נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, השתתף הערב (חמישי) ב"כנס המשפט הציבורי" בחיפה. עמית התייחס ל"חרם" של שר המשפטים יריב לוין ותקף: "זהו חלק בלתי נפרד מהמסע לפגיעה ברשות השופטת". הוא עסק בנאומו גם בהפרעות לדיונים בבית המשפט העליון והאשים: "המתקפה על מערכת המשפט, על השופטים ועל עובדי מערכת אכיפת החוק - נמשכת במלוא עוזה".

● בג"ץ פסל, לוין תקף: "מיירטים בזה אחר זה את מינוי השופטים"

● העליון: יש להימנע מעירוב ילדים במאבקי חיסונים בין ההורים

שר המשפטים לוין מסרב להכיר בעמית כנשיא העליון. "אין מדובר בחרם עליי, על יצחק עמית, בתפקידי כנשיא בית המשפט העליון", אמר עמית. "החרם הוא על מערכת השפיטה כולה ועל תפקידה בחברה דמוקרטית".

"מעטים זוכרים", סיפר עמית, "אבל החרם של שר המשפטים החל עוד בימי קודמי, ממלא מקום הנשיא פוגלמן. מזה כשנה וחצי מחרים שר המשפטים את מערכת המשפט, ובכך מחרים את הציבור הישראלי שפונה לערכאות".

עמית הוסיף: "לאורך תקופת החרם, חזרתי וקראתי לשר המשפטים לשוב לשולחן השיח ואל נתיב שיתוף הפעולה. במעמד הצהרת האמונים שלי לתפקיד נשיא בית המשפט העליון הדגשתי כי 'אנו נכונים להידברות לשיח ולשיתוף פעולה ענייני, ששם את הציבור והשירות לאזרח בראש מעייניו - ואני מקווה כי נפגוש בהקשר זה יד אחות'. על קריאה זו חזרתי מאז בהזדמנויות שונות, אך היא נותרה ללא מענה. לא יד אחות, אלא הפניית עורף".

לדברי עמית, "סירובו של שר המשפטים להגיע לפגישות עבודה מעכב שורה ארוכה של עניינים מהותיים. בין היתר, שר המשפטים מסרב לקדם הקמת ועדת איתור למינוי נשיא לבית המשפט המחוזי מרכז; השר מסרב לקדם הקמת ועדת איתור להמליץ על סגני נשיאים - ובעת הזו חסרים במערכת לא פחות מ-19 סגני נשיאים; השר מסרב למנות שופטים בכירים לבתי המשפט; ולאייש עוד שורה ארוכה של תפקידים הכרחיים".

"מדובר בתפקידים חיוניים לקידום הטיפול בהליכים משפטיים תלויים ועומדים, ולניהול העומס השיפוטי", אמר נשיא בית המשפט העליון. "הנשיאים והסגנים אחראים על הניהול השוטף של המחוז כולו: על חלוקת תיקים, ויסות עומסים בין שופטים, והבטחת פעילותם התקינה של בתי המשפט בשגרה ובחירום".

"אני תמה: איזו עילה יש להימנע מלמנות סגן נשיא לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים? מדוע להימנע ממינוי סגן נשיא לבית משפט השלום בקריות? מדוע לפגוע בכל ציבור המתדיינים במחוז מרכז, במניעת מינויו של נשיא לבית המשפט המחוזי? מדובר בגורמים מקצועיים ומנוסים, שמקדמים תהליכים להתמקצעות ולשיפור השירות המשפטי שניתן לציבור. ההימנעות מקידום מינויים כאלה היא חלק מהניסיון לפגוע בעשייתה, בחוסנה ובעצמאותה של הרשות השופטת".

בסיום דבריו על לוין הוא אמר: "להתנהלותו של שר המשפטים יש תכלית אחת ברורה, אשר עליה הוא הצהיר בעצמו בחודש אפריל האחרון: 'מה שבנו פה בעשרות שנים לוקח זמן לפרק, זה לא נגמר ביום אחד'".

ההפרעה באולמות המשפט

הנשיא עמית הזהיר בנאומו: "נראה כי מטוס הדמוקרטיה של מדינת ישראל נקלע לתוך מערבולת מטלטלת, שממנה טרם נחלצנו". הוא התייחס לצעקות לעבר השופטים בבית המשפט העליון, במהלך דיונים, והבהיר: "ביקורת היא לגיטימית, . אך אין להשלים עם ניצול עקרון פומביות הדיון כדי לחתור תחת הדיון עצמו".

"למרבה הצער, בימים אלו אנו עדים לתופעה חסרת תקדים של ניסיונות - מאורגנים ומתוזמנים - להפריע ולשבש דיונים באולמות השיפוט", אמר. "אכן, כמאמר הביטוי הידוע, במשטר דמוקרטי ראוי כי הצדק ייעשה וגם ייראה. אבל, . אין לקבל ניסיונות למנוע מבתי המשפט לעשות את תפקידם".

לדבריו, "תופעה פסולה זו אינה מוכרת באף משטר דמוקרטי בעולם, ולא בכדי. כאשר מתנהלת מתקפה על עצם היכולת לנהל דיון, אין צורך להרחיב על ההשלכות הקשות שעלולות להיגרם לזכויות האדם והאזרח, לא רק באולמות השיפוט אלא במדינה כולה".

האזהרה החריגה של אהרן ברק: "אנחנו לא אזרחים - אלא נתינים"

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, השתתף גם הוא בכנס. הוא התריע מפני אפשרות של דיקטטורה. "כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות - השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה - אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה - השולט בממשלה - השולטת בכנסת - שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה". ברק הוסיף: "היחס למפגינים הוא כאל עבריינים. אני חושב שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".

"הממלכתיות הישראלית נתפסת בעיני ראש הממשלה כ'דיפ סטייט' שיש להילחם בו", הוא המשיך. "את הממלכתיות והאחדות החליפו המפלגתיות והבדלנות. את השוויון בנטל המלחמה החליפה העסקה הפוליטית המנציחה את ההבחנה בין דם לדם, ומשחררת אוכלוסייה שלמה של חרדים גם אם תורתם אינה אומנותם, מחובת הנשיאה בנטל. שוב איננו מדינה שערכיה הם ערכים יהודיים ודמוקרטיים".

גם ברק התייחס לחרם של לוין על מערכת המשפט. "פגיעה בעמית היא פגיעה ברשות השופטת כולה. אם כך, (הממשלה אומרת לעצמה) הבה נפגע בו. לא נכנה אותו "הנשיא" עמית, אלא "השופט" עמית. מבחינת הממשלה, אין לבית המשפט נשיא, ואין לרשות השופטת ראש, ומי שקורא לעצמו נשיא הוא לדבריה שמאלן שאין להאמין באובייקטיביות שלו. ממילא אין לסמוך עליו בפעילותו כנשיא. על כן אין להכיר בסמכותו למנות את חבריה של ועדת החקירה הממלכתית. ליצחק עמית אומר: חזק ואמץ; אל תיכנע; אתה הנשיא של בית המשפט העליון, ויש לנו אמון מלא בך כשופט וכנשיא".