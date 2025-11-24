ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ענקית מרכזי הקניות שסיכמה רבעון שיא, ורשת השיווק שרווחיה צנחו בחדות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • מליסרון דיווחה על שיא רבעוני ב-NOI וב-FFO • רשת הקמעונאות ויקטורי דיווחה על צניחה חדה של 30% ברווח הנקי • וקרן ג'נריישן דיווחה על ירידה בתשואה על ההון, אך הציגה תחזית אופטימית להמשך

כתבי גלובס 19:57
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מליסרון מסכמת רבעון עם עלייה בפרמטרים התפעוליים
ה-NOI עלה בכ-7% לכ-409 מיליון שקל, בהשוואה לכ-383 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024 ● הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של 90 מיליון שקל, שישולם בחודש הבא

ענקית הקניונים מליסרון , בניהולו של המנכ"ל אופיר שריד, דיווחה על תוצאות שיא לרבעון השלישי של השנה.

ה-NOI עלה בכ-7% לכ-409 מיליון שקל, בהשוואה לכ-383 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הוא הושפע לחיוב מפתיחת החנויות בקניון הקריון שבקרית ביאליק, בעקבות סיום חלק משמעותי בעבודות השיפוץ - לאחר השקעה של כ-150 מיליון שקל בשיפוצו והרחבתו. השפיעה גם עלייה ריאלית של כ-8% בדמי השכירות בקניונים בחידושי חוזים, מימוש אופציות וחוזים חדשים - כשבתשעת החודשים הראשונים, נחתמו 76 חוזים חדשים וחודשו או מומשו 327.

להערכת החברה - ששווי השוק שלה עומד על כמעט 19.5 מיליארד שקל - קצב ה-NOI השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.73 מיליארד שקל, בתמיכת המשך אכלוס מגדל A בפרויקט לנדמארק בת"א, מתרומת אכלוס הקומה הנוספת בקניון עופר רמת אביב - שגם בו הושקעו כ-120 מיליון שקל - ומהתקדמות באכלוס שטחים פנויים.

ה-FFO עלה בכ-5% לכ-311 מיליון שקל, בהשוואה לכ-296 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024 - בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI. להערכת החברה, קצב ה-FFO השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.33 מיליארד שקל.

הרווח הנקי ירד בכ-8% והסתכם בכ-286 מיליון שקל, בהשוואה לכ-311 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה הקודמת. במליסרון מסבירים את הקיטון בכך שברבעון המקביל בשנה שעברה, הכירו בעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס בסך של כ-161 מיליון שקל לעומת עליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס מתונה יותר של כ-148 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרווח הנקי עלה בכ-5% לכ-960 מיליון שקל, בהשוואה לכ-914 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת - עלייה שמוסברת בעיקר כתוצאה מגידול ברווח התפעולי.

הפדיונות בקניוני עופר בתשעת החודשים הראשונים רשמו ירידה קלה של 1% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2024 - שהייתה שנת שיא בפדיונות (כשב-2024 כולה הפדיונות עלו ב-13% ביחס לשנה הקודמת והסתכמו בסך של 10.5 מיליארד שקל), וזאת למרות העלייה בכמות היציאות של ישראלים לחו"ל ככל שהשמיים נפתחו ויותר ויותר חברות תעופה זרות חזרו לטוס לישראל, וכן בהתחשב בימים בהם קניוני החברה היו סגורים במהלך המלחמה עם איראן במהלך יוני. בחודש אוקטובר, נרשמה עלייה של 4% בפדיונות בהשוואה לחודש אוקטובר 2024. הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך של 90 מיליון שקל, שישולם בחודש הבא.

ארבעה פרויקטים בשלבי הקמה

מליסרון, שבשליטת עופר השקעות ובניהולם של היו"ר ליאורה עופר והמנכ"ל שריד, מפעילה את קניוני עופר, וכן מתחמי משרדים ופארקי הייטק - ובסך הכל, 29 נכסים מניבים. בין הנכסים הבולטים, ניתן למנות את קניון עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר הקניון הגדול פתח-תקוה, מגדל Landmark A בת"א (בו חלקה 50%). היא פעילה גם בתחום הנדל"ן למגורים באמצעות חברת אביב מליסרון המתמחה בייזום ובנייה למגורים, בדגש על פרויקטי התחדשות עירונית.

למליסרון קיימים ארבעה פרויקטים שונים הנמצאים בשלבי הקמה, הצפויים להניב לחברה עם האכלוס עד 2027 תוספת NOI שנתית של כ-105 מיליון שקל, ובנוסף רווח גולמי ממכירות דירות מגורים בפרויקט לנדמארק ת"א, בסך של כ-68 מיליון שקל. זאת, לצד השלמת האכלוס של שני הפרויקטים שבנייתם הושלמה - מגדל A לנדמארק ובניין משרדים בנוף הגליל - שצפויים להוות תוספת NOI שנתית בסך של כ-20 מיליון שקל.

בשלב התכנון, קיימים חמישה פרויקטים נוספים בתחום המשרדים והמסחר בהיקף של כ-84 אלף מ"ר, הצפויים להניב תוספת NOI שנתית בסך של כ-120 מיליון שקל עד סוף שנת 2029.

בספטמבר, חתמה מליסרון עם קבוצת מגדל ביטוח על הסכם לרכישת 51% מזכויות הבעלות בקניון הזהב בראשון לציון, בתוספת מלוא הזכויות בניהול הקניון, בתמורה לכ-818 מיליון שקל ותמורה עתידית עבור שטח מסחרי נוסף של כ-7,000 מ"ר, שלאחרונה התקבל היתר לאכלוסו. בהמשך, תיתכן גם אפשרות לרכישת זכויות נוספות בקניון - עד ל-70%. קניון הזהב בנוי על שטח של כ-27 דונם ובשטח עילי בנוי להשכרה של כ-35 אלף מ"ר, והעסקה כפופה לאישור רשות התחרות.

"החברה ממשיכה להציג תוצאות חזקות בפעילות הקניונים והמשרדים הבאות לידי ביטוי בשיא רבעוני במדדים התפעוליים של ה-FFO וה-NOI", אמר שריד. "לאורך הרבעון, המשכנו בשדרוג הנכסים הקיימים ובהשבחת התמהיל וגיוונו בקניוני החברה. במסגרת זו, המשכנו בעבודות בקניון רמת אביב להוספת קומה נוספת ולהכנסת מותגים חדשים, ובעופר הקניון הגדול פתח תקווה החלו עבודות לשיפוץ השטחים הציבוריים, בהשקעה של כ-65 מיליון שקל.

"לצד זאת, ממשיכה החברה לקדם תב"עות והיתרים בפרויקטים נוספים שבבעלותה בפעילות המשרדים, לדוגמה בעופר כרמל, בעופר יקנעם ובנכס ברחוב לינקולן בתל-אביב. לאחרונה התחלנו בשיווק 116 דירות היוקרה שבמגדל B של פרויקט לנדמארק, כאשר סך ההכנסות ממכירת הדירות במגדל זה מוערך בכחצי מיליארד שקל. אנו ממשיכים לפעול מתוך מטרה לייצר ערך עבור המשקיעים שלנו באמצעות השאת תזרים המזומנים מנכסים מניבים וממכירת דירות למגורים, עליית שווי הנכסים ופיתוח עסקי חדש".

ויקטורי: ירידה בהכנסות וברווחיות; הרווח הנקי ירד בכ-30%
רשת קמעונאות המזון ציינה כי אחת הסיבות לירידה לעומת הרבעון אשתקד, היא המתיחות הביטחונית הגבוהה שנרשמה באותה תקופה, שהביאה לגידול בהצטיידות הציבור ולמכירות ברשתות השיווק ● עוד ציינה החברה את חגי תשרי, שהתאפיינו במיעוט ימי עבודה

רשת קמעונאות המזון ויקטורי  דיווחה על ירידה ברווחיות ובהכנסות, לצד עלייה ברווח הגולמי. מכירות הרשת - המפעילה 70 סניפים ושפתחה במהלך השנה האחרונה שלושה סניפים חדשים - בחריש, עמק חפר ובבת ים - ירדו בכ-6.8%, והסתכמו בכ-646 מיליון שקל, בהשוואה לכ-693 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה הקודמת.

בחברה ציינו כי במהלך הרבעון המקביל בשנה הקודמת, אירע "מבצע הביפרים", ונרשמה מתיחות ביטחונית גבוהה במדינה, שהביאה לגידול בהצטיידות הציבור, וכפועל יוצא גם לגידול במכירות ברשתות המזון. עוד ציינה החברה את חגי תשרי, שהתאפיינו במיעוט ימי עבודה, כשבספטמבר חל ראש השנה ב-22-24.

הרווח הנקי ירד בכ-30%, והסתכם ברבעון בכ-11.1 מיליון שקל, לעומת 15.9 מיליון שקל ברבעון הקודם. הרווח התפעולי ירד בכ-16.6% והסתכם בכ-24.7 מיליון שקל, לעומת כ- 29.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שבויקטורי מסבירים בגידול בהוצאות ועלייה בארנונה והחשמל. שיעור הרווח התפעולי ירד גם הוא והסתכם בכ-3.8%, לעומת 4.3% ברבעון המקביל ב-2024. הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון ירד ב-9% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-169 מיליון שקל, בהשוואה לכ-166 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה הקודמת, ושיעורו הסתכם בכ-26%, לעומת כ-24% ברבעון המקביל של 2024. הגידול מוסבר על־ידי כמה סיבות: הייבוא שהגדיל מהותית את הרווח הגולמי, הנחות מספקים בגין מעבר לסדרנות עצמית ושיפור תנאי הסחר עם הספקים.

מכירות האונליין של הרשת רשמו עלייה של כ-30% ברבעון, והן היוו כ-6.4% מהמכירות, כשבחברה ציינו כי הציבו לעצמם מטרה להגיע לכך שהמכירות באונליין יגיעו ל-10% מכלל המכירות "בעתיד הקרוב", וכי היא רואה בתחום מנוע צמיחה.

אחת הבעיות שמטרידות בשנים האחרונות את ענף הקמעונאות היא כוח האדם, והקושי לגייס עובדים. בוויקטורי קיבלו לאחרונה אישור להבאת 600 עובדים זרים מתאילנד ומהודו. בחודשים האחרונים, נקלטו כ-200 עובדים זרים בסניפים, ובויקטורי ציינו כי בשלב הראשוני, עלויות השכר של הסניפים צפויות לעלות בשל זמן ההכשרה הנדרש לעובדים החדשים, כשעד להשלמת הכשרתם המלאה, אין בכוונתם לצמצם את מצבת כח האדם.

בדירקטוריון אישרו היום תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-20 מיליון שקל, מתוכה בוצעה רכישה של כ-6.9 מיליון שקל.

קרן ג'נריישן: ירידה ברווחים ובתשואה על ההון, אך התחזית להמשך אופטימית
בג'נריישן מדווחים גם על הכנסת לאומי פרטנרס כשותף בזרוע הפסולת של ג'נריישן, מהלך שיסתיים ברבעון הראשון של 2026, והם חוזים לה התרחבות ניכרת שתביא להגדלת ה-EBITDA ב-190% בין 2024 ל-2028 ● לאור הצמיחה בקרן, היא מגדילה את הדיבינד שהיא מחלקת למשקיעים ל-20 מיליארד שקל

קרן ג'נריישן , שעוסקת בתשתיות אנרגיה, מים ותחבורה, מדווחת על תשואה של 11.5% על ההון במונחים שנתיים בתשעת החודשים הראשונים של 2025. זאת, פחות מהתשואה ההיסטורית שלהם, שעומדת על 17% מאז הקמת הקרן. הרווח לפני מס ברבעון השלישי של 2025 ירד ל-50.2 מיליון שקל, לעומת 58.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים האחרונים, הרווח לפני מס דווקא עלה מ-124.6 ל-181.9 מיליון שקל.

קרן ג'נריישן מחזיקה בנכסים מגוונים בתחום התשתיות, כולל תחנות כוח (לרבות תחנת "ריינדיר" שקיבלה את אישור הממשלה לאחרונה וצפוי לקום בסביבות 2030, והשווי העדכני שלה עוד לא נכנס למאזנים), כמו גם מניות בתחנת אלון תבור ומתקנים סולאריים. היא גם עוסקת בתחום הפסולת והתפלת המים, תחבורה ציבורית והיסעים בישראל (מטרופולין ובון תור) ובחו"ל (דרך חברת החכרת הרכבות הבריטית פורטר). על־פי תחזית החברה, התזרים שלה צפוי להכפיל את עצמו, וההון העצמי שלה הולך ומטפס עד כדי 2.3 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2025.

עוד מדווחים ג'נריישן על הכנסת לאומי פרטנרס כשותף בזרוע הפסולת של ג'נריישן, מהלך שיסתיים ברבעון הראשון של 2026, והם חוזים לה התרחבות ניכרת שתביא להגדלת ה-EBITDA ב-190% בין 2024 ל-2028, אז לדבריהם היא תכניס 270 מיליון שקל בשנה. עוד הם מציינים התפתחויות נוספות, כמו שדרוג במתקן ההתפלה באשדוד, בצורה שתגדיל את התפוקה שלו ותחסוך באנרגיה. אירועים נוספים שאירעו ברבעון האחרון הם הזכייה במכרז מתקן ההתפלה סבחה באילת, שיגדיל דרמטית את התפוקה שלו ביחס למצב הקיים, והפעלת תחנת כוח "פיקרית" באלון תבור, שתאפשר מענה מהיר (אם כי פחות יעיל) לצורכי האנרגיה ולשיאי ביקוש.

לאור הצמיחה בקרן, היא מגדילה את הדיבינד שהיא מחלקת למשקיעים ל-20 מיליארד שקל, לאחר שלפני שנת 2025, הדיבידנד האחרון שחולק היה ב-2022.

