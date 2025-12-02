מחנה קיץ בארה"ב ב־10,000 דולר: המגייסת החדשה בבורסת ת"א

הגאות הנוכחית בשוק ההנפקות בת"א מביאה לבורסה בעיקר חברות בנייה, אך לא רק. מצטרפת חדשה לזירת המסחר באמצעות אג"ח היא חברת סימד הולדינגס מארה"ב, שגייסה סכום של כ-610 מיליון שקל באיגרות חוב המגובות בשיעבודים. סימד עוסקת בתחום חריג בנוף של שוק ההון המקומי - מחנות קיץ.

החברה, שבשליטת האחים מייקל ודיוויד שאבסלס, עוסקת בניהול והפעלה של מחנות קיץ לילדים ובני נוער בארה"ב, בעיקר ממשפחות יהודיות. נכון להיום מפעילה החברה 30 מחנות הפרוסים ברובם בארבע מדינות בארה"ב - ניו יורק, פנסילבניה, ניו ג'רזי ומיין - בעיקר בעונת הקיץ (יוני-אוגוסט). המחנות עצמם פועלים בשטחים שבבעלות חברות הנמצאות בשליטה של החברה.

את הנפקת החוב של סימד, שהתאגדה באיי הבתולה (BVI), הובילה חברת החיתום אינפין בניהולו של יהונתן כהן. כספי הגיוס ישמשו את סימד לתשלום לבעלי השליטה בהיקף של 50 מיליון דולר, עבור רכישת נכסים בהם הם מחזיקים, כמו גם לפירעון מוקדם של הלוואות בהיקף דומה עבורן העמידו הבעלים ערבויות אישיות. חלק מהמחנות (13) שתרכוש החברה מבעליה ישועבדו למחזיקי האג"ח. יתרת התמורה צפויה לשמש להרחבת הפעילות באמצעות רכישת נכסים מניבים.

סימד הולדינגס פעילות: מנהלת ומפעילה 30 אתרים של מחנות קיץ לילדים ובני נוער בארה"ב

היסטוריה: החברה הוקמה בארה"ב בשנת 2009 על ידי האחים מייקל ודיוויד שאבסלס. גייסה השבוע חוב בבורסה של ת"א

נתונים: מעסיקה למעלה מ־7,500 עובדים במתקניה השונים (מתוכם 300 קבועים). בשנת 2024 הציגה רווח נקי של כ־8 מיליון דולר

לקראת ההנפקה קיבלה סימד עצמה דירוג של Baa1 מחברת מידרוג והאג"ח שהנפיקה דורגו A3. אלו יישאו ריבית שנתית קבועה (לא צמודה) של 7%. על פי החברה בהנפקה השתתפו שורה של גופי גמל וקרנות ישראלים, כמו גם תאגידים פיננסיים אחרים.

במידרוג מציינים כי ענף מחנות הקיץ בארה"ב נהנה מביקוש יציב מצד פלחי אוכלוסייה אמידים יחסית, אך מתמודד עם עלויות תפעול גבוהות ומאופיין בצמיחה מתונה. לדבריהם, "מגמת הביקוש לשירותי המחנות צפויה להישאר יציבה לפחות בטווח הבינוני, אם כי לאורך זמן קיימת פגיעות מסוימת לאיום מצד תחליפים או שינויי העדפות הצרכנים"

עם זאת, הם מציינים כי "הענף מאופיין בחסמי כניסה גבוהים" הנובעים מעלויות השקעה והון גבוהות לצד דרישות רגולטוריות ותכנוניות מקומיות.

הכנסות נלוות ומרצ'נדייז

מבט על תוצאות החברה מלמד כי סימד נהנית מהכנסות ורווחים יציבים. את שנת 2024 סיימה עם הכנסות של כ-159.3 מיליון דולר, עלייה קלה של כ-2% ביחס ל-2023. בשורה התחתונה הציגה רווח נקי של כ-8 מיליון דולר, קיטון של כ-10% ביחס לשנת 2023.

מאחורי ההכנסות עומדים בעיקר המחירים המפולפלים הנגבים מהוריהם של המשתתפים. כך, העלות הממוצעת למשתתף באחד ממחנות הקיץ של החברה נעה בין 8-10 אלף דולר, בהתאם לאופי ואורכו של המחנה (הנמשך מספר שבועות). במחנות מסוימים העלות עשויה להגיע אף לכ-16 אלף דולר למשתתף.

מלבד דמי ההשתתפות במחנות, סימד נהנית גם מהכנסות נלוות משירותי הסעדה, הסעות, פעילויות העשרה מיוחדות, וכן תשלומים נוספים בגין טיולים, מכונות ממכר אוטומטיות בשטחי המחנות ותעשיית מזכרות. כמו כן, החברה משכירה לאורך השנה חלק מהשטחים לאירועים פרטיים.

הנדל"ן שולט בשוק החוב

ההנפקה של סימד מגיעה לנוכח ההתעוררות בשוק ההנפקות בעקבות הגאות בשווקים. עד כה, מתחילת השנה 24 חברות חדשות גייסו חוב בבורסה בת"א, מתוכן 20 משתייכות לסקטור הנדל"ן, וזרם ההנפקות הולך וגובר.

זאת, על רקע סביבת הריבית הגבוהה והרצון של החברות לגוון את מקורות המימון, מעבר לבנקים וחברות המימון החוץ בנקאיות, אשר לעיתים גם מגובים בשיעבודים וערבויות מצד בעלי השליטה. לגל זה צפויות להצטרף עד סוף השנה מספר לא מבוטל של חברות, כאשר רק בשבוע החולף הגישו עוד 4 חברות נדל"ן תשקיף לקראת גיוסי חוב.

ברקע, גם חל זינוק בשנתיים האחרונות בגיוסי חוב של חברות זרות (בעיקר אמריקאיות) שהתאגדו באיי הבתולה (BVI). על פי נתוני מידרוג, מתחילת השנה גייסו חברות BVI סכום של כ-9 מיליארד שקל בשוק ההון המקומי, בדומה לסכום אשתקד, אך הרבה מתחת לגיוס של כ-3.6 מיליארד שקל ב-2023.

ההתעוררות המחודשת של חברות ה-BVI מגיעה לאחר תקופה שאלו הדירו את רגליהם מתל אביב לנוכח היעדר ביקוש מצד המשקיעים המקומיים לאחר קריסתן של חברות BVI כמו אול־יר, סטארווד וברוקלנד.