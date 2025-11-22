ביל אקמן שוקל הנפקות בו זמנית של חברה וקרן חדשה

המיליארדר היהודי -אמריקאי, ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל של חברת ניהול קרנות גידור פרשינג סקוור , שוקל להנפיק אותה, ובנוסף גם קרן השקעות חדשה בו זמנית, כך דווח אמש (שישי) בוול סטריט ג'ורנל. ההנפקה הכפולה, כך על פי מקורות, מתוכננת להתבצע כבר בתחילת השנה הבאה.

● סוגרים פוזיציות "מתחת למים": העסקאות הממונפות בקריפטו הפכו לבור הפסדים

● 40 שנה הוא צדק לגבי הבינה המלאכותית. עכשיו הוא חושב שכולם טועים

לפני כשנה וחצי דיווח הוול סטריט ג'ורנל, כי אקמן שוקל הנפקה בו זמנית של חברת ההשקעות שלו וגייס כספים ממשקיעים כהכנה להנפקה המדוברת. בינתיים, פרשינג סקוור הגישה גם תשקיף בתחילת השנה שעברה עבור קרן סגורה חדשה, תחת השם פרשינג סקוור ארה"ב בע"מ, שתשווק למשקיעים פרטיים בארה"ב ותיסחר בבורסת ניו יורק. הוא עצר את מאמצי גיוס הכספים עבור קרן זו ביולי 2024.

אקמן, ידוע בתמרונים פיננסיים יצירתיים, והוא פועל כעת להנפקות בו זמנית של שתיהן, כך מסרו המקורות.

משקיעים שמשקיעים בקרן הסגורה יקבלו מניות בחברת הניהול, פרשינג סקוור, בחינם, אמרו חלק מהמקורבים. שותפים בפרשינג סקוור יתנו עד 10% ממניות החברה, ששווין עשוי להיות גבוה בהרבה משווי ה-10.5 מיליארד דולר שהשיגה בשנת 2024.

הפייננשל טיימס דיווח מוקדם יותר ביום שישי כי אקמן הכין רישום של עסקי קרנות הגידור שלו, מבלי להזכיר את תוכניותיו האחרות.

ניהול של כ-20 מיליארד דולר

אחד האתגרים שאקמן מכיר בו הוא הצורך לייצר התלהבות מהמבנה הסגור של פרשינג סקוור ארה"ב, שקרנה ירדה בקרב המשקיעים. קרנות דומות - כולל אחת שאקמן הונפקה לפני עשור באירופה - נסחרות בהנחה ביחס לשווי הנקי של אחזקותיהן. זו גם הסיבה שהוא צירף מניות בחברת הניהול כתמריץ.

קרן סגורה מוכרת מספר קבוע של מניות בהנפקה לציבור. משקיעים יכולים לצאת רק על ידי מכירת מניות למשקיעים אחרים במחירן בשוק הפתוח, ללא קשר לשווי השקעות הקרן.

הפרופיל של אקמן עלה מעבר לוול סטריט מאז שהפך ללוחם חברתי והתיישר עם דמויות כמו הנשיא טראמפ ואילון מאסק, כך שזה יכול להפוך את הקרן הסגורה שלו לאטרקטיבית לציבור המשקיעים הרחב.

פרשינג סקוור מנהלת כ-20 מיליארד דולר, ובעבר נודעה באקטיביזם שלה, אך מאז שינתה את האסטרטגיה שלה והיא מתמקדת באחזקות מרוכזות בחברות ציבוריות גדולות. הקרן העיקרית שלו עלתה ב-17% השנה עד כה.

לאקמן עצמו יש היסטוריה של הרחבת הגבולות עם רעיונות ויוזמות השקעה חדשניים, שלא כולם הולכים לפי התוכנית. בשנת 2020 הוא גייס 4 מיליארד דולר במה שהייתה ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם עבור חברת רכישה למטרה מיוחדת, אך לא הצליח להשלים את העסקה.