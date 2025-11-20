החברה שהציגה זינוק של מעל 40% ברווח הנקי, וזו שהעלתה תחזית

12:38

התחזקות השקל שחקה את הכנסות עלבד, אך הרווח קפץ במעל 40%

יצרנית המגבונים דיווחה על רווח נקי שעמד על כ-18.2 מיליון שקל - צמיחה של כ-42% לעומת הרבעון המקביל ● במקביל, החברה המשיכה להציג צמצום בשיעור החוב, שהגיע בשיאו למעל 600 מיליון שקל, והטיל צל כבד על המשך קיומה

ההתאוששות של יצרנית המגבונים עלבד נמשכת. החברה, שבשליטת המושב השיתופי משואות יצחק, הציגה אמנם צמיחה קלה בהכנסות, שהושפעו לרעה מהתחזקות השקל, אך הצליחה לרשום קפיצה ברווח הנקי הודות לשיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית.

ההכנסות החברה, בניהולו של יעקב חן, הסתכמו ברבעון השלישי בכ-460 מיליון שקל, עלייה של כ-2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מאחורי העלייה, גידול במכירות בתחום המגבונים הלחים, אשר נשחק כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר והאירו, בהם מבוצעים מרבית העסקאות של החברה.

בשורה התחתונה, דיווחה החברה על צמיחה של כ-42% ברווח הנקי, שעמד על כ-18.2 מיליון שקל. מאחורי השיפור ברווח, עומד המשך תהליכי הייעול של החברה, שהביאו שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית במהלך הרבעון.

במקביל, החברה המשיכה להציג צמצום בשיעור החוב, שהגיע בשיאו למעל 600 מיליון שקל, והטיל צל כבד על המשך קיומה. בסוף הרבעון החולף, עמד החוב של יצרנית הבדים על כ-432 מיליון שקל.

"גם ברבעון השלישי, המשכנו את המגמה החיובית בפעילות החברה, כשההכנסות הגיעו לכ-460 מיליון שקל, המבטא צמיחה אורגנית מרשימה של כ־6% בהכנסות במונחי מטבע מקור. זהו שיעור הצמיחה האורגנית הגבוה מזה שנתיים. לצד הצמיחה בהכנסות, הצלחנו להמשיך בשיפור שיעור הרווחיות הגולמית והרווח הנקי", מסר יעקב חן, מנכ"ל עלבד.

איתן גרסטנפלד