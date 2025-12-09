יאיר לפיד התגאה בגיוס חרדים. האם הוא צודק?

להגדרות הציונים לחצו כאן
תקציר הבדיקה :
הטענה: חוק הגיוס של לפיד מ־2013 הביא לעלייה בגיוס חרדים לצבא
מה לא נכון: ●העלייה בגיוס החרדים התחילה עוד בשנים שקדמו ללפיד, ובתקופתו היא אף התמתנה
● ייתכן שחלק מהעלייה נובע משינוי ההגדרה בחוק ל"חרדי"
הציון: לא נכון
באופוזיציה מרבים לדבר על "שוויון בנטל", אבל מה הם עשו בעניין? ראש האופוזיציה יאיר לפיד ביקש להזכיר: "העברתי חוק גיוס ב־2013... והתחילה עלייה במספר המתגייסים". האם זה מה שקרה?
לפיד מתייחס לחוק הגיוס שהעביר כשהיה שר אוצר בממשלת נתניהו שכיהנה בשנים 2013־2015 (לפיד פוטר מהממשלה בדצמבר 2014). במרץ 2014, אותה ממשלה העבירה את תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, שהסדיר בין השאר את נושא גיוס החרדים. האלמנט המרכזי בתיקון זה הוא קביעתן של מכסות גיוס לחרדים והתניית היכולת לדחות את הגיוס של תלמידי ישיבה ואברכים מעבר לגיל 21 במילוי המכסות. אלא שב־2015 התחלפה הממשלה, והחוק רוכך באופן משמעותי.
ומה קרה בשטח? מאז 2007 ועד 2015 הייתה עלייה רציפה במספר המתגייסים החרדים - מ־290 ב־2007 ועד לשיא של 2,145 ב־2015. לאחר מכן החלה ירידה (למעט קפיצה לא מוסברת ב־2018), ולבסוף סטגנציה סביב 1,200 מתגייסים בשנתוני הגיוס 2019־2022.
כבר כאן אפשר לראות שהתיקון של לפיד ב־2014 לא שינה את המגמה, אלא פשוט הצטרף למגמת עלייה שכבר הייתה קיימת לפני כן. אבל אולי העלייה הואצה בתקופתו? דווקא להפך. אם נבחן את הממוצע בין השנים 2008־2013, נקבל ממוצע עלייה שנתי של 39.3%, לעומת ממוצע של 4.3% ב־2014־2015. פירוש הדבר הוא ששיעור העלייה בגיוס החרדים ירד פי 9.1 לאחר החקיקה שהוביל לפיד.
וזה לא הכל. כפי שהסביר לנו בעבר ד"ר גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, "ייתכן שאפילו הנתונים שמעידים על עלייה קלה בגיוס חרדים בשנים 2014־2015 אינם מבטאים עלייה דווקא אלא הגדרה רחבה של חרדי באותו חוק". מצד שני, כן חשוב לציין שהיו לחוק השפעות כלכליות, ולפי מלאך המהלך של לפיד "גרם לעלייה ניכרת בשיעור התעסוקה של גברים חרדים באותן שנים". ואכן, מבדיקה שערכנו בעבר עולה שבשנים בהן תיקון 19 היה בתוקף, הייתה ירידה במספר תלמידי המוסדות התורניים, במקביל לעלייה בסדר גודל דומה בחרדים מועסקים.
מטעמו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי לפיד לא נכונים
תחקיר: אוריה בר־מאיר
שם: יאיר לפיד
מפלגה: יש עתיד
תוכנית: שבע תשע
ציטוט: "העברתי חוק גיוס ב־2013... והתחילה עלייה במספר המתגייסים"
תאריך: 02.12.25
ציון: לא נכון
ראש האופוזיציה יאיר לפיד התראיין ל-103FM, ונשאל שם מדוע הוא לא הצליח להביא לשוויון בנטל. לפיד הכחיש שהוא נכשל: "אני מזכיר שב-2013 הצלחנו. העברתי חוק גיוס ב-2013. בנט ואני הכרחנו את נתניהו להקים ממשלה בלי חרדים, העברנו חוק גיוס והתחילה עלייה במספר המתגייסים, אבל אז נתניהו חזר לשלטון ומכר את הציבור הלוחם בשביל פוליטיקה". בדקנו האם חוק הגיוס של לפיד מהממשלה שקמה ב-2013 התחיל עלייה במספר המתגייסים החרדים.
זו אינה הפעם הראשונה בה יאיר לפיד טוען טענה דומה, ובאוגוסט 2024 פרסמנו בדיקה בנושא. לפיד התייחס בדבריו לחוק הגיוס שהעביר בממשלה ה־33, בה כיהן כשר האוצר תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכיהנה בשנים 2013-2015 (לפיד פוטר מהממשלה בדצמבר 2014). כפי שהסברנו בבדיקה אחרת, במרץ 2014 הממשלה העבירה תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, שהסדיר בין השאר את נושא גיוס החרדים. האלמנט המרכזי בתיקון זה הוא קביעתן של מכסות גיוס לחרדים (אותן אמורה לקבוע הממשלה) והתניית היכולת לדחות את הגיוס של תלמידי ישיבה ואברכים מעבר לגיל 21 במילוי מהכסות האלה. בנובמבר 2015, תחת הממשלה ה־34, עבר תיקון 21 ששינה את מהות תיקון 19 ויצר גמישות רבה יותר על דחיית השירות עד להגעה לגיל הפטור, גם במקרה של אי־עמידה ביעדי הגיוס.
בבדיקה קודמת הראינו, באמצעות נתוני שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה מ־2020 ו־2022, את נתוני גיוס החרדים מאז 2007. אז הנתונים הגיעו רק עד שנתון הגיוס של 2021 (כלומר, 1 ביולי 2021 עד 30 ביוני 2022). מאז דובר צה"ל פרסם את נתוני הגיוס לשנתון הגיוס 2022. המגמה שעולה מהנתונים היא שהייתה עלייה רציפה מ־290 מתגייסים חרדים ב־2007 עד לשיא של 2,145 מתגייסים חרדים ב־2015. לאחר מכן החלה ירידה (למעט קפיצה לא מוסברת ב־2018), ולבסוף סטגנציה סביב 1,200 מתגייסים בשנתוני הגיוס 2019-2022.
חשוב לציין כי כפי שהראינו בעבר, בבדיקה שהסתמכה על דוח נומה, יש קושי מתודולוגי להשוות בין הגיוס לאחר העברת תיקון 19 לבין השנים שבאו לפניו. הדבר נובע משתי סיבות: הראשונה היא שינוי ההגדרה החוקית לחרדים, והשנייה היא שעד העברת התיקון החוק הספירה הייתה לפי שנה קלנדרית, ולאחריו הדבר נעשה על־פי שנתוני גיוס. עם זאת, בהינתן שאלה הנתונים הזמינים היחידים, השתמשנו בהם.
כפי שציינו, הייתה עלייה מתמדת ורציפה מ־2007 ועד 2015. תיקון 19 רלוונטי בעיקר לשנות הגיוס 2014 ו־2015. אם כן, כבר ישנה בעיה בטענה של לפיד, שכן החוק הצטרף למגמת עלייה קיימת ולא שינתה מגמה.
בנוסף, בחנו את שיעורי העלייה בכל שנה לעומת השנה שקדמה לה. בשנים 2008-2015 שיעור העלייה השנתי הממוצע עמד על 30.6%. לעומת זאת, אם נבחן את השנים 2014 ו־2015 לבדן, הרי ששיעור העלייה בהן עמד על 5.3% ו־3.3% בהתאמה. כלומר, למרות שהייתה עלייה בגיוס החרדים לאחר העברת תיקון 19, עלייה זו הואטה באופן משמעותי. למעשה, אם נבחן את הממוצע בין השנים 2008-2013, נקבל ממוצע עלייה שנתי של 39.3%, לעומת ממוצע של 4.3% ב־2014-2015. פירוש הדבר הוא ששיעור העלייה בגיוס החרדים ירד פי 9.1 לאחר תיקון 19.
עם זאת, חשוב להדגיש שוב כי לאחר תיקון 21 מספר המתגייסים החרדים נכנס למגמת ירידה. שנתון החברה החרדית מספק לכך הסבר אפשרי: "גם המוטיבציה של הצבא לגיוס חרדים ירדה במרוצת השנים, בין השאר לנוכח העובדה שלא הוצבו לצבא יעדים מספריים לגיוס חרדים, בחוק או בהחלטת ממשלה (עד שנת 2016 היו יעדים לגיוס בחוק או בהחלטת ממשלה)".
ד"ר גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה הצביע על עניין נוסף שמקשה על טענת לפיד: "חוק הגיוס לחרדים שעבר בתקופת לפיד הביא בזמנו להתנגדות קשה והפגנות המוניות נגד הגיוס במגזר החרדי ולקמפיין פנים־חרדי ארסי נגד הגיוס (קמפיין החרד"קים). ואכן, ייתכן שאפילו הנתונים שמעידים על עלייה קלה בגיוס חרדים בשנים 2014-2015 אינם מבטאים עלייה דווקא אלא הגדרה רחבה של חרדי באותו חוק, זאת כתוצאה מוועדת שקד. עם זאת, הלחץ הכלכלי שהוביל השר לפיד באותה תקופה, שכלל קיצוץ דרמטי בתקציב הישיבות בנוסף לעידוד יציאה לעבודה באמצעות הורדת גיל הפטור משירות צבאי לחרדים, גרם לעלייה ניכרת בשיעור התעסוקה של גברים חרדים באותן שנים".
נציין כי בבדיקה אחרת הראינו שבשנים בהן תיקון 19 היה בתוקף, הייתה ירידה במספר תלמידי המוסדות התורניים, במקביל לעלייה בסדר גודל דומה בחרדים מועסקים.
מראש האופוזיציה יאיר לפיד לא נמסרה תגובה.
לסיכום, לאחר חוק הגיוס של יאיר לפיד העלייה בגיוס החרדים לא רק שלא החלה אלא אף האטה. כמו כן, ייתכן שחלק מהעלייה שכן הייתה תחת חוק הגיוס של לפיד נבעה משינוי ההגדרה החוקית ל"חרדי". לכן דברי לפיד לא נכונים.
