה הקרובה את קווי הובלת הרכב הישירים מהמזרח לאילת ולנמלי הים התיכון, דרך תעלת סואץ.

ההכרזה פורסמה במכתב ששלח גורם חות'י בכיר לחמאס ופורסם במדיה העולמית, ואמינותה נמצאת כיום בבדיקה של גורמי חוץ וביטחון בישראל. לדברי יבואני רכב, בימים האחרונים מתבצעת גם בדיקה בנושא מול יצרניות רכב סיניות, יפניות וקוריאניות גדולות, שמייצאות כלי רכב לישראל. לדבריהם, "הרושם הראשוני חיובי ביחס לכוונות להחזיר את קווי התובלה הישירים מהמזרח".

● בלעדי | ההצעה בוועדת כספים: סיוע לנמל אילת על חשבון תקציב הרכבות הקלות

● המכה שמתכננים במשרד התחבורה ליבואני הרכב הגדולים, וההטבה שבדרך

החזרה להובלה ישירה של כלי רכב מהמזרח לאילת ולנמלי הים התיכון יכולה להפחית את עלויות התובלה ביותר מ־1,000 דולר לרכב בהשוואה לעלות בקווים הנוכחיים, שמקיפים את אפריקה ומובילים רכב לישראל דרך אירופה.

נוסף על כך מעריכים בענף הספנות, כי חזרה לתעלת סואץ עשויה לחתוך דרמטית את המחיר להובלת מכולות מהמזרח לישראל, וגם לכך עשויה להיות השפעה חיובית על עלויות הובלת הרכב. זאת מכיוון שבחודשים האחרונים הגיעו לישראל אלפי כלי רכב במכולות, בעיקר מסין, במקום בספינות ייעודיות להובלת רכב. תופעה זו, שהוגדרה בתחילה "ניסיונית", הפכה השנה לערוץ תובלה חשוב של כלי רכב לישראל.

המכשול: תעריפי הביטוח

בענף מציינים כי כרגע המכשול המרכזי בפני חזרה להובלה ימית ישירה הוא תעריפי ביטוח גבוהים שבהם נוקבים מבטחים ימיים בינלאומיים, שממתינים להתבהרות המצב ולקבלת ערבויות נוספות לבטיחות המטענים ואנשי הצוות בים האדום. עם זאת, בענף הספנות הבינלאומי כבר מדווחים על חזרה בקצב גובר והלוך של ספינות לתעלת סואץ.

הסרת "המצור" על הים האדום עשויה לייתר את המתווה הממשלתי שהוצג בתחילת החודש בוועדת הכספים במטרה להורות ליבואנים ולחברות ספנות לפרוק בנמל אילת משלוחי רכב, שאמורים היו להגיע לנמלי הים התיכון. על פי המוצע, המתווה יכלול סבסוד ממשלתי של כחצי מיליון דולר כדי להבטיח פקידה של ארבע אוניות הובלת רכב בחודש למשך שלושה חודשים. יתרת העלות, בגובה כמיליון דולר לספינה, שכרוכה "בסיבוב" דרך סואץ, תוטל על יבואני הרכב ועל חברות הספנות. יבואנים התנגדו למהלך, וטענו שהוא יביא להתייקרות של כלי הרכב לצרכנים.

מחברת צים, שהיא המובילה הגדולה ביותר של כלי רכב מהמזרח לישראל, נמסר כי "אנחנו ערים למצב ועוקבים אחר ההתפתחויות". 

טסלה ממשיכה להתרחב בישראל: חנכה מרכז שירות גדול בקריית אתא

חברת טסלה ממשיכה להרחיב את נוכחותה בישראל, ובמקביל לפתיחת "מרכז חוויה" בלב תל אביב, חנכה את מרכז השירות והמכירות המרכזי שלה לאזור הצפון בקריית אתא.

המרכז של טסלה בקריית אתא / צילום: יח''צ

המתחם, המכונה "TESLA CENTER", ממוקם בקומפלקס ייעודי שנבנה למטרה זו, ומאגד תחתיו אולם תצוגה ומכירה ומרכז שירות וטיפולים לרכבי החברה. הקומפלקס נבנה בשיטות בנות-קיימא, וההחיבורים החשמליים שלו תוכננו לתמוך בעתיד גם בעמדת טעינה מטיפוס V4 של החברה, בקצב של עד 500 קילוואט. אלה יכולים להוסיף טווח נסיעה של מאות קילומטרים בתוך דקות ספורות.

חדשה בישראל: ג'נסיס G90 תתחרה במכוניות השרד הגרמניות

חברת כלמוביל, יבואנית המותג ג'נסיס של קבוצת יונדאי, השיקה השבוע בישראל את הדגם היקר והמפואר ביותר של המותג ששווק כאן עד היום. הדור החדש של מכונית הסדאן G90, שממוצב מול מכוניות השרד הגרמניות, נמתח לאורך 5.27 מ', עם בסיס גלגלים באורך 3.18 מ'.

הוא מצויד במנוע V6 טורבו בנפח 3.5 ליטר, שמייצר 410 כ"ס ומאיץ את הרכב ל-100 קמ"ש בתוך 5.2 שניות. לרכב תא נוסעים מפואר, והוא כולל מושבים אחוריים חשמליים עם עיסוי, מתלי אוויר, היגוי אחורי ועוד. המחיר מתחיל ב-850 אלף שקל.

עוד יצרנית סינית בשוק בארץ: מותג הפרימיום של סאייק מתחיל שיווק מ־205 אלף שקל

אל המערך הצפוף של מותגים סיניים בישראל הצטרף השבוע גם מותג הפרימיום IM של SAIC הסינית, שמיובא על ידי לוביניסקי. המותג תוכנן להתחרות בטסלה ובמותגי פרימיום אירופיים, ומציע בשלב זה את דגם הסדאן IM5 ואת הקרוס-אובר IM6.

הסדאן, שמצוידת בדלת אחורית מתרוממת, נמתחת לאורך 4.91 מ' וניצבת על בסיס גלגלים באורך 2.95 מ', ממדים גדולים משמעותית משל טסלה 3. המכונית ניצבת על שלדה מתקדמת ומוצעת עם מגוון מערכות הנעה: מנוע אחורי בהספק 295 כ"ס וטווח נסיעה של עד 490 ק"מ; מנוע אחורי בהספק 408 כ"ס עם סוללה גדולה וטווח של עד 710 ק"מ; ושני מנועים עם הספק של 777 כ"ס וטווח של עד 655 ק"מ. מחירי הסדאן נעים בין 205 אלף שקל ל־286 אלף שקל.

דגמי IM5 ו-IM6 של SAIC / צילום: יח''צ

לקרוס־אובר IM6 אורך דומה ובסיס גלגלים זהה, ותא המטען שלו בנפח 646 ליטר. הוא מוצע בגרסאות הנעה דומות לאלה של הסדאן, עם טווח נסיעה של בין 450 ל־625 ק"מ בהתאם לגרסה. המחירים נעים בין כ־215 אלף שקל לכ־296 אלף שקל. לכל הדגמים אחריות מלאה של עד שמונה שנים או 250 אלף ק"מ.

כל הדגמים מגיעים עם תא נוסעים מפואר שכולל מסך רוחבי ענק, מסך אופקי גדול בין המושבים, מושבים עם ריפוד עור בעלי חימום וקירור, דלת מטען חשמלית, חלון גג ועוד.

מתגבר הצפי לאימוץ תקינת הרכב של מדינות המפרץ בישראל

גורמי סחר רכב מאיחוד האמירויות מגלים עניין באספקה ליבואני רכב בישראל, לאור הצפי לאימוץ תקינת הרכב של מדינות המפרץ בישראל. כך אומר חמדן דלהום, הנשיא של חברת יבוא הרכב "דלהום מוטורס", שמייבאת לישראל מספר מותגי רכב פרטי וכבד מסין ומאירופה.

לחברת דלהום מערך קשרים במדינות המפרץ, והיא אף תכננה לייבא בעבר לישראל כלי רכב שמיוצרים בדובאי. לדברי חמדן, תקינת הרכב המקובלת במדינות המפרץ (GCC) תוכננה לתנאי אקלים קשים ותואמת את תנאי האקלים והשימוש בישראל אף יותר מהתקינה האירופית, שהיא תקינת ברירת המחדל ליבוא רכב לישראל. נוסף על כך, כלי רכב בתקינה זו הם לרוב מאובזרים יותר, אפילו כאשר מדובר במשפחתיות פופולריות.

הוא מעריך כי פתיחת היבוא לרכב בתקינה זו יכולה לחסוך אלפי שקלים עד עשרות אלפי שקלים לרכב, בהתאם לדגם. לדבריו, גורמי סחר רכב מרכזיים בדובאי "עוקבים מקרוב" אחרי התפתחויות הרגולציה בישראל בנושא זה. יצוין כי ה־UAE נחשבת למרכז עולמי ל"יצוא מקביל" של כלי רכב, ובשנה שעברה עברו למעלה מ־1.2 מיליון כלי רכב דרך אזור הסחר החופשי במדינה.