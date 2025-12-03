ברקת אכן מממן לעצמו את כרטיסי הטיסה, אבל זה לא הכול

להגדרות הציונים לחצו כאן
שר הכלכלה ניר ברקת נוטה להזכיר שכסימן למחויבותו לציבור, הוא לוקח לכיסו רק שקל לשנה וטס לחו"ל על חשבונו. החלק האחרון חשוב במיוחד, לאור פרסומים לפיהם הוא מבין המובילים בקרב שרי הממשלה בכל הנוגע לטיסות לחו"ל. כשהוא עומת עם הנתון הזה ב"פגוש את העיתונות", הוא רגז, הסביר כי הנסיעות האלו משמעותיות לקשרים הכלכליים של ישראל, והוסיף: "אני נוסע על חשבוני לחו"ל. אז מה הטענה, אני לא מבין". האם זה תיאור מדויק של הדברים?
לפני שנצלול למספרים, נדגיש: לא נקבע כאן אם הטיסות של ברקת היו נחוצות או לא, ראויות או לא ואם כולן הביאו הישגים או לא. גם לא נקבע אם הוא היה צריך להצטרף לכל משלחת ומשלחת. אנו התמקדנו אך ורק בשאלה כמה זה עולה לציבור.
לפי נתונים שמשרד הכלכלה העביר לתנועה לחופש המידע, העוסקים ב־14 הטיסות של ברקת ב־2023 ובמחצית הראשונה של 2024, המחיר אותו שילמה המדינה על כרטיסי הטיסה של השר אכן עמד על 0 שקלים. בעמודת ההערות מצוינת עלות הכרטיס המקורית בכל טיסה, ומודגש שברקת רכש את הכרטיס בעצמו. אין פה מקום לספק.
אבל רכישת כרטיס הטיסה היא רק הוצאה אחת. יש גם לינה, נסיעות במדינת היעד, מזון ועוד. ומה התמונה שם? בנסיעה ביוני 2023 לארה"ב, שכללה ביקורים בבוסטון וניו יורק, הטיסה הפנימית של ברקת לבדו עלתה למדינה 4,086 שקל. ישנן גם הוצאות שהן ללא ספק לעבודה, אבל שירתו בעיקר את ברקת, כמו כרטיסי ביקור בעלות 1,134 שקל כשנסע להודו ב־2023. בניגוד לכרטיסי הטיסה, עלויות הלינה, הרכבים והרכבות לא מפולגות לפי חברי המשלחת. בשום מקום לא צוין שברקת שילם על החלק שלו - נגיד, חדר במלון - בעצמו.
מה לגבי הפמליה?
ועוד עניין: כפי שבן כספית הזכיר לברקת, הוא לא נוסע לבד. "קמפניה", קרא לזה כספית, או פמליה אם תעדיפו. כך למשל, צחי דבוש, ששימש בתקופה זו כיועץ בכיר של ברקת, הצטרף ללא מעט מנסיעות אלו על חשבון המדינה, והוא לא היה לבד.
ייתכן מאוד שכל חברי המשלחת היו נחוצים, אך הדבר מאפיל על העובדה שברקת משלם על כרטיסי הטיסה של עצמו. בנוסף לכך יש צורך באבטחה, מתורגמנים, צלמים ועוד. הדבר מתבטא בהוצאות לא זניחות, שהגיעו רק מ־7 באוקטובר 2023 ועד לסוף התקופה לגביה סופקו נתונים ל־1.4 מיליון שקל, לא כולל סכומים שהושחרו כמו אבטחה.
מטעם השר ברקת נמסר בתגובה: "השר ברקת עובד למען הציבור… כבר 23 שנה בשקל לשנה בלי לקחת משכורת. אפילו את הטיסות בענייני עבודה משלם השר ברקת מכיסו… בזכות עבודתו בקידום היצוא והסחר הבינ"ל של ישראל, זורמים לישראל מיליארדי דולרים של השקעות זרות".
השורה התחתונה: דברי ברקת מטעים. הוא אכן משלם על כרטיסי הטיסה של עצמו במשלחות לחו"ל, אך הוצאות נלוות כמו לינה, נסיעות ומימון הפמליה נעשות על חשבון המדינה.
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
לפני שנצלול למספרים, נדגיש: לא נקבע כאן אם הטיסות של ברקת היו נחוצות או לא, ראויות או לא ואם כולן הביאו הישגים או לא. גם לא נקבע אם הוא היה צריך להצטרף לכל משלחת ומשלחת. אנו התמקדנו אך ורק בשאלה כמה זה עולה לציבור.
לפי פרסומים בתקשורת, ברקת הוא אחד השרים שטסים הכי הרבה לחו"ל בממשלה הנוכחית. מאז 2023 היו לו 21 יעדים בחו"ל. שרים נוספים שטסו מספר גבוה יחסית של פעמים במהלך המלחמה הם חיים כץ, עמיחי שיקלי ומירי רגב. מאז פרוץ המלחמה לפחות 25 שרים טסו לחו"ל, וביחד צברו יותר מ-130 ימי שהייה בחו"ל.
השרים הללו - כולל ברקת - טסים לצורך קידום ענייני משרדם. חשוב לציין שאכן ניתן לראות בתוצאות בפעילות משרדו של ברקת: שר הכלכלה ההודי פויש גויאל הגיע לישראל לראשונה כדי להכריז על חידוש השיחות על הסכם סחר בין המדינות - צעד משמעותי לחיזוק שיתוף פעולה עם מדינה ענקית. אך לצד הפוטנציאל לצמיחה עתידית בעקבות הסכם אפשרי עם הודו, הדבר לא מבטל את עלויות הטיסות. ולכן עולה השאלה: האם ברקת משתמש בכספו הפרטי או בכספי המדינה?
השתמשנו בנתונים שהתקבלו במענה לבקשת חופש מידע שהגישה התנועה לחופש המידע במאי האחרון - ומשרד הכלכלה אישר כי הנתונים נמסרו ממנו. הבקשה מתייחסת ל-14 טיסותיו של ברקת מ-2023 ועד למחצית השנייה של 2024. ישנה גם בקשת חופש מידע נוספת מהתנועה לחופש המידע המתייחסת ליומנו של ברקת ל-2025 ובה עוד שבעה יעדים, אך בה לא מצוינות העלויות למדינה, ולכן נסמכנו על הבקשה הראשונה.
אז מה התשובה? ברקת אכן שילם מכיסו על כרטיסי הטיסה של עצמו. אך עבור הטיסות של מי שהתלוו אליו - בהם צחי דבוש ששימש במשך התקופה הזו כיועץ בכיר של ברקת, הדר אבו מנהלת משרד הכלכלה ואוהד כהן מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה- המדינה שילמה, כולל עבור שירותי VIP בנמלי תעופה בארץ בחו"ל (למעלה מ-15 אלף ש"ח). ברקת אינו מכחיש זאת, אך ציין זאת רק לאחר שנשאל. בריאיון הזכיר בן כספית כי ברקת לא טס לבד: "וקח (איתך) קמפניה של 20 איש על חשבוננו". ברקת השיב שיש צורך בהחלפת משלחות עם מדינות כמו הודו. אך כאשר הוא מזכיר שוב ושוב שהוא טס על חשבונו, בלי לציין שהמדינה מממנת את טיסות ה"קמפניה" שלו, נוצרת הטעיה - כאילו אין כל הוצאה ציבורית בטיסות.
אך ישנן הוצאות גם על ברקת עצמו. לדוגמה, ביוני 2023 ברקת טס לארה"ב על חשבונו, אך עבור טיסות הפנים שלקח בתוך ארה"ב שילמה הקרן הפנימית ביטוחי ממשלה (חברת ענבל לביטוח), אחראית גם על נסיעות ממשלתיות לחו"ל - כ-4,000 שקל. במשלחת אחרת בסוף 2023 משרד החוץ שילמה 9,853 ש"ח עבור רכבות לכל המשלחת בניו יורק.
הוצאות המדינה אינן מסתכמות באנשי הצוות המלווים בלבד, אלא גם בשירותים שמהם נהנה גם השר עצמו בתפקידו: במשלחות מאוקטובר 2023 עד מחצית 2024 כספי המדינה משמשים גם להוצאות בסכומים כוללים כמו מתורגמן (11,186 ש"ח), צלמים (17 אלף), כיבוד (5,969 ש"ח), לינה (יותר מ-400 אלף), רכבים (כ-434 אלף), אבטחה (מושחר), זרי פרחים (כ-1,180), אוכל (כמעט 5,000), ועוד. בניגוד לכרטיסי הטיסה, עלויות הלינה, הרכבים והרכבות לא מפולגות לפי חברי המשלחת, אך בשום מקום לא צוין שברקת שילם על החלק שלו - נגיד, חדר במלון - בעצמו. גם אם ברקת לא היה משתמש בתקציבים הללו - הנחה שבעייתי להניח - מדובר במשלחת של אנשיו ושל עובדי משרדו שהוא מזמין ושמשתמשים בכספי הציבור. רק עבור חמש משלחות שלו: יפן, ארה"ב, דובאי, ארה"ב שוב, ואיטליה-צרפת יחד (מ-7 לאוקטובר עד מחצית 2024), שילמה המדינה 1.4 מיליון ש"ח, לא כולל חלק סכומים שהושחרו.
מטעם השר ברקת נמסר: "השר ברקת עובד למען הציבור בשירות המדינה כבר 23 שנה בשקל לשנה בלי לקחת משכורת.
"אפילו את הטיסות בענייני עבודה משלם השר ברקת מכיסו הפרטי.
"בזכות עבודתו בקידום היצוא והסחר הבינלאומי של ישראל, זורמים לישראל מיליארדי דולרים של השקעות זרות, רק בשבוע שעבר אירח השר ברקת את שר הכלכלה ההודי וחתם איתו על הסכם מסגרת לקידום הסכם שחר חופשי".
לסיכום, אכן הוא משלם על כרטיסי הטיסה של עצמו במשלחות לחו"ל, אך הוצאות נלוות כמו לינה, נסיעות ומימון הפמליה נעשות על חשבון המדינה. לכן, דבריו של ברקת מטעים.
