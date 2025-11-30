חברת התעופה ישראייר שבשליטת רמי לוי רשמה גידול חד של 75% ברווח הנקי שהסתכם ב-35 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2025, זאת הודות לעלייה משמעותית בכמות המטוסים שהפעילה ובמספר הישראלים שהטיסה לחו"ל. מניית ישראייר נסחרת בעלייה של 1.3% בבורסה, אך מתחילת השנה עדיין ירדה בכ-4%. שווי השוק המגולם לחברה עומד על 488 מיליון שקל.

הכנסות ישראייר ברבעון השלישי זינקו ב-55% והסתכמו ב-258 מיליון דולר, עלייה זו נבעה בעיקר מצמיחה בביקושים למוצרי החברה, כך ציינה ההנהלה. צמיחה שהגיעה לדבריה כתוצאה "ממהלכים אסטרטגיים משמעותיים שביצעה ישראייר, הכוללים הפעלת שישה מטוסי נוסעים נוספים לעומת כמות המטוסים שהופעלו בתקופה המקבילה אשתקד". הרווח התפעולי ברבעון השלישי עלה בשיעור דומה והסתכם ב-36 מיליון דולר.

עלייה בכמות הנוסעים

מספר הנוסעים של ישראייר ברבעון השלישי היה מספר שיא של 807 אלף, לעומת 566 אלף נוסעים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-43%. בתשעת החודשים הטיסה החברה 1.63 מיליון נוסעים, וקצב הטסת הנוסעים השנתי, בפעילות הבינלאומית, עולה על 2 מיליון נוסעים.

העלייה בכמות הנוסעים, הקטינה את הכנסות ישראייר ממכירת שירותים נלווים הכוללים גביית תעריף נוסף על המזוודות. מ-43 דולר לנוסע ברבעון השלישי אשתקד ל-29 דולרים ברבעון השלישי שחלף. אבל כמות הנוסעים הגדילה את מכירת השירותים הנלווים ל-24 מיליון דולר ברבעון למול 13 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

נתח השוק של ישראייר בנתב"ג עומד כיום 13.8%, ובחברה מוסיפים כי במהלך חודש אוגוסט האחרון, היא הפעילה 21 מטוסים. לאורך הרבעון השלישי כולו (יולי-ספטמבר) הפעילה 18 מטוסים בממוצע, לעומת 12 מטוסים ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, החברה ציינה כי תפרע במהלך החודש הבא, אג"ח להמרה שהונפקו למשרד האוצר בתקופת הקורונה (בשל ההנחיות בעת הפצת זן האומיקרון), בהיקף כולל של כ-9.5 מיליון דולר.

מישראייר נמסר כי מדובר ב"תוצאות יוצאות דופן ברבעון השלישי. התוצאות, והגידול המשמעותי בתנועת הנוסעים, בשנתיים האחרונות - ממיליון למעל ל-2 מיליון נוסעים (בשנה) בפעילות הבינלאומית בנתב"ג, חשפו את ישראייר לקהלי מטרה חדשים וסגמנטים נוספים, המחזקים את מעמדה כחברת תעופה ישראלית מובילה". השנה רכשה החברה שני מטוסים ובכוונתה להמשיך להשקיע בצי מטוסיה, והיא בוחנת בימים אלו השקעה בשני מטוסים רחבי גוף מדגם אירבס 330.