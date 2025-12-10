הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שמואל אברמזון, פרסם השבוע את דוח ההשקעות הזרות השנתי, ובו בשורה משמחת לכאורה: במחצית הראשונה של 2025 נרשמה קפיצה של 35% בהשקעות הזרות בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אלא שעיון מעמיק בדוח מגלה תמונה מורכבת יותר, ונתונים סותרים דווקא מול אלה שאוסף האוצר עצמו, שמצביעים על ירידה באותה תקופה בדיוק.

לפי נתוני ארגון ה-OECD, שזוכים להדגשה רבה הן בהודעה לעיתונות והן בגוף הדוח, זרם ההשקעות הזרות הישירות לישראל במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ־10.2 מיליארד דולר - המחצית החזקה ביותר מאז 2021. "הנתונים הראשוניים לשנת 2025 מצביעים על התאוששות מרשימה, המעידה על התגברות אמון המשקיעים הזרים במשק הישראלי", כתב אברמזון בדברי הפתיחה לדוח.

אלא שבמקביל לנתונים הוורודים של ה־OECD, מתפעל אגף הכלכלן הראשי מאגר עצמאי של עסקאות השקעה זרות - שהוקם ב־2020. ומה מראים הנתונים של האוצר עצמו? ירידה של כ־15% בשווי עסקאות ההשקעה הזרות במחצית הראשונה של 2025 לעומת התקופה המקבילה ב־2024, וירידה של 17% במספר העסקאות.

הנתונים הפסימיים של האוצר הוצנעו. הם לא זכו לאזכור כלשהו בהודעה לעיתונות, ומופיעים בדוח עצמו בפסקה קצרה, ללא הדגשה מיוחדת.

גם עלייה וגם ירידה באותו זמן

ההסבר נעוץ בשיטות המדידה השונות. נתוני ה־OECD מתבססים על זרמי כספים שנכנסו בפועל לישראל, בעוד שמאגר האוצר עוקב אחר עסקאות שהוכרזו - גם אם הכסף עצמו יזרום בהמשך. "מאחר שתנועות ההון הנכנסות הנלוות לעסקאות מתבצעות לעיתים בעיכוב מסוים ביחס למועד ההחלטה והחתימה", מסביר הדוח, מאגר העסקאות "מאפשר לזהות מגמות וסנטימנט השקעה בשלב מוקדם יותר".

במילים אחרות, בעוד שנתוני ה־OECD משקפים כסף שנכנס בפועל - ועשוי לכלול זרימות מעסקאות שנחתמו בעבר - נתוני האוצר משקפים את ההחלטות של משקיעים בזמן אמת. ודווקא הנתונים האלה, שלטענת האוצר עצמו מאפשרים "לזהות מגמות בשלב מוקדם יותר", הם אלה שמראים על ירידה.

הפער בין שני מקורות הנתונים בולט במיוחד על רקע עסקת הענק של אינטל - השקעה של 15 מיליארד דולר בהרחבת מפעל הייצור בקריית גת, שנחתמה בדצמבר 2023. עסקה זו, שהייתה חד-פעמית בהיקפה, מטילה צל על כל השוואה שנתית. הדוח עצמו מודה בכך, ומציין כי בנטרול עסקת אינטל נרשמה דווקא עלייה של 24% בהיקף העסקאות ב-2024.

מבחינת סיכום 2024, השנה הסתיימה בירידה מתונה יחסית: לפי OECD, זרם ההשקעות הזרות הסתכם ב-14.8 מיליארד דולר, ירידה של 9% לעומת 2023 - דומה לירידה שנרשמה בממוצע מדינות הארגון. בין העסקאות הבולטות: רכישת חברת WalkMe על ידי ענקית התוכנה הגרמנית SAP בשווי 1.5 מיליארד דולר, והשקעות של חברת האנרגיה הבריטית אנרג'יאן, בעלת שליטה במאגרי הגז הטבעי כריש ותנין, ב-1.9 מיליארד דולר.