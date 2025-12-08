יציבות באירופה; עליות קלות בחוזים בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:37

חברת מגנום, שפוצלה מיוניליוור , החלה להיסחר בשווי של 7.8 מיליארד אירו (9.1 מיליארד דולר), במהלך שנועד לאפשר לחברת הגלידות הגדולה בעולם לשקם את ביצועיה כחברה עצמאית.

מניית מגנום נפתחה ביום שני במחיר של 12.20 אירו באמסטרדם, ולאחר מכן עלתה מעט מעל מחיר הייחוס הטכני - 12.80 אירו. המניה נפתחה גם בלונדון, וצפויה להתחיל להיסחר מאוחר יותר בניו יורק, במסגרת רישום משולש. מחיר הייחוס הוא נתון שחושב על ידי Magnum והיועצים של Unilever, ושימש כאומדן לפני תחילת המסחר.

החברה, שמחזיקה במותגים Ben & Jerry’s ו-Cornetto, מגיעה לבורסה חודש מאוחר מהמתוכנן בעקבות עיכובים שנגרמו בשל השבתת הממשל בארה״ב. כעת, לאחר שהופרדה מאוניליוור - החטיבה הפחות רווחית שלה - Magnum מתכננת להתמקד בהאצת הצמיחה.

"המשימה ברורה מאוד: העסק לא צמח מספיק מהר. הוא צריך לצמוח מהר יותר ב־1%-2%, והרווחיות הייתה נמוכה מדי בכ-400-500 נקודות בסיס," אמר מנכ״ל מגנום פיטר טר קולבה בראיון ביום שני לפני פתיחת המסחר. שווי השוק של מגנום היה נמוך מהצפוי. אנליסטים בברקלי'ס העריכו באוקטובר שהחברה יכולה להיות מתומחרת בין 10.1 ל-10.8 מיליארד אירו - כלומר מכפיל של 9 עד 9.5 על ה־EBITDA הצפוי ל־2026.

עבור משקיעי יוניליבר, הפיצול מגיע אחרי שנים של ביצועי מניה מאכזבים. מניית Unilever נפתחה בלונדון במחיר 43.42 ליש״ט. המשקיעים מקבלים מניית מגנום אחת על כל חמש מניות של Unilever.

יוניליבר החליטה לפצל את חטיבת הגלידות בשנה שעברה כחלק מניסיון לייעל את פעילותה ולהחזיר את הצמיחה. עלויות הייצור והאחסון הגבוהות בענף הגלידה פגעו בשולי הרווח בשנים האחרונות. מגנום מכוונת לצמיחה אורגנית שנתית של 3%-5% החל מהשנה הבאה - בדומה לקצב הצמיחה של שוק הגלידה העולמי - ולתזרים מזומנים חופשי של 800 מיליון עד מיליארד אירו בשנים 2028-2029.

10:23

המסחר באירופה נפתח ביציבות - בורסות פרנקפורט ולונדון ללא שינוי משמעותי, פריז יורדת בכ-0.5%.

אסיה ננעלה במגמה מעורבת, לעומת עלייה קטנה בטוקיו, הבורסת של הודו והונג קונג ירדו בכ-1%.

08:52

באסיה מגמה מעורבת הבוקר - טוקיו בירידה קלה, שנגחאי עולה ב-0.6% בעוד הונג קונג יורדת ב-1%, דרום קוריאה עולה ב-0.5% והודו משילה כ-0.5%.

בוול סטריט החוזים העתידיים מצביעים על עליות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים.

אחר הצהריים יפתח שבוע המסחר וכל העיניים אל החלטת הריבית של הפד ביום רביעי. קובעי המדיניות חוזרים ביום שלישי לחדר הדיונים, והציבור מחכה בדריכות להודעה שתתפרסם יממה אחר כך, אך בעיקר למסיבת העיתונאים של יו"ר הפד פאוול. דבריו ייבחנו בקפידה כדי לאתר רמזים לגבי הכיוון העתידי של הבנק המרכזי, ובפרט, השוק יקבל גם את סיכום התחזיות הכלכליות האחרון לשנה, המכונה "מפת הנקודות" (dot plot), אשר יציג כיצד קובעי הריבית צופים את התפתחות הכלכלה האמריקאית בשנה הקרובה.

הציפיות להורדת הריבית הביאו את המדדים בוול סטריט סמוך לשיאים בשבוע שעבר. מדד S&P 500 עלה ב־0.2%, הנאסד"ק הטכנולוגי הוסיף 0.3%, ומדד דאו ג'ונס עלה ב־104 נקודות, או 0.2%.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העלה אתמול חששות פוטנציאליים בתחום ההגבלים העסקיים סביב רכישת הענק המתוכננת של נטפליקס - בהיקף של 72 מיליארד דולר - את וורנר ברדרס דיסקברי . טראמפ ציין כי נתח השוק של הגוף הממוזג עלול להוות בעיה. העסקה צפויה לעבור בדיקה ממושכת של משרד המשפטים, שצפויה להיות משמעותית לתעשיית הבידור. כשנשאל על העסקה, טראמפ אמר: "ובכן, זה צריך לעבור תהליך, ונראה מה יקרה… אבל זה נתח שוק גדול. זה יכול להיות בעייתי". ההימורים בפלטפורמת החיזוי Polymarket מצביעים כעת על סיכוי של 23% בלבד שהרכישה תיסגר עד סוף 2026 - ירידה חדה מכ־60% לפני דבריו של טראמפ.

לקראת סוף עונת הדוחות צפויים השבוע כמה דוחות מסקרנים. אורקל תפרסם ביום רביעי. מניית החברה צנחה בנובמבר לאור החששות שהיא לוקחת על עצמה חוב גדול מדי כדי לממן את הרחבת תשתיות ה-AI שלה.

גם ברודקום , יצרנית שבבי AI, תפרסם דוחות - מנייתה עלתה בעקבות האופטימיות לגבי יחסיה עם אלפבית , שהיא אחת מרוכשות השבבים המרכזיות שלה. הדוח של אדובי , המפתחת תוכנות גרפיות, יספק תובנות נוספות לגבי מכירות ה-AI שלה, למרות הירידה האחרונה במניית החברה.

על הפרק נמצאות גם מספר רשתות קמעונאות בולטות. הדוח של קוסטקו ביום חמישי עשוי להאיר כיצד המכסים משפיעים על החברה, שבימים האחרונים אף הודיעה כי היא תובעת את ממשל טראמפ על מדיניות הסחר שלו.

בשבוע האחרון נרשמה עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עלתה לרמה של 4.14% מ-4.0%, התשואה לחמש שנים עלתה לרמה של 3.71% והתשואה לשנתיים עלתה לרמה של 3.56%.

הציפיות להפחתת ריבית ביום רביעי הקרוב עלו, והשוק צופה באופן כמעט ודאי (96%) הפחתת ריבית לרמה של 3.75% השבוע. עם זאת, הציפיות להפחתת ריבית בהמשך השנה התמתנו מעט, אך השוק עדיין צופה לפחות שתי הפחתות במהלך שנת 2026, כך שהריבית תגיע לרמה של 3.25% בסוף השנה הבאה.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט מושפעים לאחרונה בעיקר מההתפתחויות במסגרת המגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, כאשר המשקיעים בעיקר מנסים להעריך את האפשרות שיוסרו הסנקציות האמריקאיות על הנפט הרוסי. הבוקר נסחר הנפט ביציבות, 63 דולר לחבית נפט מסוג ברנט.

מטבעות הקריפטו עולים ב-2.5% הבוקר, הביטקוין נסחר ב-91,300 דולר והאתריום ב-3,130 דולר.

אך 2025 מסתמנת כשנה הראשונה מאז 2014 שבה המניות מזנקות בזמן הביטקוין נמצא בירידה, לפי נתוני בלומברג. מדד S&P 500 עלה ביותר מ־16% ב־2025, בעוד ביטקוין ירד בכ־3%. הנכס הדיגיטלי כמעט שלא סטה בצורה כל כך חדה מנכסי סיכון אחרים, אפילו בתקופות קשות.

ביטקוין ומניות נטו היסטורית לנוע יחד - קשר שהיה בולט במיוחד בתקופת המגפה, כאשר סביבת הריבית הנמוכה דחפה לעליות חזקות במניות, במטבעות הקריפטו ובשורה של השקעות ספקולטיביות אחרות.

הניתוק הזה סותר את הציפיות שביטקוין ישגשג תחת ממשל טראמפ, עם רגולציה נוחה ואימוץ מוסדי הולך וגובר. בתחילת השנה הביטקוין אף רשם שיא חדש מעל 126 אלף דולר. אך נפילה של חודשיים, שנגרמה ממיליארדי דולרים של ליקווידציות כפויות ומקריסה במומנטום של משקיעים קמעונאיים, הציתה ירידות רוחביות בענף. הביטקוין נסחר עתה בכ־30% מתחת לשיא של אוקטובר.

בארה"ב, ביום רביעי הקרוב צפוי כאמור הפדרל ריזרב לפרסם את החלטת הריבית האחרונה של השנה. לקראת ההחלטה, בפדרל ריזרב יסתכלו על כמה נתונים מרכזיים שפורסמו לאחרונה. ביום שישי האחרון, היה זה מדד ה־PCE לחודש ספטמבר. מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, העלה כי אינפלציית הליבה עלתה בקצב שנתי של 2.8% - מעט נמוך מההערכות (2.9%).

במקביל, נתוני תעסוקה שפורסמו לאחרונה הציגו תמונה מעורבת באשר למצבו של שוק העבודה האמריקאי. חברות בארה"ב קיצצו 71 אלף משרות בחודש נובמבר - הנתון הגבוה ביותר לחודש נובמבר מאז 2022. מנגד, נתוני תביעות האבטלה הראשוניות העלו כי בשבוע שהסתיים ב־29 בנובמבר, אלו ירדו ל־191 אלף - הרמה הנמוכה מאז ספטמבר 2022.

הבנק המרכזי של יפן נערך להעלאת ריבית בהחלטת המדיניות של דצמבר, צעד שירים את הריבית הבסיסית של המדינה לרמה הגבוהה ביותר מאז 1995, וייתכן שיהדהד בשווקים הגלובליים עתירי הסיכון, כולל שוק הקריפטו. אנשים המעורים בנושא אמרו לבלומברג כי קובעי המדיניות נוטים להעלאה של 25 נקודות בסיס ל־0.75% בפגישת ה־19 בדצמבר.

להחלטה כזו יש השפעות על עסקאות ה"קארי טרייד", אחת התופעות המוכרות בעולם הפיננסים. לאורך שנים קרנות גידור וגופי מסחר השתמשו בהלוואות זולות ביין כדי לממן פוזיציות ממונפות בנכסים מסוכנים יותר, מה שנמשך כמעט שלושה עשורים של ריבית אפסית ביפן.

מעבר לריביות גבוהות יותר ביפן מפחית את האטרקטיביות של העסקאות האלו, ועלול לאלץ התאמות פוזיציה בשווקים הרגישים במיוחד למינוף ולנזילות - כולל ביטקוין. יין חזק יותר בדרך כלל מלווה בנטייה להפחתת סיכון בתיקים, ודינמיקה כזו עשויה להדק את תנאי הנזילות, שבזכותם הביטקוין התאושש לאחרונה משפליו של נובמבר.

בבנק היפני צפויים גם לרמוז על מוכנות להידוק נוסף אם התחזיות שלהם יתממשו, אף שהם עדיין נזהרים מלהתחייב למסלול מוגדר. עבור סוחרי ביטקוין, הסיכון אינו ברמת הריבית הסופית של יפן, אלא בעצם היציאה מכיוון שנמשך עשרות שנים - מקור מרכזי לנזילות גלובלית.

שלושה שבועות לפני סיום השנה, זוהי העת בה האסטרטגים המובילים בוול סטריט מציגים ללקוחות את תחזיותיהם לגבי שוק המניות לשנה הקרובה. לפי הבלוג TKer שעוקב אחרי התחזיות, האסטרטגים קבעו יעדים לסיום השנה של S&P 500 בטווח של 7,100-8,000 נקודות, המשקפים תשואות בין 3.3% ל-16.4% לעומת מחיר הסגירה ביום שישי האחרון,

התחזיות נתמכות על הצפי שמרווחי הרווח הגדלים יתמכו בצמיחה דו-ספרתית ברווח למניה, מה שיכול להניע את מחירי המניות כלפי מעלה, בהאצה בהשקעות AI, ותמיכה במדיניות פיסקלית ומוניטרית נוחה

בבנק אוף אמריקה צופים עלייה מתונה של 3.3% ב-2026, ההסבר: צמיחה של 14% ברווחים, עם התכווצות של 10 נקודות במכפיל הרווח, בסוסייטא ג'נרל צופים שהמדד יסיים ב-7,300 נקודות, בברקליס צופים עלייה של 7.7% במדד, תחזית דומה מציגים גם ב-CFRA 2026, "זו עשויה להיות שנה תנודתית בשל בחירות אמצע הכהונה, מומלץ להישאר בשוק אך כדאי לשמור על ערנות".

ב-UBS צופים עלייה של 9% ל7,500 נקודות, HSBC נקבו במספר זהה, בבנק לא רואים בועה אלא המשך מגמה. כך גם בבנק ג'יי.פי מורגן. אד ירדני מעלה את הרף ל-12%, ב-RBC צופים לעלייה של 13%. במורגן סטנלי ובוולס פארו אופטימיים אף יותר וצופים עלייה של 13.5% ב-2026.

האופטימי מכולם הוא דויטשה בנק שצופה זינוק של 16.4% בוול סטריט, הבנק צופה "צמיחה חזקה ברווחים והערכת שווי מניות גבוהה, צופים צמיחת EPS של 14% ולפני סיכונים ממדיניות ממשלתית ובקרת שוק העבודה".

אבל מספר לא קטן של אנליסטים מפנים את העיניים לסין וצופים המשך לתנופה בשוק המניות שם.

שוק המניות הסיני רושם שנה מצוינת ומחזיר אליו את הכסף הגלובלי, בעיקר בזכות האמון המתחדש ביכולות הטכנולוגיות של סין ובעמידות שלה מול המתיחות מול ארה״ב. מנהלי השקעות גדולים כמו ג'יי.פי.מורגן פידליטי ובי.אן.פי פריבה צופים עליות גם ב-2026.

התזה השוּרית למניות בסין נשענת על אופטימיות סביב דור חדש של ענקיות טכנולוגיה בתחומי השבבים, הביופרמה והרובוטיקה - לצד תקווה שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם תצליח סוף-סוף להתנתק מלחצי הדפלציה.

הבאזז סביב בינה מלאכותית הוביל לזינוקים חדים במניות כמו עליבאבא אבל גם סקטורים שפיגרו אחרי השוק השנה - במיוחד סקטור הצריכה - עשויים להיות מועמדים לתיקון חיובי.

מדד MSCI China זינק כ-30% השנה - העלייה החדה ביותר מול ה-S&P 500 מאז 2017 - והוסיף כ-2.4 טריליון דולר לשווי השוק. רוב הכסף שנכנס הגיע ממשקיעים פסיביים, בעוד שמשקיעים אקטיביים עדיין זהירים בגלל ההאטה הכלכלית והרגולציה ההפתיעה בשנים האחרונות.

כעת, עם שיפור ברווחיות, התמתנות הדפלציה וגל חדש של חברות טכנולוגיה בתחומי שבבים, ביופרמה ורובוטיקה, ההערכה היא שהגל הבא של העליות יגיע מכסף גלובלי אקטיבי. מניות סיניות גם נחשבות זולות יחסית: נסחרות במכפיל 12 בלבד לעומת 22 ב-S&P 500.

תחזיות לביצועים בשנה הבאה מתונות יותר (6%-9%), אך כוח קנייה עצום של משקי בית - שיושבים על כ-23 טריליון דולר פיקדונות , יחד עם תמיכה ממשלתית ושחקנים מוסדיים מקומיים, עשויים להמשיך להזין שוק שורי איטי ויציב. ״סין עברה תפנית, הוכיחה עמידות גבוהה יותר, וכעת משקיעים יותר ויותר מתייחסים אליה כאל שוק ‘ניתן להשקעה’, שמציע פיזור והחדשנות," אמר ג'ורג' אפסטתופולוס, מנהל השקעות בפידליטי בסינגפור.

אך חלק ממנהלי ההשקעות הגלובליים אומרים שסף הכניסה להשקעה בסין עדיין גבוה, במיוחד כשהשוק האמריקאי מציג ביצועים חזקים - כך אומרת ויני וו, ראש אסטרטגיית מניות אסיה-פסיפיק בבנק אוף אמריקה, שנפגשת בקביעות עם משקיעים כדי להבין כיצד הם חושבים על השוק. עם זאת, היא מציינת ששיפור ברווחי החברות והיפוך מגמת הדפלציה המתמשכת בסין עשויים לשנות את התמונה. ״הגל הבא בעליות של השוק הסיני יונע על ידי קרנות גלובליות,״ היא אמרה.