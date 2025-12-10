עדכונים שוטפים

00:45 - מעל 600 משאיות מדי יום, 5,600 טון של סיוע רפואי נכנסים לרצועת עזה

כמעט חודשיים להפסקת האש ברצועת עזה: ישראל מפרסמת את כמות הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה עד כה. יותר מ-600 משאיות מדי יום, 5,600 טון של סיוע רפואי ו-260 אלף אוהלים. הנתונים פורסמו בחשבון הבינלאומי של מתאם הפעולה בשטחים

00:21 - השר שיקלי שיתף תיעוד של צבא סוריה קורא להתאחדות עם עזה - וכתב: "מלחמה היא בלתי נמנעת"

שר התפוצות עמיחי שיקלי צייץ אמש (שלישי) בחשבון ה-X שלו באנגלית כי מלחמה עם סוריה היא בלתי נמנעת, זאת על רקע תיעוד של חיילי צבא סוריה שרים בחגיגות שנה לנפילתו של אסד: "עזה, עזה, קריאת ההתאחדות שלנו, ניצחון ואיתנות, לילה ויום".

ברקע, מתגבש הנוסח הסופי של ההסכם בין ישראל לסוריה. אזרחית סורית ל-N12: "היחסים עם ישראל הם קניית זמן בלבד, ניסיון לגייס תומכים קיצוניים ולהכין את הקרקע לאירועים טרגיים, בדומה ל-7.10". לכתבה המלאה

00:17 - המסר של ישראל לחמאס: השבת החלל החטוף רן גואילי - תנאי להתקדמות בהסכם

ארגוני הטרור ברצועת עזה מנסים לשדר שהם מחפשים אחר החלל החטוף האחרון רן גואילי, אך בישראל לא משתכנעים ובטוחים - חמאס יכול להגיע אליו אם ירצה. גורמים בישראל סיפרו ש"יצאו מדעתם" מהודעת הג'יהאד האיסלאמי אתמול (שלישי) שלפיה ארגון הטרור "מסר את כל החטופים שהיו בידו". גל הירש העביר מסר למתווכות: "הודעת הג'יהאד לא מקובלת עלינו, יש מי שיודע איפה רני מוחזק - לא נעבור על כך לסדר היום".

"השבתו של רני אינה אירוע טקטי - לא נעבור על כך לסדר היום". ישראל העבירה למתווכות מידע: "יש בג'יהאד מי שיודע איפה הוא מוחזק". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12