קבלן שהעיד בפרשת השחיתות בהסתדרות שם קץ לחייו

קבלן ממרכז הארץ שמסר עדות בפרשת השחיתות בהסתדרות שם אמש (א') קץ לחייו. הקבלן, מקורב ליו"ר הסתדרות ארנון בר-דוד, זומן לתת עדות פתוחה בימים האחרונים. הוא ביצע עבודות עבור המשפחה בהיקף של מיליוני שקלים.

הקבלן זומן לתת עדות בלהב 433 בפני אחד מחוקרי הפרשה וחוקר נוסף מטעם רשות המיסים. בתום עדות בת שעה וחצי הוא חזר לביתו. אתמול הגיע ליער בן שמן עם רכב חדש, שככל הנראה רכש כמה שעות לפני כן, והחליט לשים קץ לחייו. נדגיש, הקבלן עצמו לא היה חשוד בפרשה.

מאיר עוזר, מפקד צוות מודיעין בזק"א שהגיע לזירה, סיפר: "אמש, בשעת לילה מאוחרת, הוזעקתי יחד עם מספר מתנדבים נוספים לזירה הקשה ביער בן שמן. בשל החושך הכבד ששרר במקום, צוות הלוגיסטיקה של זק"א 360 הקים תאורה לסיוע בעבודת הכוחות. סייענו לצוותי המז"פ וטיפלנו בכבוד המת ואיסוף הממצאים".

עיקרי הפרשה

● לפי החשד, בכירים בהסתדרות הכללית, ברשויות מקומיות, בחברות, בעולם הספורט ובתאגידים ממשלתיים, היו מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים בתמורה לקידום העסקים של האחרונים ולעשיית רווח.

● ראש להב 433, ניצב מני בנימין, אמר כי מצטיירת תמונה של "יחסי תן וקח" בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי.

● במשטרה סבורים: עזרא גבאי איש העסקים, הנחשב לבכיר בהסתדרות ומפעיל חברת ביטוח גדולה, השתמש בקרבתו ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד כדי להשפיע על מינויים בחברות שונות.

● לפי החשד, גבאי פקד לכאורה חלק מוועדי העובדים למפלגת הליכוד שאליה היה מקורב.

● על פי החשד, בר-דוד קיבל מגבאי בתמורה כספים וטובות הנאה נוספות, וראשי

הוועדים העבירו לו לקוחות מהעיריות, מהרשויות, מתאגידים ומחברות ממשלתיות.

● גורם בכיר במשטרה: "איש העסקים (גבאי) פעל תחת החסות של בר-דוד. כשאתה ממנה למשל את יו"ר התאגידים של ההסתדרות, אתה בעצם קובע מי יהיו הדירקטורים אחריו".

