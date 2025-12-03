ברקת אכן מממן לעצמו את כרטיסי הטיסה, אבל זה לא הכול

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: השר ניר ברקת משלם על טיסות העבודה שלו מה נכון:

- לפי משרד הכלכלה, ברקת אכן שילם על כרטיסי הטיסה שלו בנסיעות העבודה לחו"ל מדוע ההקשר שגוי:

- הוצאות כמו לינה ונסיעות פנימיות בתוך מדינות היעדים שולמו מקופת המדינה.

- ברקת נוסע בלוויית פמליה, שממומנת גם היא מקופת המדינה. הציון: מטעה

שר הכלכלה ניר ברקת נוטה להזכיר שכסימן למחויבותו לציבור, הוא לוקח לכיסו רק שקל לשנה וטס לחו"ל על חשבונו. החלק האחרון חשוב במיוחד, לאור פרסומים לפיהם הוא מבין המובילים בקרב שרי הממשלה בכל הנוגע לטיסות לחו"ל. כשהוא עומת עם הנתון הזה ב"פגוש את העיתונות", הוא רגז, הסביר כי הנסיעות האלו משמעותיות לקשרים הכלכליים של ישראל, והוסיף: "אני נוסע על חשבוני לחו"ל. אז מה הטענה, אני לא מבין". האם זה תיאור מדויק של הדברים?

לפני שנצלול למספרים, נדגיש: לא נקבע כאן אם הטיסות של ברקת היו נחוצות או לא, ראויות או לא ואם כולן הביאו הישגים או לא. גם לא נקבע אם הוא היה צריך להצטרף לכל משלחת ומשלחת. אנו התמקדנו אך ורק בשאלה כמה זה עולה לציבור.

לפי נתונים שמשרד הכלכלה העביר לתנועה לחופש המידע, העוסקים ב־14 הטיסות של ברקת ב־2023 ובמחצית הראשונה של 2024, המחיר אותו שילמה המדינה על כרטיסי הטיסה של השר אכן עמד על 0 שקלים. בעמודת ההערות מצוינת עלות הכרטיס המקורית בכל טיסה, ומודגש שברקת רכש את הכרטיס בעצמו. אין פה מקום לספק.

אבל רכישת כרטיס הטיסה היא רק הוצאה אחת. יש גם לינה, נסיעות במדינת היעד, מזון ועוד. ומה התמונה שם? בנסיעה ביוני 2023 לארה"ב, שכללה ביקורים בבוסטון וניו יורק, הטיסה הפנימית של ברקת לבדו עלתה למדינה 4,086 שקל. ישנן גם הוצאות שהן ללא ספק לעבודה, אבל שירתו בעיקר את ברקת, כמו כרטיסי ביקור בעלות 1,134 שקל כשנסע להודו ב־2023. בניגוד לכרטיסי הטיסה, עלויות הלינה, הרכבים והרכבות לא מפולגות לפי חברי המשלחת. בשום מקום לא צוין שברקת שילם על החלק שלו - נגיד, חדר במלון - בעצמו.

מה לגבי הפמליה?

ועוד עניין: כפי שבן כספית הזכיר לברקת, הוא לא נוסע לבד. "קמפניה", קרא לזה כספית, או פמליה אם תעדיפו. כך למשל, צחי דבוש, ששימש בתקופה זו כיועץ בכיר של ברקת, הצטרף ללא מעט מנסיעות אלו על חשבון המדינה, והוא לא היה לבד.

ייתכן מאוד שכל חברי המשלחת היו נחוצים, אך הדבר מאפיל על העובדה שברקת משלם על כרטיסי הטיסה של עצמו. בנוסף לכך יש צורך באבטחה, מתורגמנים, צלמים ועוד. הדבר מתבטא בהוצאות לא זניחות, שהגיעו רק מ־7 באוקטובר 2023 ועד לסוף התקופה לגביה סופקו נתונים ל־1.4 מיליון שקל, לא כולל סכומים שהושחרו כמו אבטחה.

מטעם השר ברקת נמסר בתגובה: "השר ברקת עובד למען הציבור… כבר 23 שנה בשקל לשנה בלי לקחת משכורת. אפילו את הטיסות בענייני עבודה משלם השר ברקת מכיסו… בזכות עבודתו בקידום היצוא והסחר הבינ"ל של ישראל, זורמים לישראל מיליארדי דולרים של השקעות זרות".

השורה התחתונה: דברי ברקת מטעים. הוא אכן משלם על כרטיסי הטיסה של עצמו במשלחות לחו"ל, אך הוצאות נלוות כמו לינה, נסיעות ומימון הפמליה נעשות על חשבון המדינה.

תחקיר: עדין קליין