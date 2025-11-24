מגמה חיובית באירופה; באסיה, בורסת הונג קונג עולה בכ-2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:19

המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית לאור העליות באסיה ובחוזים העתידיים בוול סטריט. הבורסות המרכזיות, פרנקפורט, פריז ולונדון עולות בעד 0.5%.

10:06

בנק ההשקעות ג'פריס, שהיה אחד החתמים בהנפקה של נאבן בחודש שעבר, החל לסקר את מניית החברה. נאבן, שהוקמה על-ידי אריאל כהן ואילן טוויג, פיתחה פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות והוצאות ארגוניות. בג'פריס ממליצים על המניה בהמלצת "קנייה" ומחיר היעד הוא 25 דולר. מדובר במחיר שבו המניה הונפקה, אך כיום מהווה פרמיה של כ-67% על מחיר המניה בנאסד"ק.

בג'פריס סבורים שהפלטפורמה מבוססת ה-AI של נאבן דוחפת את התחום של נסיעות עסקיות לעבר העתיד. להערכתם החברה תוכל להשיג צמיחה בת קיימא של 25%, והמניה מוערכת כיום בחסר.

08:51

באסיה נפתח שבוע המסחר במגמה חיובית בעקבות העליות בוול סטריט בסוף יום המסחר בשישי - שנגחאי ב-0.25%, לעומת זאת מדד הנג סנג של הונג קונג עולה ב-1.2%, הקוספי הדרום קוריאני יורד ב-0.2%, בהודו מדד ניפטי 50 עולה ב-0.1%. ביפן לא מתקיים היום מסחר.

החוזים העתידיים בוול סטריט ירוקים בינתיים הבוקר - נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 ודאו ג'ונס בכ-0.3%.

ארה"ב נכנסת רשמית לעונת החגים והקניות של סוף השנה: ביום חמישי, חג ההודיה, לא יתקיים מסחר בוול סטריט. בשישי, בלאק פריידי, המסחר יינעל מוקדם, 20:00 שעון ישראל.

וול סטריט תפתח אחר הצהריים את השבוע המקוצר לאחר שבוע סוער ותנודתי במיוחד. הדוח החזק של אנבידיה הצליח, לשעה קלה בלבד לשנות את מצב הרוח בוול סטריט, שהושפע בעיקר מחששות חוזרים לגבי התמחור הגבוה של החברות בתחום ה-AI.

מדדי המניות, סגרו את הרצף הגרוע ביותר מאז הירידות של אפריל האחרון. בסיכום שבועי, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.9%, נאסד"ק ב-2.7% והדאו-ג'ונס ב-1.9%. עוד בצד של נכסי סיכון - הביטקוין, נפל בכ-22% מתחילת החודש והוא בדרך לחודש הגרוע ביותר מאז 2022.

"גם עם כל הרעש והתנודתיות, כדאי לשים דברים בפרופורציה", אומר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, "מדד ה-S&P 500 נמוך בכ-4.4% בלבד משיא כל הזמנים שנרשם בסוף אוקטובר, תיקון סטנדרטי לגמרי. נזכיר כי היסטורית, תיקונים של 5% מתרחשים בממוצע 3 פעמים בשנה. כמו כן, למרות הירידות האחרונות, נציין כי מתחילת השנה המדד עדיין בתשואה דו-ספרתי של כ-12%".

● WSJ | ארבעים שנה הוא צדק לגבי הבינה המלאכותית. עכשיו הוא חושב שכולם טועים

בכיר בגולדמן זאקס מציע הסבר אחר לנפילות האחרונות בוול סטריט - גידור סיכונים. תחושת הסכנה דחפה רבים מהמשקיעים לחפש הגנות מפני ירידות נוספות, כתב ג'ון פלוד, שותף בגולדמן זאקס. "יש הרבה צלקות בשוק עכשיו והתמקדות קיצונית בגידור סיכונים".

בגולדמן דיווחו על עלייה חדה בשורטים במוצרים שונים - כולל תעודות סל על מניות וחוזים עתידיים. במחלקת המסחר ציינו גם נזילות חלשה, כאשר עומק ה־ top-of-book ב- S&P 500 ירד מתחת ל-5 מיליון דולר לעומת ממוצע שנתי של 11.5 מיליון (כלומר, הנזילות נחתכה בחצי), דבר שמגביר את תנודות השוק.

כך למשל, אורקל , ענקית מסדי הנתונים שבעבר נחשבה שמרנית, ושהתמנפה בעשרות מיליארדים ושילבה את עתידה בגל הבינה המלאכותית, הופכת במהירות למדד המרכזי בשוק האשראי לסיכון בתחום ה-AI. בשלושה חודשים מניית החברה צנחה ביותר מ-40% מאז השיא שרשמה בתחילת ספטמבר. לאורקל אף פעם לא הייתה נפילה כזאת.

מחיר ההגנה מפני חדלות פירעון של אורקל לחמש שנים שולש בחודשים האחרונים, והגיע ביום רביעי לשיא של 1.11 נקודות אחוז לשנה, מה שאומר כ־111 אלף דולר עבור כל 10 מיליון דולר של חוב מבוטח, לפי ICE Data Services.

● חשש מהרווח בטווח הקצר: מניית וויקס איבדה חצי מהשווי בתוך חודשיים

הצרכן האמריקאי נכנס לעונת החגים במצב מדשדש.

לפי בלומברג, זה היה המסר המרכזי משבוע של דוחות רבעוניים מצד רשתות קמעונאיות גדולות, שהציגו סימני זהירות בקרב קונים שמוטרדים יותר ויותר מהיחלשות שוק העבודה ומהמשך האינפלציה.

ביום שישי הצליחה מניית טרגט להתאושש, מה שמנע ממנה את השבוע הגרוע ביותר מאז אפריל, לאחר שהדוחות הראו כי החברה הורידה מחירים - על חשבון הרווחים - בעוד הצרכנים מצמצמים קניות של מוצרים לא חיוניים כמו ביגוד ומוצרים לבית. מניית הום דפוט ירדה ביותר מ־5% במהלך השבוע, הירידה החדה ביותר מאז מרץ, לאחר שהחברה הורידה תחזיות בשל בעלי בתים שמתקשים כלכלית ונדחים בקניית מוצרים יקרים.

בבלומברג מציינים שאפילו וולמארט שנחשבת ל"כוכבת הנשף" של עולם הקמעונאות, שיגרה בעצמה מעין אזהרה כלכלית. הצמיחה שהציגה הגיעה בעיקר ממכירות מזון ומלקוחות מהמעמד הבינוני שמחפשים מבצעים - שני סימנים לכך שהצרכנים נהיים זהירים יותר.

תוצאות השבוע, שכללו גם את גאפ , ‏רוס סטורס ו־טי.ג'יי.אקס , הראו שמספר הולך וגדל של צרכנים מתחילים לפקפק בקניות שאינן חיוניות, ועוברים למוצרים בסיסיים כדי למתוח כל דולר. ויותר מטריד: גם אמריקאים אמידים - שהובילו את הצמיחה הכלכלית רוב השנה - מתחילים להקפיד יותר על הוצאות.

את האווירה משקף מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, שירד החודש קרוב לרמת השפל ההיסטורית. לפי הדו"ח, "הצרכנים ממשיכים להיות מתוסכלים מהמשך המחירים הגבוהים ומהיחלשות ההכנסות". השבוע יתפרסמו תחזיות חשובות לקראת עונת הקניות של חג המולד מצד בסט ביי , ‏דיקס ספורטינג גודס וקמעונאיות האופנה אברקומבי ופיץ' ו־אורבן אאוטפיטרס .

למרות שהאינפלציה מתקררת, בבלומברג מעריכים שלחצי המחירים ימשיכו להיות מכשול מרכזי עבור מגזרי מוצרי היוקרה (discretionary) והמוצרים הבסיסיים (staples). לכן הטון שבו מנהלי הרשתות ידברו על מבצעים ועל עונת החגים יהיה קריטי.

ובכל זאת, יש גם מעט אופטימיות: לפי תחזית של הפדרציה הלאומית לקמעונאות (NRF), הוצאות החגים השנה יחצו את רף טריליון הדולר וישברו שיא - למרות זהירות הצרכנים.

עם זאת, נראה שעונת הקניות השנה תהיה מתונה יותר משנה שעברה. לפי נתונים שאספה מישל וויבר, אסטרטגית מניות ותמות בארה"ב ממורגן סטנלי, פחות צרכנים מתכננים להגדיל את הוצאות החג - בעיקר בגלל המחירים הגבוהים.

במהלך השבוע, ימשיכו לזרום לשוק האמריקאי נתוני מאקרו שעוכבו בימי ההשבתה הפדרלית. בחזית הדוחות רגיעה יחסית, לקראת החג. בין המפרסמות המעניינות: זום בשני אחרי הנעילה, עליבאבא בשלישי לפני הפתיחה, HP וזיסקיילר , בשלישי אחרי הנעילה.

בעקבות הזינוק הדרמטי בהסתברות שמתמחרים בשווקים להורדת ריבית בארה"ב, שעלתה בסוף השבוע מכ־44% לכ־70% נרשמו ביום שישי ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות לאורך העקום (המשקפות ירידה בסיכון שמתמחרים המשקיעים). התשואה לעשר שנים ירדה בכ־4 נקודות בסיס לרמה של 4.06%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה לרמה של כ־3.51%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט סיכמו את השבוע החולף בירידות של מעל 3%, על רקע המגעים לעסקה לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין המשיך לצנוח בסוף השבוע. ביום שישי, מחירו התקרב לרף ה־80 אלף דולר, אם כי מאז הוא התאושש מעט ונסחר נכון לצהרי יום ראשון סביב 86 אלף דולר - ירידה של כ־30% מהשיא באוקטובר. הירידות מתרחשות, בין היתר, על רקע מגמה בולטת של מעבר מנכסי סיכון ספקולטיביים להשקעות דפנסיביות יותר, כמו מניות ביטוח בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים.

● האם שוק המניות האמריקאי יחזור לעלות, או שהריבאונד עדיין רחוק?

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב פרסם אתמול את התחזית של בית ההשקעות לשנת 2026, הכותרת "אין מניות זולות" מדברת בעד עצמה.

זבז'ינסקי אומר שכמעט כל מדדי המניות העיקריים בעולם קרובים שיא של 15 השנים האחרונות, למעט בורסת סין והונג קונג, עליהן הוא ממליץ, וגם על השוק המקומי - "תשואה שקלית ללא תחרות".

הוא מציין ש"וק המניות האמריקאי יקר, שהפער בין מכפיל רווח חזוי לבין הממוצע שלו של 20 השנים האחרונות במדדי S&P 500 ונאסד"ק הגבוה ביותר מכל מדדי המניות החשיפה למניות של המשקיעים קרובה לשיא ושחשיפת משקי הבית עומדת על 31% מסך הנכסים שלהם כאשר בשיא בועת הדוט.קום חשיפתם עמדה על כ-25%.

ובפרט ששוק המניות האמריקאי תלוי בענקיות הטכנולוגיה, "גם הן לא כיכבו השנה והשיגו תשואות בינוניות-מטה בהשוואה למדדי המניות בעולם, אך הביצועים של יתר 493 המניות במדד S&P 500 היו בתחתית בהשוואה למדדי מניות העיקריים בעולם".

במיטב אומרים שגם הורדת ריבית הפד לא תשנה הרבה, כך לפחות לפי ההיסטוריה, "במחזורי הורדות ריבית שהיו ב-50 השנים האחרונות, שוק המניות הציג ביצועים חיוביים פעמיים (1995, 2019 - שנה של תחילת הורדות ריבית), התרסק פעמיים (2000, 2007), ודשדשו פעם אחת (1989)".

לסיכום, אומרים במיטב, "שוק המניות האמריקאי לא נראה אטרקטיבי ביחס לסיכונים. היינו ממליצים להעביר מיקוד מהסקטורים בוני AI לסקטורים שאמורים ליהנות יותר משימוש בטכנולוגיה".

כאלטרנטיבה לשוק המניות האמריקאי מציעים במיטב בעיקר את אסיה. "השיפורים בפרמטרים כלכליים ופיננסיים במדינות אסיה, אלה ימשיכו לדעתו לתמוך בהשקעה בשווקים שלה. השנה אנו מוסיפים להמלצה גם את השוק הסיני. הימנעות מחשיפה לסין התחילה אחרי שהשלטונות בסין נקטו בהתערבות גסה בשווקים שפגעו בכלכלה הסינית והבריחו משקיעים זרים. נראה, שהממשלה למדה את השיעור. מעשיה והצהרות קובעי המדיניות בשנה האחרונה הראו שהממשלה מעוניינת לתמוך בשוק המניות ואף מבצעת רפורמות לטובת המשקיעים. כל ירידה בשווקים הובילה לתגובת הממשל שהגביר תמיכה בהם באמצעות הגופים שכפופים לו".

במיטב מציינים גם שתפיסת המשקיעים בעולם התחילה להשתנות, שזרם הכספים שנכנס לתעודות סל המתמחות בסין ונסחרות בארה"ב חזר לגדול. "יותר גופים בינלאומיים ממליצים על סין. המניות הסיניות ואלה בהונג קונג עדיין יחסית זולות בהשוואה לשוקי המניות בעולם. הסיכון של התפוצצות בועת ה-AI בסין נמוך יותר מאשר בארה"ב".

"אומנם, לאחרונה יש סימני האטה בכלכלה הסינית, במיוחד בשוק הנדל"ן ובהשקעות, אך זאת במידה רבה האטה-מנוהלת (הקטנת עודף כושר הייצור, הקטנת השקעות בתשתיות ע"י הגופים הממשלתיים). המדיניות הכלכלית בסין צפויה להיות תומכת, גם המוניטארית וגם הפיסקאלית. הגירעון הממוצע שצפוי בסין בשנים הקרובות עומד על כ-8% תמ"ג, אך להבדיל מארה"ב, מימונו פחות תלוי במשקיעים החיצוניים. יתרון נוסף של שוקי המניות הסיני וההונג קונגי, הקורלציה הנמוכה שלהם עם שוק המניות האמריקאי, לסיכום, אנו מוסיפים גם את המניות בסין להמלצה על שוקי המניות באסיה".

באירופה ויפן ממליצים במיטב על חשיפה במשקל שוק.

במיטב מציינים גם את היתרונות של שוק המניות המקומי - "השוק הישראלי השיג ביצועים עודפים משמעותיים בשנה האחרונה וכבר לא ממש זול בהשוואה לשווקים האחרים. היחס בין מכפיל הרווח בישראל ל-MSCI World עומד ברמה ממוצעת של 15 השנים האחרונות, אך היחס בין המכפיל הישראלי למכפיל של MSCI World ex US כבר די גבוה בהשוואה למה שהיה נהוג בעבר".

עם זאת, במבט לשנה הקרובה במיטב עדיין רואים מספר יתרונות של השקעה במניות בישראל: ציפיות לשיפור בצמיחה והורדת ריבית צפויה. "נמשך גידול בהפקדות לחיסכון ארוך טווח אצל המשקיעים המוסדיים וזרימת כספים לקרנות הנאמנות שעשויה אף להתגבר בעקבות הורדת הריבית - הפקדות נטו ב-12 החודשים האחרונים אל הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות (ללא הכספיות) הסתכמו בכ-113 מיליארד של, שיא של כל הזמנים וממשיכות לגדול".

"השפעת זרימת כספי המוסדיים על השוק המקומי חזקה במיוחד בגלל שאפילו אחרי העליות החדות בשנה האחרונה, שוק המניות המקומי עדיין קטן יחסית. ובפועל, הוא אפילו קטן יותר מכיוון שאחזקות בעלי עניין בישראל גבוהות בהרבה מהממוצע של מדינות ה-OECD, מה שמשאיר מעט 'סחורה צפה' לשאר המשקיעים".

לבסוף מציינים במיטב יתרונות נוספים לשוק שלנו - "הקורלציה בין שוק המניות המקומי לאמריקאי נמוכה מאוד ביחס לשווקים האחרים, למעט השוק הסיני, ותשואה שקלית ללא תחרות - יתרון נוסף של השוק המקומי זה השקל, במיוחד בשווקים עולים. התשואה השקלית שהשיג ת"א 125 ב-5 השנים האחרונות הייתה גבוהה בכמעט 50% מ-S&P 500 ונאסד"ק".