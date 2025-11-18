סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:50

המסחר באסיה מתנהל בירידות שערים חדות בהובלת מדד הניקיי בטוקיו שיורד בקרוב ל-3%. מדד הדגל של דרום קוריאה, קוספי, מאבד שיעור דומה, וההנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.7%.

גם בקריפטו נמשכת המגמה השלילית הבוקר, כשהביטקוין בשפל של שבעה חודשים ונסחר סביב 90 אלף דולר למטבע. בימים האחרונים מחק הביטקוין את כל העליות מתחילת השנה, והוא מציג כעת תשואה שלילית בתקופה זו.

הסנטימנט השלילי הבוקר באסיה ובקריפטו הוא המשך המגמה בוול סטריט בימים האחרונים. שלושת המדדים המובילים ירדו אמש בכ-1% כל אחד. גם החוזים על המסחר היום בוול סטריט אדומים ומצביעים על ירידה של כחצי אחוז שלושת המדדים.

בשווקים הפיננסיים ממתינים כעת לגל של נתונים כלכליים חשובים מארצות הברית, שעוכבו בשל השבתת הממשל. לאחרונה גם השתנו ההערכות בנוגע להפחתת ריבת בחודש הבא וכעת הצפי הוא שהפד יותיר אותה ללא שינוי. השווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-40% להורדה של 0.25 נקודות אחוז בדצמבר - ירידה מיותר מ-60% בתחילת החודש.

ההשלכות מורגשות גם בשוק המט״ח המקומי. שער הדולר עומד כעת על 3.25 שקלים - עלייה של 1% מאז יום שני שעבר. בין הסיבות להתחזקות הדולר, ניתן למנות את הירידה בוול סטריט שמביאה את המוסדיים לקנות דולרים בכדי לאזן את החשיפה למט״ח. גם מול סל המטבעות מתחזק מעט הדולר הבוקר - בשיעור של 0.2%.