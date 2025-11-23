המגזר העסקי בוועידת ישראל לעסקים: תמונות ורגעים מהמפגש

ערב הפתיחה

כ-250 מנכ"לים ויושבי-ראש של חברות במשק לקחו חלק בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים, שהתקיים במוצאי שבת במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב.

בערב, שהחל בארוחת השף שחף שבתאי ממסעדת "Pop&Pope?", השתתפו שלושה בכירים שהגיעו במיוחד מארה"ב: עו"ד ג'ייסון גרינבלט, יועץ הנשיא טראמפ ושליח הממשל האמריקאי למזרח התיכון לשעבר; ינון קרייז, מנכ"ל ויו"ר מאטל - ענקית הצעצועים העולמית, שאחראית בין היתר לברבי; והשחקן האמריקאי והאקטיביסט הפרו-ישראלי מייקל רפפורט.

​הערב נפתח בדברים של מו"ל גלובס אלונה בר און, וכלל הרצאה של מנכ"ל בנק הפועלים ידין ענתבי.

ועידת ישראל לעסקים

בפעם ה-32 התקיימה ועידת ישראל לעסקים של גלובס בתל אביב, בסימן "חוסן מול האתגרים". הוועידה נפתחה היום (א') בהרמת כוסית של ויסקי בארי על-ידי חיים ילין בן הקיבוץ, שהוזמן לבמה על-ידי מו"ל גלובס אלונה בר און. הרמת הכוסית שמה במרכז את התקווה והתקומה ואת השמחה על חזרת כל החטופים החיים. בהמשך התקיימה שורה של הרצאות וסשנים בנושאי שוק ההון, תשתיות, הייטק, וכן הוצגו התחזיות של בכירי המשק.

באי הוועידה נהנו מיין מיקב קסטל, פרי חקלאות ישראלית ביקב משפחתי בהרי ירושלים, ומוויסקי מסדרת "סינגל בארי" ממזקקת מילק אנד האני. כמו כן חולק שוקולד המיוצר ממתכוניו המקוריים של השוקולייטר דביר קרפ ז"ל, שייסד את השוקולד-קפה במועצה האזורית אשכול ונרצח ב-7 באוקטובר בביתו בקיבוץ רעים.

ביציאה חולקו עציצי סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה העובדת עם עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה, פרחים של משק בן צבי ממושב נתיב העשרה בעוטף עזה וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף-פעולה יהודי-ערבי בגליל.

