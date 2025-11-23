מראה חריג למדי היה היום במסגרת הפאנל "תעשייה, חדשנות, בריאות - האבנים הגדולות של כלכלת ישראל" בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס: שלוש הבכירות שהשתתפו בו היו - נשים, כמו גם המנחה, הילה ויסברג. המשתתפות בפאנל היו ענבל קרייס, מנהלת החדשנות בחטיבת מערכות טילים וחלל, תעשייה אווירית; פרופ' אסנת לב ציון קורח, מנהלת המרכז הרפואי שמיר; וקרן כהן חזון, יו"ר ומנכ"לית תורפז תעשיות.

הפאנל נפתח בשאלה: מדוע לא רואים ייצוג נשים בתפקידי מפתח - ואף נראה שהולכים אחורה?

קרייס: "אלונה אמרה בבוקר שבכנס יש 28% נשים, זה מאמץ להגיע ל-28% נשים בוועידה היום. זאת התשובה. צריך להסתכל קדימה בתקווה, באופטימיות שאנחנו במגמת שיפור שלא קורית מספיק מהר וחבל, צריך שיקרה מהר יותר".

לב ציון קורח: "הייתי האישה הראשונה שניהלה בית חולים בישראל. היום סטודנטיות לרפואה מהוות 50%, יש שיפור ברובד של ניהול מחלקות אך ככל שעולים בשדרות הניהול המספרים קטנים".

כהן חזון: "אני חושבת שיש תהליך אבולוציה ואי אפשר לעשות מהפכה. זה עניין של תרבות, וזה הולך ומתקדם. בעבר, מספר הסטודנטיות לרפואה ומדעים היה נמוך יותר. אצלנו, חברה גלובלית, מעל 50% נשים בהנהלה. אתה לא בוחר אנשים על פי המגדר אלא על פי יכולות ונכונות. זה מוכיח את זה בשלישייה הזאת: כשאנשים רוצים, לא משנה נשים או גברים, הם יכולים. זה נותן לדור הצעיר נכונות ורצון להתקדם".

ענבל קרייס / צילום: כדיה לוי

השיגור הראשון של מיירט טיל חץ 3: "זו הייתה התרגשות אדירה"

ויסברג פנתה לענבל קרייס: פרויקט חץ 3 שעבדת עליו הרבה שנים, הפך למבצעי וכולנו הרגשנו את התועלת וההצלחה במערכה מול איראן. מערכת חץ 3 מיירטת טילים מחוץ לאטמוספרה באחוזי יירוט פנומנליים. מעניין אותי לשמוע על הרגע שהבנת שזה קורה.

קרייס: "ב-9 בנובמבר 2023, חודש וקצת אחרי ה-7 באוקטובר, נורה טיל בליסטי איראני ארוך טווח מתימן לאילת, היו בה אלפי תושבים ומפונים מהעוטף, ופעם ראשונה שוגר מיירט טיל חץ 3 ויירט אותו מחוץ לאטמוספרה. זו הייתה התרגשות אדירה וגם עכשיו אני מתרגשת. הישג היסטורי בינלאומי. אחריו הגיעו עוד רבים, היו לילות של מאות טילים בחלון זמן קצר. זה החזיר אותנו 20 שנה לאחור כשהתחלנו את הפיתוח כשאמרו לנו לא צריך ואי אפשר. צוותים גדולים של הרבה אנשים השקיעו מאמץ וכישרון. המערכת נתנה ביצועים גבוהים מאוד של הצלחה, ותחושת סיפוק אדירה שבנינו מערכת שנותנת הגנה מטילים הטובה ביותר בעולם, שנותנת הגנה למדינת ישראל. ההצלחה נותנת לנו מנוע חזק להמשיך בחדשנות יזמות ולהוביל, כמה צעדים לפני כולם".

"האם AI יחליף רופאים? לא, אבל מי שלא ישתמש בו יוחלף ע"י מי שכן"

בשלב זה העלתה ויסברג את נושא ה-AI שמשותף לכל המרואיינות. השאלה לקרייס הייתה בהקשר של לוויינים שהתע"א שיגרה לאחרונה, והערכתה שה-AI יוכל לשנות את כל הדרך שבה לוויינים פועלים.

קרייס: "המהפכה קרתה, אנחנו צריכים ליישם אותה במערכות שלנו. יש עמדות איך להשיג AI, והגישה שלי - ליישם את היכולות שכבר קיימות, אבל במערכות שלנו. שיגרנו בחודשים האחרונים לוויינים לחלל, היכולות יפגשו אותנו בהרבה תחומי עשייה. היכולת ליישם דברים קיימים בעולם הלוויינים ברורה. לקחת עולמות מודלי שפה טבעית ולשאול האם המבנה הזה חדש? ה-AI נותן תשובה ומצלם. האם הכביש בתמונה שצילמנו חדש? כן, ה-AI עונה וצובע אותי. זה כבר קורה. מיישמים מודלי שפה טבעית על בסיסי נתונים מאוד גדולים".

פרופ' אסנת לב ציון קורח / צילום: כדיה לוי

לב ציון קורח: "AI משנה את עולם הרפואה בכמה היבטים. בהיבט הקליני, והוויזואלי - ברנטגן יש מערכות שעוברות על השיקופים בצורה מהירה ומזהה דברים שעין אדם לא רואה. זה נכון לדימות, לפתולוגיה. חמי עליו השלום בגיל 89 יצא מחדר כושר והתמוטט. היה ברור קלינית שזה שבץ מוחי, לקחנו אותו לבית החולים ולא מצאו את החסימה. הריצו את המערכת, גילו את החסימה ופתחו אותה. אלה דברים של הסתכלות.

בהיבט המידע - רופאים לא צריכים לזכור, אבל - וכאן מתחיל האבל - ה-AI ממציא לפעמים. נקודה נוספת היא למידה מנתונים. יש הרבה מאוד ביג דאטה וצריך להיזהר. לדוגמה למדו על נגעים בעור, אבל לקחו אוכלוסייה עם עור בהיר, וניסו להשליך על אוכלוסייה עם עור כהה. בהיבט הסימפטומים - לקחת את כל המידע שיש לנו, לעשות אינטגרציה של הכל ולבוא עם אבחנות אפשריות. הרבה אנשים פונים היום לצ'אט GPT כפסיכולוג או רופא. צריך להיות מאוד זהירים. שמירת פרטיות, מידע. האם AI יחליף רופאים? לא, אבל אלה שלא ישתמשו ב-AI יוחלפו על ידי אלה שכן.

בסקרים, שיעור גדול מהאוכלוסייה מדבר עם AI. שמעתי קוריוז על ניסוי בקלוד, יצרו חברה פיקטיבית ואמרו לו הולכים לסגור אותך, זה המהנדס שיסגור אותך ויש לו רומן. הקלוד שלח אימייל ואיים שאם לא יבטל - הלך עליך".

קרן כהן חזון / צילום: כדיה לוי

אני רוצה שתהיה תעשייה בישראל. לכן אני טסה 200 יום בשנה

קרן, את נמצאת 200 יום בשנה בחו"ל כי יש לכם מפעלי ייצור של תורפז בכל העולם. חברה בשווי 6.4 מיליארד שקל. AI יוכל לחסוך לך חלק מהטיסות?

כהן חזון: "אני בטוחה ש-AI יעזור לנו בהרבה דברים. כשאני בחו"ל אני לא נוסעת כדי לראות פיזית את הייצור, אלא מתעסקת ברכישת חברות ובאינטגרציה לאחר הרכישה. כשאתה עוסק באנשים צריך לגעת בהם, אחרת הייתי יכולה לעשות בטימס קודם.

AI יכול לעזור בלחבר נתונים, דיו דיליג'נס, אבל לא יחס אישי למישהו שמגדל את הבייבי שלו ואח"כ רוצה למסור לנו ולדעת שהוא בידיים בטוחות - צר לי, AI לא יכול עדיין לעשות את זה. אני בחרתי לבנות את אחת מ-10 החברות הגדולות בעולם לתמציות טעם ריח וחומרי גלם ייחודיים, ולשמור שההנהלה תשב בישראל. יכולתי להעביר את המטה לחו"ל ולטוס חצי מהזמן. אני רוצה שתהיה תעשייה בישראל. לכן אני טסה 200 יום בשנה".

החלטת לתרום אחוז מההכנסות לטובת בילינסון שיבא וסורוקה, ספרי על ההחלטה.

כהן חזון: "בעיניי זו הייתה החלטה פשוטה. אמא שלי נפטרה השנה וחשבתי איך להנציח את ההורים שלי, אני אומרת בדמעות, הם גידלו אותי לערכים ואהבת הארץ. כדי שימשיכו לתת חיים ומשמעות גם אחרי מותם.

גם בבלינסון וגם בסורוקה עשו לילות כימים, בטוחה שגם בשמיר. אלה מקומות שנותנים חיים ואיכות חיים ועושים מעל ומעבר, כמו שענבל עשתה ושמרה עלינו, הם נותנים חיים למי ששומר עלינו. ביליתי עם אמא שלי 5.5 שנים בבתי חולים ואין מקום יותר ראוי מזה".

"הגיים צ'יינג'ר לעתיד שישמר את העליונות הטכנולוגית שלנו"

לסיכום, שלוש המשתתפות בפאנל הציגו תחזיות שלהן לעתיד. לב ציון קורח צופה הזדמנות אדירה בשיתופי פעולה רפואיים עם מדינות ערב. לדבריה, מערכת הבריאות מראה שדו קיום אפשרי. כולם רוצים רפואה טובה יותר ואורח חיים טוב יותר.

כהן חזון צופה צמיחה מהירה במוצרי המזון. להערכתה, אחרי מלחמות ולא רק בישראל - יש צמיחה. "איתנו אתם קמים כל יום בבוקר והולכים לישון - לצחצח שיניים לאכול לשתות - אנחנו תמיד איתכם עם חומרי הגלם. רואים שני דברים: תרבות השפע קיימת בכל מקום ומתפתחת. מעבר לזה, אנשים במדינות מתפתחות באסיה ובאפריקה עוברים מהכפרים לעיר והצריכה עולה איתם. העניים נהיים קצת פחות עניים, מעמד הביניים גדל, העשירים נהיים יותר עשירים. הצמיחה גדלה עם זה".

קרייס צופה הובלה ביישום AI במערכות הגנה, ושילוב טכניקת קוונטים. קרייס מציינת שישראל תהיה הראשונה ליישם AI במערכות נוספות שיתנו מקפצה. שיתופי הפעולה עם סטארט אפים וחברות ממשלתיות ופרטיות זה הגיים צ'יינג'ר לעתיד שישמר את העליונות הטכנולוגית שלנו.

