בפגישתם אמש (שלישי) בבית הלבן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויורש העצר של ערב הסעודית מוחמד בן סלמאן חתמו על שורת הסכמים מקיפים המחזקים את הקשר האסטרטגי בין המדינות, ונוגעים לחיזוק ההדדי של תחומי הכלכלה, הביטחון והטכנולוגיה.

● ישראל תישאר בחוץ? ההימור החדש של האמירויות להקמת מסדרון חוצה יבשות

● לטראמפ יש אינטרס להזדרז עם מכירת ה-F-35 לסעודיה. מהו?

ביטחון וצבא

- נחתם הסכם ההגנה האסטרטגי (SDA) שיעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות ויחזק את ההרתעה האזורית.

- ארה"ב אישרה חבילת נשק משמעותית, אשר כוללת אספקת מטוסי F35 לסעודיה בעתיד - ורכישת כ-300 טנקים אמריקאיים על ידי הממלכה

- סעודיה תשתתף במימון הוצאותיה הביטחוניות של ארה"ב - ותאפשר פעילות רחבה יותר של תעשיית הביטחון האמריקאית בשטחה

אנרגיה, מינרלים וטכנולוגיה

- הצדדים השלימו משא ומתן להסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, שיניח בסיס לשותפות ארוכת טווח ולשילוב חברות אמריקאיות בפרויקטים גרעיניים בסעודיה

- נחתמה מסגרת לשיתוף פעולה בתחום המינרלים החיוניים לייצור טכנולוגי, במטרה לחזק את שרשראות האספקה של ארה"ב

- נחתם מזכר הבנות בתחום הבינה המלאכותית, אשר יעניק לסעודיה גישה למערכות אמריקאיות מתקדמות - תוך הגנה על טכנולוגיות אמריקאיות רגישות מפני השפעה זרה

כלכלה והשקעות

- סעודיה התחייבה להשקעות בהיקף של כמעט טריליון דולר בתשתיות, טכנולוגיה ותעשייה בארה"ב

- שני הצדדים יעמיקו את שיתוף הפעולה הכלכלי במטרה להסיר חסמי סחר, להתאים סטנדרטים ולהרחיב את הייצוא האמריקאי

- נחתם הסכם הכרה הדדית בתקני בטיחות לכלי רכב אמריקאיים בשוק הסעודי

- נחתמו הסכמים בין משרד האוצר האמריקאי למשרד האוצר הסעודי לשיתוף פעולה בתחום הטכנולוגיה, התקנים והרגולציות של שוקי ההון, ולהעמקת השותפות במוסדות פיננסיים בינלאומיים

טראמפ נואם במהלך ארוחת ערב חגיגית בבית הלבן, הלילה / צילום: ap, Alex Brandon

מוקדם יותר, במסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן, התייחס בן סלמאן לאפשרות לנורמליזציה עם ישראל, ואמר שסעודיה "רוצה להיות חלק מהסכמי אברהם אבל רוצה גם מסלול בטוח לעבר פתרון שתי המדינות". יורש העצר הוסיף שהוא רוצה שלום עבור ישראל והפלסטינים. מדובר באותו הקו שהביעו הסעודים בתקופה האחרונה.

מקור שמעורה בפרטים אמר לחדשות 12 שהמסר שבן סלמאן יעביר לטראמפ בנוגע לנורמליזציה הוא "כן - אבל בזמן הנכון". עוד לפי המקור, יורש העצר יבהיר לנשיא שהוא מחויב לנורמליזציה, אך שהתנאים עדיין לא הבשילו. זאת, מאחר שההסכם להפסקת המלחמה בעזה עדיין לא יושם במלואו, ולנוכח היעדר ההתחייבות הישראלית לנתיב למדינה פלסטינית.

הנשיא טראמפ אף נשאל מטוסי ה-F35 שיסופקו לסעודיה הם אותם מטוסים שיש לישראל וכיצד יישמר היתרון הביטחוני של ישראל. הוא השיב: "כן, הם יהיו מטוסים דומים. זו בעלת ברית נהדרת - וישראל היא בעלת ברית נהדרת".

בפתח מסיבת העיתונאים, שם נראו השניים מיודדים מאוד, אמר טראמפ על מוחמד בן סלמאן: "יש לנו היום אדם מכובד ביותר בחדר הסגלגל, וחבר טוב מאוד שלי במשך זמן רב. אני גאה מאוד בעבודה שהוא עשה מבחינת זכויות אדם וכל דבר אחר. תמיד היינו באותו צד בכל סוגיה. אנחנו מדברים בלילות, אני יכול להתקשר אליו כמעט בכל עת".

השניים אף התייחסו במסיבת העיתונאים לרצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י ב-2018. חשוקג'י נחשב למתנגד בולט של המשטר בסעודיה וניהל טור קבוע בעיתון וושינגטון פוסט - שבו נהג לבקר בחריפות את בן סלמאן. מותו עורר גל ביקורת אדיר כלפי יורש העצר, ואצבעות רבות האשימו אותו במעורבות ברצח של העיתונאי הביקורתי. ב-2019, כשנה לאחר הרצח, פורסם דוח של האו"ם שקבע כי יש ראיות מהימנות על כך שבן סלמאן הורה לרצוח את חשוקג'י.

מוחמד בן סלמאן הדף שאלה מהעיתונאים לגבי המעורבות הסעודית ברצח והביע צער על מותו של חשוקג'י. "ביצענו את כל שלבי החקירה בסעודיה", אמר. "זו הייתה טעות גדולה ואנחנו עושים את הכי טוב שלנו כדי שזה לא יקרה שוב".

טראמפ אף רמז באופן חריג שזה הגיע לחשוקג'י: "זה מישהו שהיה שנוי מאוד במחלוקת. הרבה אנשים לא אהבו את הג'נטלמן הזה. בין אם אתה אוהב אותו או לא - דברים קורים. אבל הוא (בן סלמאן) לא ידע על זה כלום. לא צריך להביך את האורח שלנו".

טראמפ גם נשאל אם זה ראוי שמשפחתו תעשה עסקים בסעודיה בזמן שהוא נשיא והאם אין זה ניגוד עניינים. טראמפ שאל את הכתבת ששאלה את השאלה לאיזה גוף עיתונאי היא שייכת, וזו השיבה: "ABC". טראמפ תקף: "Fake News". עם זאת, המשיך וענה על השאלה: "אין לי שום קשר לעסק המשפחתי. מה שהמשפחה שלי עושה זה בסדר, הם עושים עסקים בכל מקום. הם עשו מעט מאוד עסקים עם סעודיה למעשה, למרות שיכלו לעשות הרבה יותר".

הלילה אף נערכה בבית הלבן ארוחת ערב חגיגית בנוכחותם של טראמפ, בן סלמאן, אנשי הממשל האמריקאי וידוענים שונים, בהם היזם, המיליארדר ומקורבו של טראמפ לשעבר אילון מאסק, הכדורגלן הפורטוגלי כריסטיאנו רונאלדו - ונשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו.

בתחילת ארוחת הערב, נאם טראמפ בפני הנוכחים והודיע כי אחד הסעיפים בהסכם הביטחוני עם סעודיה מגדיר אותה באופן רשמי כבעלת ברית מרכזית של ארה"ב שאינה חברה בנאט"ו.

מדובר במעמד שנקבע בחוק האמריקאי ובעל משמעות מדינית סמלית בעיקר. למדינות שזוכות למעמד כזה יש גם עדיפות בשיתופי פעולה ביטחוניים וצבאיים עם ארה"ב.

עוד ציין הנשיא האמריקאי בדבריו לכבוד יורש העצר הסעודי כי המצב הביטחוני בעזה טוב בהרבה כעת ממה שהיה בעבר.

פורסם לראשונה ב-N12