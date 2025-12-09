יאיר לפיד התגאה בגיוס חרדים. האם הוא צודק?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה : הטענה: חוק הגיוס של לפיד מ־2013 הביא לעלייה בגיוס חרדים לצבא מה לא נכון: ●העלייה בגיוס החרדים התחילה עוד בשנים שקדמו ללפיד, ובתקופתו היא אף התמתנה

● ייתכן שחלק מהעלייה נובע משינוי ההגדרה בחוק ל"חרדי" הציון: לא נכון

באופוזיציה מרבים לדבר על "שוויון בנטל", אבל מה הם עשו בעניין? ראש האופוזיציה יאיר לפיד ביקש להזכיר: "העברתי חוק גיוס ב־2013... והתחילה עלייה במספר המתגייסים". האם זה מה שקרה?

לפיד מתייחס לחוק הגיוס שהעביר כשהיה שר אוצר בממשלת נתניהו שכיהנה בשנים 2013־2015 (לפיד פוטר מהממשלה בדצמבר 2014). במרץ 2014, אותה ממשלה העבירה את תיקון 19 לחוק שירות ביטחון, שהסדיר בין השאר את נושא גיוס החרדים. האלמנט המרכזי בתיקון זה הוא קביעתן של מכסות גיוס לחרדים והתניית היכולת לדחות את הגיוס של תלמידי ישיבה ואברכים מעבר לגיל 21 במילוי המכסות. אלא שב־2015 התחלפה הממשלה, והחוק רוכך באופן משמעותי.

ומה קרה בשטח? מאז 2007 ועד 2015 הייתה עלייה רציפה במספר המתגייסים החרדים - מ־290 ב־2007 ועד לשיא של 2,145 ב־2015. לאחר מכן החלה ירידה (למעט קפיצה לא מוסברת ב־2018), ולבסוף סטגנציה סביב 1,200 מתגייסים בשנתוני הגיוס 2019־2022.

כבר כאן אפשר לראות שהתיקון של לפיד ב־2014 לא שינה את המגמה, אלא פשוט הצטרף למגמת עלייה שכבר הייתה קיימת לפני כן. אבל אולי העלייה הואצה בתקופתו? דווקא להפך. אם נבחן את הממוצע בין השנים 2008־2013, נקבל ממוצע עלייה שנתי של 39.3%, לעומת ממוצע של 4.3% ב־2014־2015. פירוש הדבר הוא ששיעור העלייה בגיוס החרדים ירד פי 9.1 לאחר החקיקה שהוביל לפיד.

וזה לא הכל. כפי שהסביר לנו בעבר ד"ר גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, "ייתכן שאפילו הנתונים שמעידים על עלייה קלה בגיוס חרדים בשנים 2014־2015 אינם מבטאים עלייה דווקא אלא הגדרה רחבה של חרדי באותו חוק". מצד שני, כן חשוב לציין שהיו לחוק השפעות כלכליות, ולפי מלאך המהלך של לפיד "גרם לעלייה ניכרת בשיעור התעסוקה של גברים חרדים באותן שנים". ואכן, מבדיקה שערכנו בעבר עולה שבשנים בהן תיקון 19 היה בתוקף, הייתה ירידה במספר תלמידי המוסדות התורניים, במקביל לעלייה בסדר גודל דומה בחרדים מועסקים.

מטעמו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי לפיד לא נכונים

תחקיר: אוריה בר־מאיר