החברה שהציגה זינוק של מעל 40% ברווח הנקי, וזו שהעלתה תחזית

קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הציגה גידול של 8.2% ב-NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2025 שהסתכם בכ-136 מיליון שקל, לעומת כ-126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-NOI נרשמה על אף מכירת חלק מהקומות במגדל היובל בתל אביב, ונבעה כתוצאה משטחים שהושכרו ברבעון השלישי של השנה, מהשפעת עליית המדד על דמי השכירות, מעלייה בהכנסות מחניונים ומהנבה של נכסים שהקמתם הושלמה.
עוד עולה מהדוח, כי ה-FFO המתואם ברבעון השלישי של 2025 עלה בכ-5.5% לכ-94.5 מיליון שקל, לעומת כ-89.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתוך הדוח עולה כי העלייה ב-FFO נבעה מהעלייה ב-NOI בניכוי השפעת העלייה בהוצאות המימון הריאליות.
בשורה התחתונה, רשמה הקרן רווח נקי לבעלי המניות של 26.7 מיליון שקל, לעומת כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר העלייה ברווח ברבעון נבעה בעיקר מהגידול ב-NOI.
במבט קדימה, ריט 1 העלתה את התחזית לשנת 2025. אומדן ה-NOI עודכן מעלה לטווח של 522-525 מיליון שקל, וה-FFO המתואם לשנת 2025 עודכן מעלה לטווח של 364-367 מיליון שקל. בדוחות החברה צוין כי העדכון מעלה נובע בעיקר מהעלייה ב-NOI, בשל חידושי הסכמי שכירות שבוצעו בתקופה ועלייה בהכנסות החברה מתחום החניונים, ביחס לתחזיותיה הקודמות.
בבעלות הקרן 58 נכסים מניבים בשטח של כ-749 אלף מ"ר, ורק לפני כשבוע, החברה דיווחה כי התקשרה בהסכם לרכישת 45% ממתחם סיפולוקס ברחוב יגאל אלון בתל אביב, תמורת כ-127 מיליון שקל. מרבית נכסי החברה ממוקמים בעיקר במרכז הארץ ובגוש דן, ומשמשים ברובם למשרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה. שיעור התפוסה בכלל נכסי החברה עמד הרבעון על כ-92.5% (כ-98.1% בנטרול אינפיניטי פארק ברעננה, שמרבית עבודות השיפוץ וההשבחה בו הסתיימו בחודש יוני 2025). עם זאת, מבחינת שיעור התפוסה במשרדים, עמד הרבעון על 78.3%, ירידה מ-91.4% ברבעון המקביל אשתקד.
מאיה לוין