ג'פרי אפשטיין

הקונגרס אישר סופית: כל תיקי ג'פרי אפשטיין ייחשפו; החוק בדרך לחתימת טראמפ

הקונגרס האמריקאי אישר ברוב מוחץ הצעת חוק דו-מפלגתית המחייבת את משרד המשפטים לשחרר את כל התיקים הקשורים לעבריין המין ג'פרי אפשטיין • המסמך נשלח לחתימת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

שירות גלובס 06:38
מיצב אמנות המציג את הנשיא דונלד טראמפ וג'פרי אפשטיין מחזיקים ידיים, המוצב סמוך לקפיטול / צילום: ap, Jose Luis Magana
הקונגרס האמריקאי השלים הלילה מהלך דרמטי, כאשר הסנאט אישר ברוב מוחץ של 427 מול 1 את "חוק שקיפות תיקי אפשטיין" המורה למשרד המשפטים לשחרר את כלל התיקים הנוגעים לעבריין המין ג'פרי אפשטיין.

​כעת תועבר הצעת החוק לנשיא דונלד טראמפ, אשר נדרש לחתום עליה כדי שתהפוך לחוק. טראמפ, שהיה בעבר ידידו של אפשטיין, התלונן על תשומת הלב התקשורתית לתיקים אלו וכינה את על הנושא "מתיחה דמוקרטית", אולם במהלך סוף השבוע האחרון שינה את עמדתו והבטיח כי יחתום על החוק כשיגיע לבית הלבן.

​החוק דורש ממשרד המשפטים לפרסם את כל המסמכים, התיעוד והתקשורת הבלתי מסווגים הנוגעים לחקירה ולתביעה של אפשטיין תוך 30 יום ממועד החתימה עליו, תוך מתן אפשרות לצנזר פרטים מזהים של קורבנות.

תמונה של דונלד טראמפ עם ג'פרי אפשטיין נתלתה במחאה בתחנת אוטובוס, לונדון / צילום: ap, Thomas Krych
 תמונה של דונלד טראמפ עם ג'פרי אפשטיין נתלתה במחאה בתחנת אוטובוס, לונדון / צילום: ap, Thomas Krych

​חבר הקונגרס קליי היגינס, חבר בית הנבחרים היחיד שהתנגד לחקיקה, אמר בפוסט ברשת X לאחר ההצבעה כי הוא "עמד על 'לא' עקרוני להצעת החוק הזו מההתחלה", והוסיף: ​"אם ייושם בצורתו הנוכחית, סוג כזה של חשיפה רחבה של תיקי חקירה פליליים, המשוחררת לתקשורת משתוללת, בהחלט יביא לפגיעה באנשים חפים מפשע".

האישור המפתיע הגיע לאחר שהחוק נתקל בעבר בהתנגדות רפובליקנית משמעותית, ככל הנראה בשל עמדת טראמפ, כשהבית הלבן הזהיר כי תמיכה בחשיפה תיחשב 'מעשה עוין'.