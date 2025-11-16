הטלגרף: "גרמניה ניסתה להשמיד את היהודים והיום ביטחונה תלוי בהם"

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1המידל איסט פורום: "איראן מאיימת במתקפת טילים אבל בפועל היא חלשה"

לאחרונה גורמים איראנים איימו במתקפת טילים אינטנסיבית על ישראל כשאמרו שישגרו 2,000 טילים בליסטיים בו זמנית. אולם, במידל איסט פורום כותבים "איראן ניצבת בפני מכשולים אדירים בשיקום רשת ההגנה האווירית שלה, וציוד וחומרה לבדם לא יכולים לנטרל את העליונות האווירית של ישראל", בניתוח שכותרתו "איראן מרימה את הווליום בטילים - בעוד שהיכולות שלה מצטמצמות".

"בפועל, איראן מעולם לא הצליחה לשגר יותר מ־200 טילים במבצע אחד, במהלך שני סבבי התקפות ב-2024, ולא יותר משבעים בערך במהלך העימות ביוני 2025. מטחי האש הקטנים יותר ביוני היו כמעט בוודאות תוצאה של העליונות האווירית של ישראל במהלך העימות שנמשך 12 ימים, ולא ביטוי לריסון איראני", נכתב.

הסיבה המרכזית שהאיראנים לא יצליחו לשגר מטח כזה בבת אחת היא העליונות האווירית של ישראל. במשך שני עשורים האיראנים מגנים על ארסנל הטילים ברשת מנהרות תת-קרקעית וברגע שירצו לשגר - ישראל תצליח לאתר את המשגרים. "התהליך יכול להימשך מדקות ועד שעות רבות - ובחלק מהמקרים, גם יום או יותר. במהלך חלון זמן כזה, המכ"מים והסיור האווירי של ישראל יכולים לאתר פעולות תדלוק ולבצע תקיפות מקדימות", נכתב.

"בתנאי העליונות האווירית של ישראל, נוצרה כאן נקודת תורפה משמעותית, במיוחד לגבי הטילים האיראניים", נכתב.

בנוסף, במידל איסט פורום מציינים כי האיראנים עדיין חלשים, "איראן ניצבת בפני מכשולים אדירים בבניית רשת הגנה אווירית אמינה, הישג שלא הצליחה להשיג יותר משלושה עשורים מאז המלחמה עם עיראק. אין סימנים לרכש משמעותי חדש מרוסיה או מסין. גם אם עסקאות כאלה אכן ייצאו לפועל, ציוד וחומרה לבדם לא יוכלו לנטרל את הכוח האווירי של ישראל".

במידל איסט פורום מבהירים, האיומים של איראן חושפים את חולשתה. במלחמת 12 הימים ביוני, "קמפיין הטילים של איראן השיג מעט מאוד - וחשף את השבריריות שמאחורי ההתרברבויות שלה".

מתוך המידל איסט פורום מאת מרדו סוגהום. לקריאת הכתבה המלאה.



2 הטלגרף: "80 שנה אחרי השואה, ישראל מחמשת את גרמניה"

פרידריך מרץ מחזק את הצבא הגרמני, כאשר ישראל מסייעת במאמץ ומחמשת את גרמניה ב"טילים, מל"טים ומערכות הגנה אווירית". בטלגרף הבריטי תוהים: "ישראל 'גאה' לסייע בשיקום כוחה הצבאי של אומה שניסתה בעבר להשמיד את אבותיה".

"הביטחון של גרמניה תלוי כיום ביהודים - אותם אנשים שגרמניה עצמה ביקשה בעבר להשמיד", נכתב.

"מרץ, מנהיג המפלגה הנוצרית-דמוקרטית המרכז-ימנית (CDU), התחייב ש'גרמניה חוזרת' כשהוא מגבש תוכניות לבנות את 'הצבא הקונבנציונלי החזק באירופה' אל מול רוסיה", נכתב. "המימד הבולט ביותר באסטרטגיית ההתחמשות מחדש של גרמניה הוא המידה שבה היא תסתמך על טילים ומל"טים שמסופקים על ידי ישראל", נכתב.

גורמים בכירים במערכת הביטחון הישראלית התראיינו לטלגרף ואמרו שהם לא רק "ממלאים תפקיד מרכזי במדיניות ההתחמשות מחדש של גרמניה, אלא גם גאים לעשות זאת".

בנוסף, חברי פרלמנט ממפלגתו של מרץ אמרו לטלגרף כי "גרמניה הפכה תלויה מאוד בטכנולוגיה הביטחונית הישראלית, כאשר היא ניצבת מול תוקפנות גוברת מצד רוסיה וגם מצד המשטר האיראני".

כעת, עותקים שהודלפו בתחילת החודש לאתר התחקירים הגרמני Correctiv חושפים רשימת משאלות גרמנית לצורך התחמשות ומראים כי "700 מיליון אירו הוקצו למל"טים מתאבדים מתוצרת אלביט. עוד 100 מיליון אירו מוקצים לתחמושת ישראלית לשימוש בצי המל"טים "הרון" של גרמניה, המיוצרים על ידי התעשייה האווירית".

בנוסף, "בשטח, ברלין כבר נשענת על ישראל גם בתחום המודיעין. בחודש שעבר נעצרו בברלין שלושה חשודים כחברי חוליית חמאס, בחשד שתכננו מתקפות נגד מטרות יהודיות וישראליות בגרמניה.המוסד, סוכנות המודיעין החיצוני של ישראל, מסר כי הפשיטה התאפשרה במידה רבה הודות למבצע 'נרחב' שהוא מנהל ברחבי אירופה".

"בכירים ישראלים במערכת הביטחון היללו את המגמה הזו כהיפוך של ההיסטוריה המשותפת במאה ה-20, כאשר טכנולוגיה גרמנית שימשה להשמדת יהודי אירופה", נכתב. "עצם העובדה שכיום גרמניה נשענת על יכולות ישראליות כדי להגן על אזרחיה נושאת עמה תהודה היסטורית עמוקה, ועומדת כעדות לכך שהיחסים בינינו מוגדרים לא על ידי פצעי העבר אלא על ידי מחויבות משותפת למנוע את חזרתם", אמר לטלגרף אלוף אמיר ברעם, מנכ"ל משרד הביטחון הישראלי.

מתוך הטלגרף מאת ג'יימס רות'וול. לקריאת הכתבה המלאה.

3"ההצלחות של אמריקה בהגנה על ישראל מאיראן, צריכות להיות משוכפלות בכל הצבאות"

הן באפריל 2024 והן במלחמת 12 הימים ביוני האחרון, אמריקה הגנה על ישראל מהמתקפה האיראנית. "ההגנה על ישראל ועל הכוחות האמריקאים באזור הייתה חסרת תקדים, ונותרה כמעט מחוץ לדיון הציבורי כנקודת מפנה אפשרית לעתיד הלחימה האווירית. ההצלחות שהושגו צריכות להיות משוכפלות בכל צבאות אירופה ובעלות בריתה של ארה"ב", כך נכתב בניתוח של אהרון שטיין הנשיא של מכון המחקר למדיניות חוץ (FPRI), באתר The Foreign Policy Research Institute.

"הגנת ישראל מפני הכטב"מים הייתה הצלחה. חיל האוויר האמריקאי ובעלי בריתו ניטרלו היבט אחד של מתקפת האוויר האיראנית. אולם יש לקחים רבים, החל מהציוד שנעשה בו שימוש, ועד לאופן שבו צריך לחשוב על המשימה. השינוי הראשון הוא שיפור היעילות של מערכות הגנה קרקעיות זולות ואפקטיביות. גישה זו שאובה ישירות מהמודל הישראלי, שמפעיל מערך הגנה רב־שכבתי אמיתי, שעוגן סביב כיפת ברזל. זה איפשר לישראל לחסוך בטילי אוויר־אוויר - משימה שהפכה קלה בהרבה בזכות הסיוע האמריקאי הנרחב", נכתב.

בנוסף נכתב כי הפחתת עלות היירוט "עבור צבאות, כמו ארה"ב ורוב מדינות אירופה, עלות שעת טיסה 'מוטמעת' מראש במשוואה. החיסכון המשמעותי באמת יכול, וצריך, להגיע מהכרחת ישראל לחלוק עם בעלות בריתה את השינוי שביצעה בראש הביות של AIM-9M, במיוחד עם אותן מדינות שהגנו עליה לפני ותוך כדי מלחמת 12 הימים".

לקח נוסף שניתן ללמוד מההגנה האמריקאית כבר מיושם בארה"ב והוא "שילוב מערכת APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) - ערכת הנחיית לייזר לרקטות - על מטוסים המצוידים במכ"ם AESA", שדרוג שהוא קריטי לצבאות במערב. "כך ניתן יהיה לבנות באירופה מערך הגנה רב־שכבתי, רב־לאומי, נגד איום הכטב"מים הרוסיים. הטכנולוגיה הזו, עם זאת, יעילה רק אם קיימת תוכנית ברורה להגנה אווירית".

לקח משמעותי נוסף הוא "חלוקה מודיענית על נתיבי חדירה צפויים של כטב"מים". בנוסף "הפתרון האידיאלי יהיה לשנות את אופן העברת הנתונים ושיתופם".

לסיכום נכתב כי "הכלים להגנה אפקטיבית מפני כטב"מים כבר קיימים. בטווח הקצר, אירופה פגיעה במיוחד. אבל עם השקעות נכונות, אימון מעודכן ותכנון אסטרטגי חכם, אין סיבה שצבאות המערב לא יוכלו להתמודד בהצלחה עם האיום הזה", נכתב.

מתוך ה-The Foreign Policy Research Institute מאת אהרון שטיין. לקריאת הכתבה המלאה.

4אבו מאזן חוגג 90: "המנהיג הפלסטיני שמוחלש על ידי ישראל ושנוא על ידי הציבור שלו"

"נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן חגג השבוע את יום הולדתו ה־90, כשהוא עדיין מחזיק בכוח סמכותני בכיסים מצומצמים ביהודה ושומרון, אבל ממודר ומוחלש על ידי ישראל, בלתי פופולרי מאוד בקרב הפלסטינים, ומתקשה להשיג מקום בשיח על עתידה של רצועת עזה בעידן שאחרי המלחמה", פורסם בניו ערב.

אבו מאזן שנמצא בתפקידו כבר 20 שנה, "ובמשך כמעט כל התקופה לא הצליח לקיים בחירות", מותיר את הפלסטינים ללא "הנהגה", כך נטען על ידי מבקריו. "דווקא בזמן שהפלסטינים ניצבים מול משבר קיומי, כאשר התקווה להקמת מדינה פלסטינית, אבן היסוד של סדר היום הפוליטי של המנהיג - נראית רחוקה מאי פעם".

חאליל שיקאקי, סוקר פלסטיני אמר כי עבאס "טמן את ראשו בחול ולא נקט שום יוזמה. הלגיטימיות שלו נשחקה מזמן. הוא הפך לנטל על מפלגתו שלו, ועל הפלסטינים ככלל".

בנוסף, סקר שנערך באוקטובר על ידי הארגון של שיקאקי מצא כי "80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון וברצועת עזה רוצים שעבאס יתפטר. רק שליש רוצים שהרשות הפלסטינית תחזיק בשלטון מלא או משותף בעזה".

מתוך הניו ערב. לקריאת הכתבה המלאה