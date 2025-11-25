חיים כץ מחדש את ועדת הבדיקה לכללית

שר הבריאות חיים כץ (הליכוד), שמונה לתפקיד זה אתמול (ב') בלילה, הודיע כי הוא מחדש את פעילות ועדת הבדיקה של משרד הבריאות הבוחנת את תפקוד דירקטוריון שירותי בריאות כללית ויו"ר דירקטוריון הקופה.

● בעשרות מיליונים: מק'אפי רוכשת את האפליקציה של מיין הישראלית

● החברה הישראלית שקיבלה אישור FDA למכשיר להערכת תפקוד המוח

ועדת הבדיקה הוקמה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב בתמיכתו של השר הקודם, אוריאל בוסו מש"ס, שכיהן בתפקיד עד יולי. הוועדה הוקמה לאחר פרישת מנכ"ל הקופה אלי כהן בחודש יוני האחרון, והערכת משרד הבריאות כי תחלופת המנהלים בקופה קשורה להתנהלות הדירקטוריון ולדומיננטיות של היו"ר, יוחנן לוקר. הדירקטוריון של הקופה הכחיש זאת, וטען כי חילופי המנכ"לים קשורים במגוון נסיבות אחרות.

כללית התנגדה לוועדת הבדיקה בכל כוחה, עתרה לבג"ץ נגד פעילותה, החלה בתהליך בדיקה פנימי שלדבריה היה אמור לייתר את פעילות הועדה, טענה בתקשורת ובבית המשפט כי מדובר בהשתלטות לא חוקית של משרד הבריאות על פעילות הקופה, ואף נעזרה בוועד העובדים, שתמך בטענתה, כדי לצאת לשביתת אזהרה נגד המהלך.

כאשר כץ נכנס לתפקידו כממלא מקום שר הבריאות אחרי פרישת שרי ש"ס, הוא קודם כל הקפיא את פעילות ועדת הבדיקה, מה שייתר גם את הבג"ץ נגדה, וביקש מן הצדדים להגיע להסכמות. לאחר מכן ביקש שיאוחדו שתי הוועדות, זו של משרד הבריאות וזו הפנימית שהקימה הכללית, לעבודה משותפת.

השיחות שנערכו בין הצדדים הובילו להבנות מסויימות, אולם הפערים נותרו משמעותיים. רגע לפני שפג מינויו של כץ כממלא מקום שר הבריאות לפני כחודש, יצא מכתב ממשרד הבריאות ובו דרישות מפורשות לשינויים בדירקטוריון הכללית, כאשר האיום המרומז הוא שאם לא יעשו השינויים הללו, פעילות ועדת הבדיקה המקורית תחודש.

הכללית ענתה לדרישות הללו הן בטענה כי הן אינן מוצדקות והן בבקשה לאפשר לה עוד זמן. מאז לא נחשפו עוד חילופי דברים בין הצדדים, אולם העובדה כי כץ חידש את ועדת הבדיקה מייד עם כניסתו לתפקיד, מעידה כי בטווח זמן זה, ככל הנראה לא הייתה התקרבות נוספת בין הצדדים.

בדרך להגשת בג"ץ חדש?

עם חידוש ועדת הבדיקה, סביר כי הכללית תחדש את הבג"ץ נגדה. משרד הבריאות עתר לסילוק העתירה, בטענה כי היא מוקדמת מידי, שכן מסקנות הועדה טרם ניתנו. כללית טענה בעבר כי העתירה אינה מוקדמת, משום שעצם כינוס ועדת הבדיקה נעשה נגד החוק, משום שלא הייתה לכללית הזדמנות לשמוע את הטענות נגדה ולענות להן. משרד הבריאות עשוי לטעון בתגובה, כי בתקופה בה ניסו הצדדים להגיע להסכמות, כללית שמעה את הטענות וקיבלה אפשרות להשיב.

ועדת הבדיקה צפויה לסיים את עבודתה בעוד כשבועיים, ואחרי כן יוגשו המסקנות לשר. בסמכותו להחליט האם לפרסם את המסקנות באופן פומבי או להשאיר אותן חסויות. לאחר פרסום התוצאות, יחודשו ככל הנראה הדרישות לשינוי הממשל התאגידי בקופה, ומשרד הבריאות יכול לנקוט בצעדים שונים. הצעד הקיצוני ביותר עלול להיות מינוי מנהל מורשה לקופה, אם כי בעבר הצהיר משרד הבריאות כי אין בכוונתו לעשות זאת. סביר להניח כי העובדה שלקופה היום מנכ"ל המקובל על משרד הבריאות, מפחיתה את הסיכוי שימונה מנהל מורשה.

מקופת חולים כללית נמסר בתגובה כי ״האיום החוזר ונשנה של משרד הבריאות לחדש את ועדת הבדיקה המיותרת, שהוקמה בניגוד לדין, כדי להפעיל לחץ על דירקטוריון הכללית - נוגד את כללי המימשל התאגידי התקין ואת היותה של הקופה עצמאית. אנחנו נמצאים בתהליך מול הנהלת משרד הבריאות שאותו מוביל שופט העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר שטרם מוצה״.