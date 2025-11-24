19:43

מליסרון מסכמת רבעון עם עלייה בפרמטרים התפעוליים

ה-NOI עלה בכ-7% לכ-409 מיליון שקל, בהשוואה לכ-383 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024 ● הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של 90 מיליון שקל, שישולם בחודש הבא

ענקית הקניונים מליסרון , בניהולו של המנכ"ל אופיר שריד, דיווחה על תוצאות שיא לרבעון השלישי של השנה.

ה-NOI עלה בכ-7% לכ-409 מיליון שקל, בהשוואה לכ-383 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הוא הושפע לחיוב מפתיחת החנויות בקניון הקריון שבקרית ביאליק, בעקבות סיום חלק משמעותי בעבודות השיפוץ - לאחר השקעה של כ-150 מיליון שקל בשיפוצו והרחבתו. השפיעה גם עלייה ריאלית של כ-8% בדמי השכירות בקניונים בחידושי חוזים, מימוש אופציות וחוזים חדשים - כשבתשעת החודשים הראשונים, נחתמו 76 חוזים חדשים וחודשו או מומשו 327.

להערכת החברה - ששווי השוק שלה עומד על כמעט 19.5 מיליארד שקל - קצב ה-NOI השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.73 מיליארד שקל, בתמיכת המשך אכלוס מגדל A בפרויקט לנדמארק בת"א, מתרומת אכלוס הקומה הנוספת בקניון עופר רמת אביב - שגם בו הושקעו כ-120 מיליון שקל - ומהתקדמות באכלוס שטחים פנויים.

ה-FFO עלה בכ-5% לכ-311 מיליון שקל, בהשוואה לכ-296 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024 - בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI. להערכת החברה, קצב ה-FFO השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.33 מיליארד שקל.

הרווח הנקי ירד בכ-8% והסתכם בכ-286 מיליון שקל, בהשוואה לכ-311 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה הקודמת. במליסרון מסבירים את הקיטון בכך שברבעון המקביל בשנה שעברה, הכירו בעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס בסך של כ-161 מיליון שקל לעומת עליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס מתונה יותר של כ-148 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרווח הנקי עלה בכ-5% לכ-960 מיליון שקל, בהשוואה לכ-914 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת - עלייה שמוסברת בעיקר כתוצאה מגידול ברווח התפעולי.

הפדיונות בקניוני עופר בתשעת החודשים הראשונים רשמו ירידה קלה של 1% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2024 - שהייתה שנת שיא בפדיונות (כשב-2024 כולה הפדיונות עלו ב-13% ביחס לשנה הקודמת והסתכמו בסך של 10.5 מיליארד שקל), וזאת למרות העלייה בכמות היציאות של ישראלים לחו"ל ככל שהשמיים נפתחו ויותר ויותר חברות תעופה זרות חזרו לטוס לישראל, וכן בהתחשב בימים בהם קניוני החברה היו סגורים במהלך המלחמה עם איראן במהלך יוני. בחודש אוקטובר, נרשמה עלייה של 4% בפדיונות בהשוואה לחודש אוקטובר 2024. הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של 90 מיליון שקל, שישולם בחודש הבא.

ארבעה פרויקטים בשלבי הקמה

מליסרון, שבשליטת עופר השקעות ובניהולם של היו"ר ליאורה עופר והמנכ"ל שריד, מפעילה את קניוני עופר, וכן מתחמי משרדים ופארקי הייטק - ובסך הכל, 29 נכסים מניבים. בין הנכסים הבולטים, ניתן למנות את קניון עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר הקניון הגדול פתח-תקוה, מגדל Landmark A בת"א (בו חלקה 50%). היא פעילה גם בתחום הנדל"ן למגורים באמצעות חברת אביב מליסרון המתמחה בייזום ובנייה למגורים, בדגש על פרויקטי התחדשות עירונית.

למליסרון קיימים ארבעה פרויקטים שונים הנמצאים בשלבי הקמה, הצפויים להניב לחברה עם האכלוס עד 2027 תוספת NOI שנתית של כ-105 מיליון שקל, ובנוסף רווח גולמי ממכירות דירות מגורים בפרויקט לנדמארק ת"א, בסך של כ-68 מיליון שקל. זאת, לצד השלמת האכלוס של שני הפרויקטים שבנייתם הושלמה - מגדל A לנדמארק ובניין משרדים בנוף הגליל - שצפויים להוות תוספת NOI שנתית בסך של כ-20 מיליון שקל.

בשלב התכנון, קיימים חמישה פרויקטים נוספים בתחום המשרדים והמסחר בהיקף של כ-84 אלף מ"ר, הצפויים להניב תוספת NOI שנתית בסך של כ-120 מיליון שקל עד סוף שנת 2029.

בספטמבר, חתמה מליסרון עם קבוצת מגדל ביטוח על הסכם לרכישת 51% מזכויות הבעלות בקניון הזהב בראשון לציון, בתוספת מלוא הזכויות בניהול הקניון, בתמורה לכ-818 מיליון שקל ותמורה עתידית עבור שטח מסחרי נוסף של כ-7,000 מ"ר, שלאחרונה התקבל היתר לאכלוסו. בהמשך, תיתכן גם אפשרות לרכישת זכויות נוספות בקניון - עד ל-70%. קניון הזהב בנוי על שטח של כ-27 דונם ובשטח עילי בנוי להשכרה של כ-35 אלף מ"ר, והעסקה כפופה לאישור רשות התחרות.

"החברה ממשיכה להציג תוצאות חזקות בפעילות הקניונים והמשרדים הבאות לידי ביטוי בשיא רבעוני במדדים התפעוליים של ה-FFO וה-NOI", אמר שריד. "לאורך הרבעון, המשכנו בשדרוג הנכסים הקיימים ובהשבחת התמהיל וגיוונו בקניוני החברה. במסגרת זו, המשכנו בעבודות בקניון רמת אביב להוספת קומה נוספת ולהכנסת מותגים חדשים, ובעופר הקניון הגדול פתח תקווה החלו עבודות לשיפוץ השטחים הציבוריים, בהשקעה של כ-65 מיליון שקל.

"לצד זאת, ממשיכה החברה לקדם תב"עות והיתרים בפרויקטים נוספים שבבעלותה בפעילות המשרדים, לדוגמה בעופר כרמל, בעופר יקנעם ובנכס ברחוב לינקולן בתל-אביב. לאחרונה התחלנו בשיווק 116 דירות היוקרה שבמגדל B של פרויקט לנדמארק, כאשר סך ההכנסות ממכירת הדירות במגדל זה מוערך בכחצי מיליארד שקל. אנו ממשיכים לפעול מתוך מטרה לייצר ערך עבור המשקיעים שלנו באמצעות השאת תזרים המזומנים מנכסים מניבים וממכירת דירות למגורים, עליית שווי הנכסים ופיתוח עסקי חדש".

שירה ספיר