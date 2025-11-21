שנה אחרי הקמת המחלקה של מאסק: מה יצא מריצת האמוק הזו

מה שהחל כבדיחה אינטרנטית תמימה הפך במהרה ליוזמה ממשלתית אמיתית. כשהוצע ברשת לקרוא למהלך הקיצוצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "המחלקה לייעול ממשלתי", DOGE, אילון מאסק אימץ את הרעיון בהתלהבות, שיתף ממים בהם הוא ניצב מאחורי דוכן עם חותמת הסוכנות הדמיונית והתלוצץ שיתנדב לעמוד בראשה. במהרה, הסאטירה התגלגלה למהלך רדיקלי שניסה לעצב מחדש את המנגנון הפדרלי בקנה מידה שלא נראה כמותו בהיסטוריה האמריקאית המודרנית.

וכך, ביום בו חזר לבית הלבן, טראמפ חתם על צו נשיאותי והקים את המחלקה לייעול ממשלתי כסוכנות בתוך הממשלה. מעצם מעמדה, DOGE קיבלה גישה רחבה למערכות משאבי האנוש, חוזים, תקציבים ורוב פעולות הממשלה. מאסק מונה ל"עובד ממשל מיוחד", והתעקש כי ניתן לחסוך "עד טריליון דולר" מבוזבזים מבלי לפגוע בשירותים חיוניים.

אנליסטים רבים הביעו ספקות כבר מהיום הראשון, אך הממשל אימץ את הרטוריקה במלואה. חלק מהמבקרים הזהירו כי צמצום הסוכנויות האחראיות על גביית מסים או ניהול הטבות עלול להביא בטווח הארוך להוצאות גבוהות יותר מהחיסכון המיידי.

התוצאות הראשוניות היו דרמטיות. DOGE הצהירה על חיסכון של יותר מ־200 מיליארד דולר תוך כמה חודשים; עשרות אלפי חוזים ומענקים בוטלו; מאות אלפי עובדים פדרליים פרשו, התפטרו או פוטרו במסגרת ארגון מחדש אגרסיבי. באתר הייעודי של DOGE נכתב כי מדובר רק ב"כ־30% מהחיסכון הכולל" המתוכנן.

כאוס ללא מטרה בבית הלבן

מחוץ לממשל, התמונה הייתה מורכבת יותר. הערכות עצמאיות קבעו כי החיסכון הריאלי עומד על כ־175 מיליארד דולר בלבד, רחוק מאוד מהחזון של מאסק. כמה מה"קיצוצים הענקיים" התגלו כמנופחים או מבוססי חישוב מוטעה. חקירה של הסנאט העלתה כי היישום עצמו, שלקה ב"כאוס תפעולי", גרם לבזבוז של עשרות מיליארדים, ירידה בפריון ועלויות גבוהות של תשלומים לעובדים.

במקביל, הלכה והתגבשה ביקורת מסוג אחר: כזו שציירה את DOGE לא רק ככישלון מקצועי, אלא כמהלך פרפורמטיבי במהותו. גם שמרנים שתמכו לאורך שנים בצמצום הממשל טענו כי העובדה שהסוכנות הוקמה בצו נשיאותי זמני, ללא חקיקה וללא גיבוי תקציבי לטווח ארוך, גזרה עליה להיות גוף שנועד לרוץ מהר, לעורר רעש ולייצר כותרות - מבלי רפורמה יציבה ומשמעותית.

בהתאם לכך, דיווחים רבים בתקשורת האמריקאית תיארו כיצד הארגון שהוביל מאסק השריש לעיתים אווירה של "ביצוע לשם ביצוע". במקביל, מבקרים מחוץ לממשל, במיוחד אלו שהתנגדו פוליטית לטראמפ או למאסק, נטו להעצים כל כשל. כך הפך הדיון כולו לקוטבי, רחוק מהמציאות המורכבת שנמצאת בדרך כלל באמצע.

עם זאת, בתוך מנגנון הממשלה הפדרלית ההשפעה הורגשה היטב. עובדים קיבלו הודעות שקראו להם לפרוש מוקדם או להסתכן בפיטורים. גל פרישות החל, ומשרדים שלמים התרוקנו בן לילה.

טסלה צוללת, היחסים מדרדרים

כבר בחודש פברואר פרצו הפגנות בסניפי טסלה בארה"ב ובאירופה. המפגינים האשימו את מאסק בהחרבת השירות הציבורי ובהעמקת אי־השוויון. בחלק מהמוקדים ההפגנות הידרדרו להשחתת רכבים ולתקיפת סוכנויות ממשלתיות, וחוקרים פדרליים הוזעקו לזירות. טסלה עצמה דיווחה על צניחה חדה ברווחים, ופרשנים רבים קשרו את המשבר ישירות למעורבותו הפוליטית של מאסק ולעימותים שפרצו בעקבותיה.

לרגע אחד, נדמה היה שטראמפ ומאסק פועלים כתף אל כתף. הנשיא הילל את מאסק בפומבי ושלל את הטענות נגד DOGE כ"התנגדות של הדיפ סטייט." אז הגיע העימות הגדול: "החוק הגדול והיפהפה" - הצעת הדגל של טראמפ בתחום המסים וההוצאות. מאסק הזהיר כי החוק יגדיל את הגירעון וירוקן מתוכן את מאמץ החיסכון. טראמפ זעם. בתוך זמן קצר, היחסים הידרדרו עד שמאסק עזב את תפקידו בסוף מאי. הצדדים נפרדו בנימוס, אך המתקפות ההדדיות לא איחרו לבוא, כולל הקנטות וציוצים אישיים משני הכיוונים.

עזיבתו של מאסק לא סימנה את הקץ של DOGE. מסמכי תקציב פנימיים הצביעו על כך הממשל מתכנן להרחיב את הסוכנות, להכפיל את תקציבה ולגייס עשרות עובדים נוספים בשנה הקרובה.

המפסידים: ילדי העולם השלישי

במקביל לקיצוצים הרוחביים במשרדי הממשלה - ואף שלא היה זה חלק רשמי מתפקידה של DOGE - התחולל זעזוע עמוק גם בסוכנות לפיתוח בינלאומי USAID. הקפאת סיוע החוץ בראשית הקדנציה הובילה להשבתת משרדים רבים, הוצאת עובדי שטח לחופשה מנהלית והפסקתן של תוכניות משמעותיות. ארגוני סיוע הזהירו מפני השלכות ארוכות טווח, כולל הפסקת טיפולי HIV וחיסוני ילדים במדינות התלויות במימון אמריקאי. מומחי פיתוח התריעו כי עצירה פתאומית של מימון מסוג זה עלולה לשאת מחיר אנושי כבד: אוניברסיטת בוסטון העריכה, על בסיס מודלי חיזוי, כי יותר מ־300,000 מקרי מוות אפשריים במדינות העולם השלישי, כולל מעל 200,000 ילדים, עלולים להיות תוצאה ישירה של קיצוצי USAID.

הממשל דחה את התחזיות. לטענתו, רבות מתוכניות ה-USAID היו בזבזניות או כפולות, וארה"ב ממשיכה לממן "סיוע מציל חיים" ו"תוכניות חיוניות". בכירים בבית הלבן הציגו את המהלך לא כהפקרה, אלא כמודרניזציה, ייעול ושינוי מבני שנועדו להפנות משאבים למקומות שבהם הם משרתים את האינטרס האמריקאי בצורה המיטבית. לקראת סוף הקיץ הודיע הממשל לקונגרס על כוונתו לשלב את USAID בתוך מחלקת המדינה.

בימים אלו, DOGE ממשיכה לפעול ללא מאסק - אך רוחו עדיין נוכחת. רבים מהשינויים שבוצעו נראים בלתי הפיכים. חוזים שבוטלו אינם צפויים לשוב, והמערכת הממשלתית עדיין מתמודדת עם ההשלכות של השנה האחרונה. עם זאת, ממשל חדש יוכל להקים הכל מחדש, מהסיבה הפשוטה שכמעט הכל נעשה תחת צווים נשיאותיים או מנהליים וללא חקיקה.