אלירן בן יהודה מונה למנכ"ל החטיבה המסחרית של קבוצת קשת

לאחר עזיבתו של ויקטור וקרט למנכ"לות לאומי פרטנרס, בקשת מודיעים היום (ד’) על גיוסו של אלירן בן יהודה לתפקיד מנכ"ל החטיבה העסקית של קשת 12. בן יהודה ינהל את מערך ההכנסות של הקבוצה הן בערוץ 12 והן באפיקי הדיגיטל, לצד ניהול חברת ההחזקות. בן יהודה צפוי להיכנס לתפקיד בשבועות הקרובים.

● "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום": ברשת 13 מגישים תלונה במשטרה על גרפיטי מסית

● כ"ץ: גלי צה"ל תיסגר ב־1 במרץ; ביהמ"ש יכריע אם תידרש חקיקה

בן יהודה מחזיק ברקורד של תפקידי ניהול בכירים בתעשיות ההייטק והמדיה ב-20 השנים האחרונות, ואף מכהן כאדוויזרי בורד וכמשקיע פרטי בתחום הטק. תפקידו האחרון בטאבולה היה המנהל הגלובלי של פעילות ביצועי המפרסמים. לאחר מכן היה בקבוצת Perion וגם בפאפאיה גלובל.

לפני שהצטרף לטאבולה ב-2014, היה שותף בסוכנות הפרסום הדיגיטלי אאוטקאם מדיה.