לוקוסוויו

עובדת עם קטאר וסעודיה: החברה האמריקאית שקנתה את לוקוסוויו הישראלית בחצי מיליארד דולר

חברת לוקוסוויו, שפיתחה מערכות לניהול בניית תשתיות חשמל וגז, נמכרה ב-525 מיליון דולר באקזיט מרשים, לאחר שגייסה 75 מיליון דולר • הרוכשת היא חברת אייטרון, ספקית מערכות תוכנה וחומרה לניהול תשתיות אנרגיה ומים

שירות גלובס 17:37
אקזיט / אילוסטרציה: Shutterstock
אקזיט / אילוסטרציה: Shutterstock

חברה ישראלית בשם לוקוסוויו (Locusview), שפיתחה מערכות לניהול בניית תשתיות חשמל וגז, נמכרה היום (ב') ב-525 מיליון דולר באקזיט מרשים, לאחר שגייסה 75 מיליון דולר, כך על-פי PitchBook.

בין המרוויחים הגדולים: היזם שחר לוי, הקרנות IGP של מנכ"ל האוצר לשעבר חיים שני ומנכ"ל מיקרוסופט ישראל לשעבר משה ליכטמן, קרן כללטק של לן בלווטניק, אוורקראוד הירושלמית וכן מוסדיים כמו לאומי פרטנרס ודיסקונט קפיטל.

הרוכשת היא חברת אייטרון (Itron), הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר, ספקית מערכות תוכנה וחומרה לניהול תשתיות אנרגיה ומים. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026 רק לאחר שתאושר על-ידי רשויות ההגבלים העסקיים בארה"ב, אירופה ומדינות נוספות.

עם אייטרון, תעבוד החברה הישראלית עם מפיצי תוכנה בתחום התשתיות במדינות רבות בעולם, בכלל זה גם מדינות המפרץ שמשופעות בתשתיות גז ונפט, ובאופן תאורטי תוכל להגיע גם לקטאר או לסעודיה וכן למדינות נוספות שלא מנהלות קשרים דיפלומטיים עם ישראל.

אייטרון עובדת עם חברה קטארית בשם QIFEM שמשרתת תשתיות אנרגיה וערים חכמות במדינה; עם קרן ההשקעות הסעודית אל-אשרפייה; וכן עם 12 חברות שונות באינדונזיה ועוד 3 חברות במלזיה.

מנכ"ל אייטרון, טום דיטריך, מסר: "בתקופה שבה יש צורך אדיר להאיץ את הקמת רשתות האנרגיה ולשפר את יעילות התפעול, לנוכח הצורך המשמעותי בהאצת פיתוח רשתות התשתית ובהגברת היעילות התפעולית, החיבור בין אייטרון ללוקסוויו יוצר פלטפורמה חזקה ומשמעותית לשנים הקרובות".