במאי 2014, פונה שטח של כעשרה דונמים במתחם בסיס הקריה בתל אביב, המכונה גם "מחנה רבין". במערכת הביטחון חגגו אז את "מבצע הפינוי המהיר", שלדברי אנשיו הביא להקדמת לוחות הזמנים ביותר מחצי שנה. הפינוי נעשה במסגרת התוכנית הכוללת להעתקת מחנות צה"ל ממרכז הארץ, ובאופן ספציפי - לאפשר את מימושה של תוכנית "קרן הקריה" במקום, תוכנית ענק הכוללת יותר מ־250 אלף מ"ר בנויים, וארבעה מגדלים.

אלא ששאיפות לחוד ומציאות לחוד: בשנים האחרונות נוכחנו לדעת שפרויקט העתקת מחנות צה"ל לא תמיד מתקדם על פי לוחות הזמנים - ובמקרה שלנו, נדרשו יותר מ־11 שנים מאז הפינוי עד לפרסום ראשון של המכרז לבנייה על הקרקע, על ידי רשות מקרקעי ישראל. התוכנית עצמה, אגב, אושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב־יפו כבר ביולי 2013, ובמחוזית בסוף שנת 2016.

אולם כעת, נראה כי חלה התקדמות, עם פרסום המכרז לקרן הקריה. מדובר בפרסום ראשון, טרם פתיחתו להצעות, של מכרז על שני מגרשים מתוך התוכנית כולה.

כ־1.5 מיליארד שקל ויותר תמורת הקרקע

על צמד המגרשים מתוכננת הקמת שני מגדלים מעורבי שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. בסך הכול מוצע להקים במגדלים 741 יחידות דיור, וכ־80,500 מ"ר שטחים בנויים. המגדלים יהיו בגובה של כמעט 60 קומות כל אחד: 50 קומות למגורים ותעסוקה, כמה קומות מסד בודדות בתחתית המגדלים, בעיקר למסחר, ועוד קומות טכניות. לכל מגדל כזה יהיו גם שבע קומות תת־קרקעיות.

אפשר להבין את פוטנציאל השווי של הקרקע ושל הפרויקט המתוכנן, אשר נמצא במקום מרכזי, במפגש הרחובות דרך בגין ושדרות שאול המלך, מרחק קצר ממתחם מגדלי עזריאלי וממתחם רכבת ארלוזורוב. לצורך קבלת אומדן מסוים נזכיר את מכרז חניון דובנוב, לא רחוק ממתחם קרן הקריה, ששווק בהצלחה במאי 2024 בסכום של כ־443 מיליון שקל לחברת ישראל־קנדה. מחיר הזכייה מבטא ממוצע של כ־2.6 מיליון שקל קרקע לכל יח"ד.

כאמור, שני המגרשים המשווקים כעת הם רק חלק מתוכנית קרן הקריה כולה, אשר מציעה שתי אלטרנטיבות תכנוניות: בניית מגדל משרדים בן 80 קומות, לצד מגדל משרדים בן 50 קומות ושני מגדלי מגורים (שעבורם פורסם המכרז הנוכחי) בני 45 קומות; או לחלופין, במקרה שלא יתקבל אישור רשות התעופה האזרחית לגובה המוצע - שני מגדלים בני 58 קומות כל אחד, ושני מגדלים נוספים (אלו הכלולים במכרז) בני 50 קומות כל אחד. מספר הקומות אינו כולל את קומות המסד וקומות טכניות.

נציין כי למשרד הביטחון מעורבות רבה בתוכנית, לכל הפחות בשלב המימוש שלה. כך, הפרט הרלוונטי ביותר, אולי, לענייננו הוא הקביעה הכלולה בהוראות כי "ניתן יהיה לממש את התוכנית בשלבים בהתאם לפינוי השטח על ידי משרד הביטחון". עוד נכתב בהוראות כי "תנאי למתן היתר חפירה ראשון יהיה תיאום עם משרד הביטחון". כמו כן צוין כי את המנופים שישמשו להקמת המבנים יש לאשר עם נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית, "לצורך קבלת הנחיות סימון, עקב הקרבה למנחת הקריה ולמנחת איכילוב".

גם לאחר הפרסום - המכרז עשוי להתעכב

האם פרסומו של המכרז בפרסום ראשון - כלומר טרם פרסום חוברת המכרז ופתיחתו להגשת הצעות - מבטיח שלא יהיו עוד עיכובים? התשובה היא לא. מכרז "דרום הקריה" של רשות מקרקעי ישראל פורסם באפריל 2024, על שטח של כ־4.8 דונמים, במפגש הרחובות קפלן ולאונרדו דה וינצ'י. מדובר בקרקע בייעוד מסחר ומשרדים, חלק מתוכנית שאושרה בשנת 2006 ומאפשרת הקמת 42,120 מ"ר על הקרקע. מגרשים אחרים בשטח התוכנית כבר שווקו מזמן, אך המכרז לשטח המדובר פורסם שנים לאחר אישור התוכנית - וטרם נפתח להצעות.

מאז אפריל 2024, נדחה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה חמש פעמים. בפעם האחרונה, באוגוסט האחרון, נדחה התאריך עד לסוף דצמבר הקרוב. מוקדם יותר השנה, במסגרת בדיקת גלובס, נמסר מרמ"י כי הם "ממתינים לעדכון הוצאות הפיתוח".

תגובת משרד הביטחון: "המשרד פועל עם רמ"י למימוש הסכם 'קרן הקריה'. בהתאם לכך, פרסמה השבוע רמ"י מודעה ראשונית לציון היערכות לפינוי. תנאי המכרז מגובשים בימים אלו על ידי הצדדים".

ברמ"י מציינים כי פרסום המכרז נעשה "בתיאום מלא עם משרד הביטחון, אשר הסיכום עימו מהווה התקדמות משמעותית, המאפשרת לשחרר לשיווק את כלל מקרקעי תוכנית קרן הקריה".