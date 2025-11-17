חברה ישראלית בשם לוקוסוויו (Locusview), שפיתחה מערכות לניהול בניית תשתיות חשמל וגז, נמכרה היום (ב') ב-525 מיליון דולר באקזיט מרשים, לאחר שגייסה 75 מיליון דולר, כך על-פי PitchBook.

בין המרוויחים הגדולים: היזם שחר לוי, הקרנות IGP של מנכ"ל האוצר לשעבר חיים שני ומנכ"ל מיקרוסופט ישראל לשעבר משה ליכטמן, קרן כללטק של לן בלווטניק, אוורקראוד הירושלמית וכן מוסדיים כמו לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל.

● אחרי סופטבנק: גם פיטר ת'יל חיסל את כל החזקותיו באנבידיה ברבעון השלישי

● EON של אופיר ארליך מגייסת מיליונים לפי שווי של 4 מיליארד דולר בהובלת אלעד גיל

הרוכשת היא חברת אייטרון (Itron), הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר, ספקית מערכות תוכנה וחומרה לניהול תשתיות אנרגיה ומים. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026 רק לאחר שתאושר על-ידי רשויות ההגבלים העסקיים בארה"ב, אירופה ומדינות נוספות.

עם אייטרון, תעבוד החברה הישראלית עם מפיצי תוכנה בתחום התשתיות במדינות רבות בעולם, בכלל זה גם מדינות המפרץ שמשופעות בתשתיות גז ונפט, ובאופן תאורטי תוכל להגיע גם לקטאר או לסעודיה וכן למדינות נוספות שלא מנהלות קשרים דיפלומטיים עם ישראל.

אייטרון עובדת עם חברה קטארית בשם QIFEM שמשרתת תשתיות אנרגיה וערים חכמות במדינה; עם קרן ההשקעות הסעודית אל-אשרפייה; וכן עם 12 חברות שונות באינדונזיה ועוד 3 חברות במלזיה.

מנכ"ל אייטרון, טום דיטריך, מסר: "בתקופה שבה יש צורך אדיר להאיץ את הקמת רשתות האנרגיה ולשפר את יעילות התפעול, לנוכח הצורך המשמעותי בהאצת פיתוח רשתות התשתית ובהגברת היעילות התפעולית, החיבור בין אייטרון ללוקסוויו יוצר פלטפורמה חזקה ומשמעותית לשנים הקרובות".