ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות ירידות חדות במסחר באסיה; הביטקוין צונח לשפל של 7 חודשים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

ירידות חדות במסחר באסיה; הביטקוין צונח לשפל של שבעה חודשים והשקל מאבד גובה

הניקיי מאבד כ־3% והונג קונג נחלשת ביותר מ-1.5% • בשווקים הפיננסיים ממתינים כעת לגל של נתונים כלכליים חשובים מארצות הברית, שעוכבו בשל השבתת הממשל

שירות גלובס 08:00
טראמפ נצפה על המסך בחדר המסחר במטה בנק KEB Hana בסיאול, דרום קוריאה / צילום: ap, Ahn Young-joon
טראמפ נצפה על המסך בחדר המסחר במטה בנק KEB Hana בסיאול, דרום קוריאה / צילום: ap, Ahn Young-joon

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:50

המסחר באסיה מתנהל בירידות שערים חדות בהובלת מדד הניקיי בטוקיו שיורד בקרוב ל-3%. מדד הדגל של דרום קוריאה, קוספי, מאבד שיעור דומה, וההנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.7%.

גם בקריפטו נמשכת המגמה השלילית הבוקר, כשהביטקוין בשפל של שבעה חודשים ונסחר סביב 90 אלף דולר למטבע. בימים האחרונים מחק הביטקוין את כל העליות מתחילת השנה, והוא מציג כעת תשואה שלילית בתקופה זו.

הסנטימנט השלילי הבוקר באסיה ובקריפטו הוא המשך המגמה בוול סטריט בימים האחרונים. שלושת המדדים המובילים ירדו אמש בכ-1% כל אחד. גם החוזים על המסחר היום בוול סטריט אדומים ומצביעים על ירידה של כחצי אחוז שלושת המדדים.

בשווקים הפיננסיים ממתינים כעת לגל של נתונים כלכליים חשובים מארצות הברית, שעוכבו בשל השבתת הממשל. לאחרונה גם השתנו ההערכות בנוגע להפחתת ריבת בחודש הבא וכעת הצפי הוא שהפד יותיר אותה ללא שינוי. השווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-40% להורדה של 0.25 נקודות אחוז בדצמבר - ירידה מיותר מ-60% בתחילת החודש.

ההשלכות מורגשות גם בשוק המט״ח המקומי. שער הדולר עומד כעת על 3.25 שקלים - עלייה של 1% מאז יום שני שעבר. בין הסיבות להתחזקות הדולר, ניתן למנות את הירידה בוול סטריט שמביאה את המוסדיים לקנות דולרים בכדי לאזן את החשיפה למט״ח. גם מול סל המטבעות מתחזק מעט הדולר הבוקר - בשיעור של 0.2%.