אחרי שנתיים של מלחמה וטלטלה בצפון, שבהן הקהילות הנוצריות בישראל נמנעו מחגיגות מרהיבות של חג המולד, 2025 מסמנת לראשונה חזרה - גם אם זהירה וחלקית - למסורת שמלווה דורות. בנצרת מדליקים את העץ הרשמי לראשונה מאז 2023, ובפסוטה ובמעיליא, שתי קהילות נוצריות בגליל העליון שחוו קרבה ישירה לקו העימות, חוזרים לקשט בתים ולהזמין מבקרים. תפרתי יום בין שלושה יישובים נוצריים שמדליקים שוב את האור.

● 100 אלף בקבוקים בשנה: היקב הישראלי שירגיש לכם כמו ביקור בצרפת

● מסעדה הרומנית הראשונה בארץ עמדה שוב למבחן איכות - ועברה בגדול

נצרת

נצרת היא המקום שבו, על פי המסורת הנוצרית, התבשרה מרים על לידתו של ישו. זו העיר הגדולה והמרכזית ביותר של הקהילה בישראל, ובה מתקיימים אירועי חג המולד החשובים בארץ: המצעד המסורתי, הדלקת העץ המרכזי בכיכר המעיין, שווקים ואווירה חגיגית ומנצנצת.

בשנתיים האחרונות אירועי החג הצטמצמו משמעותית בשל המצב הביטחוני והירידה בתיירות. השנה העיר חוזרת להדליק את עץ האשוח, הגבוה ביותר במזרח התיכון, ופותחת ברחבי העיר מוקדי חגיגות במתכונת רחבה.

איפה ומתי חוגגים

האות הרשמית לפתיחת הכריסמס יינתן עם הדלקת עץ האשוח, המתנשא לגובה 22 מטר, בכיכר המעיין ביום ראשון הקרוב, 14 בדצמבר. גם למי שיפספס את הטקס מוזמן ליהנות מהאורות הצבעוניים שלו עד סוף השנה האזרחית.

סביב עץ האשוח, באזור הכנסייה האורתודוקסית בכיכר המעיין, תוכלו למצוא מ־17 עד 21 בדצמבר דוכני אוכל, קישוטי חג ומופעים שונים. הכניסה בתשלום סמלי.

שוק הכריסמס המפורסם של מלון גולדן קראון יתקיים באותם תאריכים בשעות הערב, ובו דוכני אוכל, מתנות והופעות.

מי שיטייל בעיר העתיקה של נצרת בסופי שבוע במהלך החודש ימצא קישוטים, מטעמים ואווירת חג נעימה.

מה לאכול

הבחירה מה לאכול בנצרת משולה לפתיחת תיבת תבלינים שבלתי אפשרי לבחור מתוכה. המסעדות שמגישות אוכל מקומי אותנטי, בתי הקפה, הממתקיות ודוכני השוק - נצרת היא בעיניי הבירה הקולינרית של הגליל.

ובכל זאת, אבחר להמליץ על מאפייה קטנה ומטריפה, בסמטה קטנה לא רחוק מכיכר המעיין. מאפיית אלמשהדאוי היא מעין חור בקיר, הסוד השמור של המקומיים שהפך למוסד. ארובות האף כבר ינחו את דרככם אל המקום, שתנור לוהט מנפיק ממנו בכל שעות היום ובקצב מסחרר פיתות ובצקים ממולאים בעבודת יד מסורתית.

מטעמים במאפיית אלמשהדאוי בנצרת / צילום: עופר קליין

קשה מאוד לבחור בין הפטאייר, המנקיש ושאר הבצקים, ולכן כדאי להקדיש כמה דקות לבדיקה של המקומיים ולהזמין מה שהם עצמם חפצים בו. אנחנו הזמנו, בהמלצת מי שעמד לפנינו בתור, פיתה ממולאת בחביתה עם זעתר טרי על מגש עם לאבנה, רסק עגבניות וזיתים.

עוד מקום שלא כדאי לפספס, סמוך למאפייה, הוא אלבאבור, מהחנויות הנודעות בארץ לתבלינים, קטניות ותערובות ביתיות. המקום התחיל כטחנת קמח בבניין היסטורי בין יותר מ־250 שנה, וכיום הוא אחת מעצירות החובה הקולינריות של כל פודי. כזאת שאליה מגיעים מכול כדי לקנות בהרט, זעתר, קינמון, תערובות קפה, סחלב מצוין ותבלינים שמריחים כמו חג.

פסוטה

הקהילה הערבית הנוצרית של פסוטה היא בעלת מקורות היסטוריים עד לתקופה הכנענית. בסוף המאה ה-18 היגרו לשם משפחות שסבלו מרדיפה ברחבי הלבנט, ומאז ועד היום מתגוררים בו כ־4,000 תושבים, רובם נוצרים.

הכפר ידוע בחגיגות הכריסמס שלו, עם רחובות מקושטים, עץ מרכזי ותהלוכות של צעירים משבט הצופים המקומי וגם מהשבטים של היישובים היהודים הסמוכים. בשל קרבתו לגבול בוטלו בשנתיים האחרונות האירועים, אבל השנה הכפר חוזר בהדרגה לאווירת החג המסורתית ומקבל שוב מבקרים בחמימות האופיינית לתושביו.

חגיגות בפסוטה / צילום: טל זהרה לביא

מי שנפשו חשקה בסיור של ממש יפנה למורת הדרך כרמית ארבל, המתגוררת במצפה מתת הסמוך ומכירה כל סמטה, תושב ובית בכפר שהפך לביתה השני. סיוריה כוללים ביקור בבתי התושבים וטעימות של מאכלי החג.

איפה ומתי חוגגים

עץ האשוח דולק ומואר ברחבת הכנסייה, והבתים של התושבים מקושטים ומוארים. בשל מגבלות תקציב לא ייערך השנה שוק חג המולד, אבל נעים להסתובב בין הסמטאות היפות. מומלץ לא להיכנס עם הרכב לכפר, אלא לחנות בכניסה וללכת ברגל כעשר דקות עד לכנסייה.

מה לאכול

בבית אבן שכבר מקושט ומואר מ־1 בנובמבר אביבה ח'ורי מגישה בחלל קטן ויפה מנות מעולות מהמטבח הערבי המסורתי. אנחנו הגענו לארוחת בוקר נדיבה שכללה חביתת זעתר, פיתות ממולאות גבינה ופלפלים ופינכות קטנות ובהן סלטים טעימים של חצילים, לאבנה וחומוס שהיא מכינה לבד. לקינוח מוגש תה אניס וקינמון שמפיץ ריח של חורף עם מעמולים נהדרים. בצהריים השולחן מתמלא סמבוסק ופאטייר, סלטי עולש וירוקים שזה עתה החלה עונתם, ממולאים וקבב תוצרת בית למי שחפץ.

אביבה ח'ורי, בשלנית שמארחת בביתה בפסוטה / צילום: Ritvo photography

מה לעשות

אחרי הארוחה הובילה אותנו ח'ורי לחרש הברזל וליד ח'ורי. "כן, כולנו אותה המשפחה", היא מחייכת ומפקידה אותנו בידיו של וליד המוכשר, שמציע לנו מיד קפה שהוא מכין על תנורו שרוחש פעילות במהלך רוב שעות היום.

מלבד ידי זהב ונפש של אמן וליד מתבל את ההדגמה של מלאכת הברזל שלו בסיפורו האישי: איש מכירות לשעבר שנפשו כמהה לגעת בידיים חשופות בחומר וביצירה, עזב את עבודתו הסדורה ולמד בכוחות עצמו "ומסרטונים ביוטיוב" את היצירה.

עבודותיו של ח'ורי ידועות בארץ, והוא מקבל מבקרים להדגמה, קפה וסיבוב בגלריה, בה ניתן גם לרכוש מיצירותיו.

מעיליא

עשר דקות נסיעה מפסוטה, והגענו מעיליא, כפר קטן ויפהפה בכל ימות השנה בזכות הרחובות השקטים, בתי האבן ומצודה צלבנית, עדות לשורשים של המקום.

איפה ומתי חוגגים

עץ האשוח של מעיליא, הממוקם ברחבת הכנסייה העתיקה, כבר מקושט ומואר, וסביבו ייתקיים שוק קטן עם דוכנים חגיגיים ב־19-20 בדצמבר.

מה לאכול

בשאטו דה רואה, מלון בוטיק משפחתי ששוכן בבית אבן מהמאה ה־12, פועלת גם מסעדה שמגישה שילוב נדיר בגליל: מטבח איטלקי־קלאסי עם הדהוד עדין למטבח המקומי. השף איליאן ליוס, שחזר לכור מחצבתו לאחר תקופה בפדובה שבאיטליה, מגיש פסטות בעבודת יד, ריזוטו ולעתים גם מנות גליליות כמו כבש בפריקה.

החלל היפהפה של המסעדה מקושט לקראת החג ובו גם אח בוערת. זו אווירה חגיגית ואירופית במיטבה עם נגיעות ים־תיכוניות.

מה לעשות

כמה דקות הליכה יפה בין הסמטאות מסתתר יקב ג'וליה, יקב משפחתי קטן שהוקם צמוד לביתם של בני משפחת ענאן. הכרם ניטע ב־2009 ומניב יינות אדומים ובלנדים בייצור מצומצם וקפדני. הטעימות נערכות על מרפסת עם נוף לגליל במזג אוויר טוב, בליווי פלטת גבינות, ירקות, זיתים ולחם.

במסגרת אירועי פסטיבל חורף של עמותת התיירות זמן גליל מערבי יתקיים ביקב בשבת 20 בדצמבר אירוע טעימות מיוחד. ההרשמה באתר העמותה.