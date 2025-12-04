סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

פתיחה חיובית בתל אביב. מדד ת"א 35 קופץ בכ-1%, בהובלת המניות הדואליות, שחזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים מוול סטריט. מניות השבבים טאואר , נובה וקמטק מובילות עם עליות של בין 2% ל-4%, כאשר גם טבע ואלביט מערכות בולטות לחיוב עם עליות של עד 1.5%. מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%.

ארית תעשיות נופלת בפתח יום המסחר בכ-8%, לאחר שאתמול בערב, נודע כי החברה, בניהולו של חיים שטפלר, שנסחרת בבורסה בתל אביב והייתה אחת המניות הלוהטות של השנים האחרונות, מנפיקה את חברת הבת שלה, רשף טכנולוגיות, לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל.

רשף טכנולוגיות פועלת בתחום ייצור המרעומים האלקטרוניים. במסגרת התשקיף שפורסם אתמול, ארית תעשיות תמכור 10% ממניותיה של רשף לציבור בהצעת מכר ובתמורה (ברוטו) של 481 מיליון שקל. בנוסף, תנפיק רשף 10% ממניותיה שלה בסכום דומה. לאחר ההנפקה, ארית עצמה תיוותר עם אחזקה משמעותית של כ-80% ממניות רשף ובכוונתה להותיר את רשף כזרוע תפעולית רזה ויעילה במיוחד. לפי השווי המבוקש לרשף (ככל שיושג), היא צפויה להיכנס למדד ת"א-90 במהלך עדכון המדדים הבא, לצידה של ארית תעשיות הנכללת במדד זה.

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים, לאחר העליות שנרשמו בוול סטריט אמש. המניות הדואליות ידחפו את המדדים כלפי מעלה בשיעור של כ-0.7%, כאשר טבע , אלביט מערכות , טאואר ונובה יבלטו לחיוב במיוחד.

לאחר העליות הנאות שנרשמו בבורסה המקומית ביום שלישי והשיא החדש שאליו הגיע מדד ת"א 35, אתמול המסחר בתל אביב התנהל בירידות. מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-0.8% ות"א 90 ירד בכ-0.6%. מדד הבנקים ירד בכ-0.8%, מדד ת"א־נפט וגז השיל 1.2%, ת"א נדל"ן עלה ב-0.3% ות"א בנייה קפץ בכ-1.3%.

מניית חברת המינרלים ICL צללה בכ-8% במהלך יום המסחר, לאחר שדווח כי בית המשפט העליון מחייב את החברה לשלם על המים שמפעלי ים המלח שואבים. היקף התשלום עשוי להגיע לכ-500 מיליון שקל משנת 2018 ועד סוף הזיכיון, שנכון לעכשיו עתיד להסתיים בשנת 2030. בדיווח שפרסמה החברה לבורסה בשעות הערב, צוין כי היא צופה תשלום של 70-90 מיליון דולר (כ-260 מיליון שקל, לפי שער הדולר הנוכחי, 3.23 שקלים לדולר) על השימוש במים בין 2018 ועד ספטמבר 2025, לפני הפרשי ריבית והצמדה. את ההוצאה היא צפויה לרשום כהוצאה בדוחות לרבעון הרביעי של 2025, שכן עורכי הדין שלה סברו שיש סיכוי "סביר יותר מאשר לא" שעמדתה תתקבל ולכן לא ביצעה הפרשה בדוחותיה עד כה.

מניית חברת האנרגיה המתחדשת דוראל נפלה בכ-4.5%, לאחר שדיווחה בערב יום שני על גיוס הון של עד 500 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. החברה מרכזת לא מעט עניין בימים האחרונים, והדוחות הכספיים שפרסמה ביום חמישי שעבר הזניקו את המניה בכ-20% בתוך שני ימי מסחר.

הבוקר, דווח כי חברת המזון סוגת השלימה הנפקה ראשונית לציבור, והגדילה את היקף הגיוס לעומת זה שתכננה תחילה. החברה מסרה כי היא "הגדילה בכ-20% את היקף הגיוס לכ-360 מיליון שקל, לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל, לאחר הכסף. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-700 מיליון שקל; כספי ההנפקה יוזרמו לקופת החברה. בין המשתתפים בהנפקה נמנות חברות ביטוח, גופי גמל ופנסיה ומשקיעים מובילים נוספים".

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים סיימו את היום בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס טיפס בכ-0.9%, ה-S&P 500 עלה בכ-0.3% והנאסד"ק התקדם בכ-0.2%.

המסחר ב-AI המשיך להתנדנד אתמול, כאשר סקטור הטכנולוגיה היה החלש ביותר בקרב הסקטורים של ה-S&P 500, עם ירידות בקרב שמות גדולים כמו מיקרוסופט , אנבידיה וברודקום . הירידה במניית מיקרוסופט באה על רקע דיווח באתר דה אינפורמיישן, לפיו החברה הנמיכה את יעדי המכירות בתחום יישומי התוכנה הקשורים ל-AI. מיקרוסופט סתרה את הטענות, מה שהוביל את המניה להתאושש מהשפל שרשמה במהלך המסחר.

יום המסחר התנהל גם ברקע פרסום דוח התעסוקה של ADP, שהצביע על ירידה מפתיעה בכמות המועסקים בנובמבר. החולשה בשוק העבודה היא זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הורדות הריבית האחרונות של הפדרל ריזרב, והשווקים מתמחרים כעת הפחתה בהחלטה ב-10 בדצמבר (יום רביעי בשבוע הבא) בסבירות של כ-89% (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

על רקע הנתון החלש בשוק התעסוקה, מגמה שבלטה היא הקפיצה שנרשמה במדד הדאו ג'ונס התעשייתי, הכולל את 30 החברות הגדולות ביותר במשק האמריקאי - ולכן, גם חברות השייכות לסקטורים דפנסיביים יותר כמו ביטוח בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים - לעומת העליות המתונות ב-S&P 500 ובנאסד"ק.

"רוטציה לרוב נקראת 'נשמת אפו של השוק השורי'", ציין אדם טרנקיסט, אסטרטג טכני ראשי ב-LPL Financial. "המחזור הזה מאופיין בעיקר על־ידי הובלה של ענקיות הטק, אחריה נרשמו תנועות רחבות יותר לסקטורים מחזוריים אחרים. עם זאת, לאחרונה, הרוטציה מחוץ למניות הטכנולוגיה שינתה כיוון לעבר אזורים דפנסיביים, מה שמסמן את האיתות הראשון הניכר לעין של הימנעות מסיכון מאז הריבאונד באפריל". טרנקיסט הוסיף כי "בעוד שייתכן שפשוט מדובר בנסיגה מהרמות המוגבהות [של המדדים], השינוי הזה מצריך מעקב מקרוב".

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעיקר בעליות שערים. מדד הניקיי זינק בכ-2.4%, ההנג סנג עולה בכ-0.2%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והקוספי איבד מערכו כ-0.2%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, אחרי יומיים של ירידות שערים משמעותיות, המדדים סיימו את יום המסחר ביציבות. מדד תל גוב-כללי, בו כלל אגרות החוב של ממשלת ישראל, נסחר ביציביות, כשהתשואה לפדיון עומד על 3.29%. מדדי האג"ח הקונצרני חתמו את היום גם כן ביציבות, כשמדד תל בונד 20 נסחר ללא שינוי משמעותי, והתשואה לפדיון עמדה על 2.72%.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות קלות, בין היתר על רקע התגברות נוספת בציפיות להורדת ריבית מצד הפדרל ריזרב בשבוע הבא (ראו הרחבה תחת סעיף 4). התשואה לעשר שנים ירדה ביותר מ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.06%, בעוד שהתשואה לשנתיים ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.49%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק אתמול מול הדולר בכ-0.6%, ונכון לבוקר זה שערו עמד על 3.22 שקלים. זאת, בהתאם למגמה שנרשמה מול מטבעות אחרים בעולם - מדד DXY, אשר אומד את כוחו של המטבע האמריקאי מול סל מטבעות נבחרים, ירד בכ-0.5%.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות בשיעור של עד 0.5%, על רקע הדשדוש במגעים לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה. שיחות שהתקיימו ביום שלישי בין הנשיא פוטין ואנשיו למשלחת אמריקאית בהובלת סטיב וויטקוף לא הצליחו להוביל לפריצת דרך, והמשקיעים מעריכים כי הסיכוי שיוסרו הסנקציות שהטילה ארה"ב על הנפט הרוסי לאחרונה אינו גבוה. גם הבוקר, המחירים עולים בשיעור דומה. לפי שעה, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 62.8 דולר.

הביטקוין התאושש מעט מגל הירידות שנרשם לאחרונה, וקפץ אתמול ביותר מ־6%, כך שמחיר המטבע נע הבוקר סביב 93 אלף דולר. המטבע הדיגיטלי עדיין רחוק ביותר מ-25% משיאו, שעמד על 126 אלף דולר בינואר האחרון.

4. מאקרו

דוח התעסוקה של ADP, האומד את השינוי במספר המועסקים בארה"ב בקרב חברות פרטיות (להוציא עובדי ממשלה וחקלאות), העיד על האטה מפתיעה, עם ירידה של 32 אלף במספר המועסקים בנובמבר. מדובר בירידה חדה לעומת הנתון שנרשם באוקטובר, אז דיווחה חברת כוח האדם על עלייה של 47 אלף בכמות המועסקים, וגם לעומת צפי האנליסטים, שצפו דווקא תוספת של 40 אלף משרות.

ב-ADP ציינו כי העסקים הקטנים, שבהם מועסקים 50 עובדים או פחות, הם אלו שספגו את רוב הלחצים, עם ירידה של 120 אלף משרות - הנפילה החודשית הגדולה ביותר מאז מרץ 2023.

נוסף על כך, מדד מנהלי הרכש של ISM, שפורסם ביום שני, הראה שפעילות מגזר הייצור בארה"ב בנובמבר התכווצה בחודש התשיעי ברציפות.

ב-CNBC דווח כי המשקיעים פירשו את הדוח של ADP ככזה שמחזק את האפשרות להורדת ריבית נוספת בהחלטה ב-10 בדצמבר. זאת, לנוכח העובדה שהחולשה בשוק התעסוקה בחודשים האחרונים הייתה קטליזטור מרכזי לשתי הפחתות הריבית האחרונות של הפד. בינתיים, הציפיות להפחתת ריבית של רבע אחוז בשבוע הבא רק הולכות ועולות, וההסתברות שמתמחרים השווקים כעת עומדת על כ-89%.

5. תחזית

בעוד שהמשקיעים סקפטיים לגבי ענקיות הטכנולוגיה בגלל חששות מבועת AI, ישנן שחקניות קטנות יותר שמכות את השוק.

דוגמה אחת היא מניית קרדו (Credo) , אשר מספקת פתרונות קישוריות במהירות גבוהה המשמשים מרכזי דאטה, שהמריאה בכ-180% מתחילת השנה. המניה קפצה בכ-10% ביום שלישי בוול סטריט, לאחר שדיווחה על זינוק מסחרר של 272% בהכנסות וגידול של כ-34% ברווח הנקי ברבעון הנוכחי.

טור סוונברג, אנליסט ב-Stifel Research, אישש את המלצת הקנייה שלו על המניה, וקבע לה מחיר יעד של 225 דולר, המשקף אפסייד של כ-20% לעומת מחירה נכון לנעילת המסחר ביום שלישי. "אנו מאמינים שרישות הוא ההיבט החשוב ביותר של שוק ה-AI, ורואים את קרדו כמובילה ברורה בכמה סגמנטים שונים שלו", אמר סוונברג.