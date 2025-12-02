"הנכס הכי מתקדם שלה": המדינה שרכשה מערכת הגנה ישראלית

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1תאילנד רוכשת את מערכת ההגנה האווירית BARAK MX מישראל

"חיל האוויר התאילנדי בחר במערכת ההגנה האווירית והטילים BARAK MX מבית התעשייה האווירית לישראל (תע"א), כחלק מתוכנית לשדרוג מערך ההגנה על בסיסים לאומיים במסגרת מערכת ההגנה האווירית המשולבת (IADS)", פורסם בדיפנס בלוג. חוזה הרכש, שעומד על כ-107 מיליון דולר, הופך את מערכת ברק "לנכס ההגנה האווירית המתקדם ביותר בארסנל התאילנדי עד כה".

התאילנדים בחרו במערכת הישראלית "כדי להתמודד עם איומים אוויריים מתפתחים, ובהם רחפנים וטילים ארוכי־טווח. המערכת, להגנה מגובה בינוני עד גבוה, תחליף יכולות ישנות ותשפר את ההגנה הרב־שכבתית על אתרים אסטרטגיים מרכזיים".

"בהצהרה רשמית מסר חיל האוויר התאילנדי כי הרכישה משקפת גישה פרואקטיבית לשמירה על ביטחון המדינה מול איומים אוויריים מודרניים", נכתב. "החיל חייב להיות מוכן לאיומים עתידיים באמצעות רכישת מערכות נשק מתקדמות לשיפור ההגנה האווירית, אשר כיום מוגבלת בהתמודדות יעילה עם איומים מתפתחים".

מתוך הדיפנס בלוג מאת דייסוקה סאטו. לקריאת הכתבה המלאה.

2"בקשת החנינה של נתניהו לקוחה מספר המשחקים של טראמפ"

הבקשה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבלת חנינה מזכירה בנועזות שלה "מהלך שמקורו בספר המשחקים של מנהיג אחר שלא נתן לריבוי כתבי אישום, ואף להרשעה לעצור אותו בדרך לשלטון: הנשיא טראמפ", נכתב בניו יורק טיימס.

"העתירה של נתניהו לנשיא המדינה יצחק הרצוג לא הודתה בדבר ולא הביעה כל חרטה. במכתב בן עמוד אחד, שנחתם על ידו עצמו, הוא לא השתמש במילה 'חנינה' אלא ביקש באופן נוקשה 'סיום המשפט'. הבקשה הגיעה מעט יותר משבועיים לאחר שהנשיא טראמפ שלח מכתב להרצוג וקרא לו לחון את נתניהו", נכתב.

עורכי הדין של נתניהו דחו את ההאשמות נגדו במסמך בן 111 עמודים, "גם שם הופיעו דפוסים רבים המזוהים עם טאקטיקות של טראמפ: דמוניזציה של מערכת אכיפת החוק, הצגת נתניהו כקורבן, ורמיזות על אפשרות של נקמה". "ככל הנראה אין גם פוליטיקאי ישראלי עם יותר חוצפה", נכתב.

"בהצהרת וידאו ששוחררה עם בקשת החנינה, נתניהו הציג את המהלך כניסיון אלטרואיסטי למען הציבור. הוא גם הזהיר כי המשך המשפט 'קורע אותנו מבפנים, מלבה מחלוקות חריפות ומעמיק קרעים'". מיטשל ברק, סוקר ישראלי שעבד עם נתניהו בשנות ה-90, אמר לניו יורק טיימס "הוא זה שיצר את הקרע, והוא ממשיך ליצור אותו", והוסיף, "זה מגוחך".

מתוך הניו יורק טיימס מאת דיוויד מ. הלבפינגר. לקריאת הכתבה המלאה.

3למה האוונגליסטים הצעירים פונים נגד ישראל?



"העמדות כלפי ישראל בקרב צעירים אוונגליסטים בארה"ב משתנות כאשר סקרים אחרונים מראים ירידה בתמיכה", נכתב בניתוח למידל איסט פורום של אהרון דיוויד פרו, חוקר במכון לחקר האנטישמיות (ISGAP) באוניברסיטת קיימברידג'.

"סקר שבוצע באוגוסט 2025 על ידי אוניברסיטת הרווארד וקרן המחקר האריס מצא שרוב בני דור Z (ילידי 1997-2012) תומכים בחמאס. כאשר נשאלו האם חמאס צריך להישאר בשלטון אם ישחרר את יתר בני הערובה הישראלים, 60% השיבו בחיוב", נכתב.

בניתוח נכתב כי "ניתן לשער באופן סביר כי גל השיח האנטי־ישראלי ברשתות החברתיות בעקבות מלחמת ישראל-חמאס השפיע רבות על שינוי נוסף בעמדות צעירים אוונגליסטים, שעברו מ'ניטרליות' ב־2021 לעמדה שלילית בהרבה". הגורמים לירידה בתמיכה בישראל על פי פרו הם "התפשטות אידיאולוגיית ה'ווק' וערעור היסודות התיאולוגיים המסורתיים".

"רבים מהצעירים האוונגליסטים כיום מערערים על אמונתם ועמדותיהם. תהליך זה מוביל חלקם לנטישת האמונה לחלוטין, ואחרים לאימוץ נצרות 'פרוגרסיבית' יותר. אחת התורות אוונגליסטיות המרכזיות המתפרקות בהקשר של ישראל היא הדיספנסציונליזם, שקובע שלישראל ולכנסייה יש תפקידים נפרדים בתוכנית הגאולה האלוהית, במיוחד ביחס לעם היהודי", נכתב.

לפי אמונה זו, התקדשות הכנסייה תתרחש "לאחר שעם ישראל ישוב לארצו ולפני תקופה של שבע שנות ייסורים (The Great Tribulation). על פי פרמילניאליזם דיספנסציונליסטי, אירועים אלו יובילו לשלטון של אלף שנים של ישו על פני הארץ".

דורות שלמים של אוונגליסטים תומכים בישראל על בסיס אמונה זו, אולם, "בניגוד לדורות הקודמים, צעירים אוונגליסטים כיום מתעניינים הרבה פחות בתפיסה זו". כאשר "גם חשיבות שיבת העם היהודי לארץ המובטחת כמעט שאינה מהווה עבורם מרכיב מרכזי באמונתם".

"מאחר שצעירים אמריקאים אוונגליסטים נוטשים את המסגרת הפרמילניאלית המסורתית, ישראל והתפיסה שהעם היהודי הוא 'עם נבחר' חדלה להיות משמעותית עבורם מבחינה אמונית", נכתב.

מתוך המידל איסט פורום מאת אהרון דיוויד פרו. לקריאת הכתבה המלאה.

4תורמים יהודים נערכים למאבק באנטישמיות במפלגה הרפובליקאית

"תורמים יהודים בולטים במפלגה הרפובליקאית מתחילים להתמודד עם בעיית אנטישמיות הולכת וגוברת במפלגתם, אך עדיין לא הצליחו להסכים על דרך פעולה ברורה", פורסם בפוליטיקו.

"השיחה בפודקאסט בין טאקר קרלסון לבין מכחיש השואה ניק פואנטס הציתה מאבק פנימי בשאלה האם על ה-GOP (המפלגה הרפובליקאית) להתעמת עם משפיענים אנטישמיים, חלק מהתורמים הבכירים מקווים 'להנמיך את הראש'", אולם אחרים, "חשים חסרי בית פוליטי בתוך מפלגה שלדעתם הולכת ומתעצבת בה 'בעיה נאצית'", נכתב.

כעת, תורמים מרכזיים מתחילים להתארגן כדי להתנגד למועמדי פריימריז שמחזיקים בעמדות אנטישמיות. איתן לאור, מגייס תרומות רפובליקאי ומייסד PAC- American Principles, קבוצה המורכבת מנבחרי ציבור ותורמים פרו-ישראלים אמר לפוליטיקו: "אין כאן שחור-לבן, אבל אני כן רואה כוחות שמתחילים להתייצב נגד האג'נדה הזו", והוסיף "מדהים כמה השפעה וכמה חדירה כוחות אנטישמיים הצליחו להשיג".

חלק ניכר ממנגנון גיוס הכספים של המפלגה הרפובליקאית נשען על תורמים פרו-ישראלים יהודים. כעת, רבים מהם חשים אי נוחות מול עליית האנטישמיות במפלגה.

תורם רפובליקאי יהודי בכיר, שביקש לשמור על אנונימיות, אמר לפוליטיקו: "אנטי-ישראל, אנטישמי, הכול מתערבב. הרבה מהם מסתתרים מאחורי אנטי-ישראליות, וקשה להוכיח, כי באמת צריך שיהיה מותר לבקר את ישראל. הם לא רק אנטי-ישראלים, הם מסתתרים מאחורי חופש הביטוי, מסתתרים מאחורי בדלנות, ויש שם לא מעט אנטישמיות קלאסית".

מאט ברוקס, מנכ"ל הקואליציה היהודית-רפובליקאית (RJC), אמר כי הארגון יתמקד במניעת בחירת מועמדים הזוכים לתמיכת פואנטס. "אנחנו פשוט צריכים לוודא שאף אחד מהם לא עובר את הסף ולא נבחר, כי כך, כפי שראינו בצד הדמוקרטי, הם מצליחים לחדור ולתפוס שליטה על המפלגה", אמר.

מתוך הפוליטיקו מאת סמואל בנסון ואלק הרננדס. לקריאת הכתבה המלאה.