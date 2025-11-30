בתוך שבוע ימים הצליח עופר ינאי לסגור עסקה שנועדה לבצר את שליטתו בחברת האנרגיה הירוקה נופר , להגדיל את חלקו בחברה שייסד ולקבל את אישור בעלי המניות לתנאי תגמול חלומיים.

ינאי, המשמש כמנכ"ל נופר, לצד הבעלות במועדון הכדורסל של הפועל תל אביב, סיכם בשבוע שעבר עם לאומי פרטנרס - זרוע ההשקעות של בנק לאומי - על הקמת חברה משותפת ("עופר ינאי גרופ") שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר ושבה מחזיקים ינאי ב-80% ולאומי ב-20%. לאומי פרטנרס משקיעה בחברה המשותפת 150 מיליון שקל כנגד הקצאת המניות וכן מעמידה לה הלוואה של 450 מיליון שקל.

בד-בבד עם הקמתה, רכשה עופר ינאי גרופ (החברה) מגופים מוסדיים 3.55% ממניות נופר תמורת 120 מיליון שקל, כך שהיא מחזיקה כעת 26.3% ממניות החברה הבורסאית, ואילו ינאי עצמו ממשיך להחזיק ישירות במניות נופר המהוות כ-5% מההון (ובסה"כ חולש על 31.3% מהחברה).

נופר, העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, מציינת כי בכוונת ינאי גרופ ובעל השליטה לבחון רכישות נוספות של מניות נופר מעת לעת "במועדים ובמחירים כפי שתמצא לנכון ובהתאם לתנאי השוק". עופר ינאי עצמו אמר לגלובס כי "לאומי פרטנרס זה שותף שאני רואה בו ערך אסטרטגי בניצול הזדמנויות קדימה והעסקה מפגישה אותי עם נזילות שתשמש בעיקר לעלייה בהחזקה במניות החברה כדי לבצר בה את השליטה. בנוסף, בהפועל תל אביב נכנסים משקיעים נוספים שגם מקדישים זמן לניהול ומאפשרים לי לקחת צעד אחורה".

"מעכשיו הסיפור בידיים של ינאי"

מוקדם יותר בשבוע שעבר אישרה אסיפת בעלי המניות של נופר לינאי תנאי תגמול חריגים. הללו כוללים, מלבד שכר שנתי של עד 5.7 מיליון שקל, גם תגמול הוני באמצעות מניות חסומות המהוות 4.8% מהון החברה. ככל ששווי השוק של נופר יעמוד על 16 מיליארד שקל (לעומת 3.3 מיליארד שקל כיום) למשך תקופה של חודש במהלך שלוש השנים הבאות, יזכה ינאי להטבה ההונית, ששווייה במקרה זה יעמוד על 760 מיליון שקל.

התוכנית של ינאי, אומרים בסביבתו, היא "לכהן בתפקיד המנכ"ל לתקופה של השנתיים הקרובות ואחר כך לחזור לתפקיד היו"ר. הוא מתכנן בשנה הראשונה להשלים את המהלכים האסטרטגיים הנדרשים בחברה, ולאחר מכן לגדל מנכ"ל שיחליף אותו". עוד אומרים שם כי "מעכשיו הסיפור הוא בידיים של ינאי. בעלי המניות אישרו לו את תנאי הכהונה, ויש לו תוכנית מאוד טובה לעמוד ביעד השווי שהוצב כתנאי להטבת המניות".

מניית נופר לא רשמה ביצועים מרשימים בשנים האחרונות ומתחילת השנה הנוכחית היא עלתה ב-5% בלבד, לעומת זינוק של 66% במדד ת"א-תשתיות אנרגיה שבו היא נכללת. כל זה לאחר שנה סוערת שבה נפרד ינאי משלושת המנהלים הבכירים שהצטרפו לנופר בתחילת הדרך - סמנכ"ל הכספים לשעבר נועם פישר והמנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון - שעם פרישתם מכרו את מלוא החזקותיהם בחברה למוסדיים, בסדרת מימושים שיצרה לחץ על מחיר המניה.