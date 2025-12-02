האם גדעון סער עקבי בתמיכה במתן חנינה לנתניהו?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: בשבתו באופוזיציה גדעון סער תמך בסיום משפט נתניהו. מצד אחד: בזמנו סער קרא להסדר טיעון, שכולל בתוכו הרשעה מעצם טיבו.

כעת מדובר בקריאה לחנינה, שאינה מתייחסת לשאלות של אשמה או חפות. מצד שני: ניתן לטעון כי מאחר שהסדר טיעון לא התגבש, חנינה היא הדרך היחידה לסיים את המשפט. הציון: לשיפוטכם.

ישראל געשה לאור הגשת בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא. כמה מהתמיכה בכך נובעת מפוזיציה? שר החוץ גדעון סער כתב ברשת איקס, עוד לפני הגשת הבקשה, שנכון יהיה ש"נשיא המדינה יפעיל את סמכות החנינה ויסיים את הסאגה הזאת", והוסיף: "גם כשהייתי באופוזיציה תמכתי בסיום הסאגה ההזויה של משפט נתניהו". האם כך?

● בקשת החנינה של נתניהו: איך זה עובד והאם יש צורך בהודאה באשמה

● תקדים שנוי במחלוקת: מה צפוי כעת עם בקשת החנינה של ראש הממשלה

● דעה | נתניהו לא הגיש בקשת חנינה אלא כתב "אני מאשים"

סער הפנה לפוסט שפרסם ברשת איקס ולראיון שסיפק לרשת 13, שניהם מיוני 2023, אז השופטים במשפט נתניהו הזהירו את הפרקליטות שהיא תתקשה להגיע להרשעה בשוחד בתיק 4000 והמליצו להגיע להסדר טיעון. סער אכן הביע תמיכה ברעיון. "האינטרס הציבורי במובנו הרחב הוא סיום הסאגה ארוכת-השנים הזאת בהסדר טיעון", כתב.

אך יש הבדל בין הסדר טיעון לחנינה. לפי פרקליטות המדינה, הסדר טיעון הוא "הסכם בין תובע לנאשם, בו התביעה מתחייבת לוותר על חלק מהאישומים… להמיר אישום… או… ויתור אחר המעניק לו הקלה בקשר לתוצאות המשפט… בתמורה להודאת הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו". היתרונות העיקריים בכך, מוסבר, הם הוודאות, חיסכון בזמן ובמשאבים ומניעת הצורך מנפגעי העבירה להעיד.

לפי משרד המשפטים, חנינה "אינה משמשת ערכאת ערעור", אלא "סמכות של חסד ורחמים… ומיועדת למקרים חריגים". ד"ר דנה בלאנדר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה מוסיפה במאמר כי "החנינה יכולה להינתן גם לאדם העומד על חפותו".

היעתרות לבקשה תהווה תקדים. בפרשת קו 300 ניתנה חנינה טרם הרשעה, אך אז המעורבים הודו באשמה. לעומת זאת, כעת נכתב שנתניהו "סבור… כי אם ההליך המשפטי יתנהל עד סופו, הוא יסתיים בזיכוי מלא". לא היה מקרה בו חנינה ניתנה ללא הרשעה וללא הודאה.

קרי, ב-2023 סער תמך בהסדר טיעון, שהוא הרשעה בתוספת הודאה; כעת הוא תומך בחנינה שלא כוללת אף רכיב. האם יש בכך שינוי עמדה?

בפסיקת בג"ץ שאישרה את החנינה בקו 300 נקבע כי ניתן לחון טרם הרשעה בתנאים מגבילים מאוד, ביניהם ש"לא נחזה פתרון סביר אחר". כפי שפרופ' מרדכי קרמניצר מהאוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה אמר לנו בעבר, הסדר טיעון מהווה פתרון סביר אחר.

אך תגובת סער יכולה לתת קו אחר: "השר סער הבהיר עוד כשהיה באופוזיציה כי יש לשים סוף לסאגה של משפט נתניהו. למרבה הצער, היועצת המשפטית לממשלה דחתה על הסף את הצעת בית המשפט לגישור בשעתו. היא גם דחתה על הסף את הצעת בית המשפט שהתביעה תשקול מחדש את אישום השוחד. היועצת המשפטית לממשלה גם נמנעה ונמנעת מלעשות שימוש בסמכות הנתונה לה בחוק לעיכוב הליכים. בנסיבות אלה - ומתוך ההכרה שהאינטרס הציבורי המובהק הוא לסיים את הסאגה הזאת - צץ רעיון החנינה כנתיב מעשי לסיום המשפט, והשר סער ביטא את תמיכתו בו עוד לפני פניית ראש הממשלה לנשיא המדינה".

השורה התחתונה: הסדר טיעון כולל הרשעה והודאה באשמה, בעוד בקשת החנינה של נתניהו לא כוללת אף אחד מאלה. ניתן לטעון כי סער עקבי בקריאתו לסיים את משפט נתניהו.

תחקיר: אוריה בר-מאיר

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.