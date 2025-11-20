ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החברה שהציגה זינוק של מעל 40% ברווח הנקי, וזו שהעלתה תחזית

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • יצרנית המגבונים עלבד דיווחה על זינוק של 42% ברווח הנקי, ומנייתה מזנקת בתל אביב • קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הודיעה על עלייה של 8% ב-NOI והעלתה את תחזיתה ל-2025 • וחברת התוכנה חילן דיווחה על עלייה של כ-14% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות

כתבי גלובס 12:44
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
12:38
התחזקות השקל שחקה את הכנסות עלבד, אך הרווח קפץ במעל 40%
יצרנית המגבונים דיווחה על רווח נקי שעמד על כ-18.2 מיליון שקל - צמיחה של כ-42% לעומת הרבעון המקביל ● במקביל, החברה המשיכה להציג צמצום בשיעור החוב, שהגיע בשיאו למעל 600 מיליון שקל, והטיל צל כבד על המשך קיומה

ההתאוששות של יצרנית המגבונים עלבד  נמשכת. החברה, שבשליטת המושב השיתופי משואות יצחק, הציגה אמנם צמיחה קלה בהכנסות, שהושפעו לרעה מהתחזקות השקל, אך הצליחה לרשום קפיצה ברווח הנקי הודות לשיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית.

ההכנסות החברה, בניהולו של יעקב חן, הסתכמו ברבעון השלישי בכ-460 מיליון שקל, עלייה של כ-2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מאחורי העלייה, גידול במכירות בתחום המגבונים הלחים, אשר נשחק כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר והאירו, בהם מבוצעים מרבית העסקאות של החברה.

בשורה התחתונה, דיווחה החברה על צמיחה של כ-42% ברווח הנקי, שעמד על כ-18.2 מיליון שקל. מאחורי השיפור ברווח, עומד המשך תהליכי הייעול של החברה, שהביאו שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית במהלך הרבעון.

במקביל, החברה המשיכה להציג צמצום בשיעור החוב, שהגיע בשיאו למעל 600 מיליון שקל, והטיל צל כבד על המשך קיומה. בסוף הרבעון החולף, עמד החוב של יצרנית הבדים על כ-432 מיליון שקל.

"גם ברבעון השלישי, המשכנו את המגמה החיובית בפעילות החברה, כשההכנסות הגיעו לכ-460 מיליון שקל, המבטא צמיחה אורגנית מרשימה של כ־6% בהכנסות במונחי מטבע מקור. זהו שיעור הצמיחה האורגנית הגבוה מזה שנתיים. לצד הצמיחה בהכנסות, הצלחנו להמשיך בשיפור שיעור הרווחיות הגולמית והרווח הנקי", מסר יעקב חן, מנכ"ל עלבד.

איתן גרסטנפלד

12:40
ריט 1 הציגה עלייה של 8% ב-NOI, והעלתה את התחזית לשנת 2025
העלייה נרשמה על אף מכירת חלק מהקומות במגדל היובל בתל אביב, ונבעה, בין היתר, כתוצאה משטחים שהושכרו ברבעון השלישי של השנה ● הקרן רשמה רווח נקי לבעלי המניות של 26.7 מיליון שקל, לעומת כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1  הציגה גידול של 8.2% ב-NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2025 שהסתכם בכ-136 מיליון שקל, לעומת כ-126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-NOI נרשמה על אף מכירת חלק מהקומות במגדל היובל בתל אביב, ונבעה כתוצאה משטחים שהושכרו ברבעון השלישי של השנה, מהשפעת עליית המדד על דמי השכירות, מעלייה בהכנסות מחניונים ומהנבה של נכסים שהקמתם הושלמה.

עוד עולה מהדוח, כי ה-FFO המתואם ברבעון השלישי של 2025 עלה בכ-5.5% לכ-94.5 מיליון שקל, לעומת כ-89.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתוך הדוח עולה כי העלייה ב-FFO נבעה מהעלייה ב-NOI בניכוי השפעת העלייה בהוצאות המימון הריאליות.

בשורה התחתונה, רשמה הקרן רווח נקי לבעלי המניות של 26.7 מיליון שקל, לעומת כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר העלייה ברווח ברבעון נבעה בעיקר מהגידול ב-NOI.

במבט קדימה, ריט 1 העלתה את התחזית לשנת 2025. אומדן ה-NOI עודכן מעלה לטווח של 522-525 מיליון שקל, וה-FFO המתואם לשנת 2025 עודכן מעלה לטווח של 364-367 מיליון שקל. בדוחות החברה צוין כי העדכון מעלה נובע בעיקר מהעלייה ב-NOI, בשל חידושי הסכמי שכירות שבוצעו בתקופה ועלייה בהכנסות החברה מתחום החניונים, ביחס לתחזיותיה הקודמות.

בבעלות הקרן 58 נכסים מניבים בשטח של כ-749 אלף מ"ר, ורק לפני כשבוע, החברה דיווחה כי התקשרה בהסכם לרכישת 45% ממתחם סיפולוקס ברחוב יגאל אלון בתל אביב, תמורת כ-127 מיליון שקל. מרבית נכסי החברה ממוקמים בעיקר במרכז הארץ ובגוש דן, ומשמשים ברובם למשרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה. שיעור התפוסה בכלל נכסי החברה עמד הרבעון על כ-92.5% (כ-98.1% בנטרול אינפיניטי פארק ברעננה, שמרבית עבודות השיפוץ וההשבחה בו הסתיימו בחודש יוני 2025). עם זאת, מבחינת שיעור התפוסה במשרדים, עמד הרבעון על 78.3%, ירידה מ-91.4% ברבעון המקביל אשתקד.

מאיה לוין

12:31
חילן מציגה צמיחה דו־ספרתית ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות
הרווח הנקי של חברת התוכנה ברבעון השלישי הסתכם בכ-55.8 מיליון שקל, עלייה של 13.7% ● מתחילת השנה, הצמיחה הגבוהה ביותר בהכנסות (21.9%) הייתה בתחום שיווק מוצרי תוכנה, אך בתחום זה הרווח התפעולי נשחק וירד ב-30% לכ-9.9 מיליון שקל

חברת שירותי ה-IT חילן  צמחה ברבעון השלישי ב-3.1% ורשמה הכנסות של 716 מיליון שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ההכנסות צמחו ב-6.3% והסתכמו ב-2.2 מיליארד שקל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון ב-55.8 מיליון שקל, עלייה של 13.7%, ומתחילת השנה הוא עלה ב-10% ל-182 מיליון שקל. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 109 מיליון שקל ומתחילת השנה הוא הצטבר ל-345 מיליון שקל, גידול של 11.2% ביחס לתקופה המקבילה ב-2024.

בחלוקה לפי תחומי פעילות, מתחילת השנה הצמיחה הגבוהה ביותר בהכנסות - 21.9%, הייתה בתחום שיווק מוצרי תוכנה, שהסתכם בכ-281 מיליון שקל. עם זאת, בניגוד לשאר תחומי הפעילות שצמחו ברווח התפעולי שלהם, בתחום זה הרווח התפעולי נשחק וירד ב-30% לכ-9.9 מיליון שקל.

תחום הפעילות הגדול ביותר של חילן, פתרונות עסקיים, צמח ב-6.7% להכנסות של 1.3 מיליארד שקל עם צמיחה של 28% ברווח התפעולי ל-96.2 מיליון שקל, והתחום של שירותי שכר צמח ב-7.2% להכנסות של 424 מיליון שקל והרווח התפעולי שלו צמח ב-9.6% ל-125 מיליון שקל.

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן ובעל השליטה בה, מסר: "אנחנו מסכמים רבעון עם תוצאות שיא כאשר הקבוצה ממשיכה להציג צמיחה מרשימה בפעילותה העסקית. התוצאות משקפות את העוצמה והאיתנות של מנועי הצמיחה האורגניים והלא אורגניים שלנו.

אנו פועלים בסביבה עסקית יציבה וחזקה, תוך שמירה על המשמעת הניהולית והפיננסית שמלווה את הקבוצה לאורך השנים. חילן ממשיכה להשקיע בפיתוח ובחדשנות לצד הרחבת סל השירותים והפתרונות ללקוחותיה בישראל ובחו"ל. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות התומכות באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה".

חילן נסחרת בבורסה לפי שווי של 5.7 מיליארד שקל אחרי עלייה של כ-18% במניה מתחילת השנה.

שירי חביב-ולדהורן