חיפושים אחרי יאכטה ישראלית שנותק עימה הקשר באזור קפריסין
בצל הסופה: חיפושים אחרי יאכטה ישראלית שנותק עימה הקשר באזור קפריסין

ברשות הספנות בודקים מדוע לא נוצר קשר עם הספינה, שיצאה מאשדוד לכיוון האי לפני יומיים • זאת, על רקע הסופה "ביירון" שהכתה גם בקפריסין - והגיעה הערב לישראל • ביאכטה נמצאים 4 בני אדם, שלא ידוע מה מצבם

דין פישר, N12 06:21
יאכטה / צילום: Shutterstock, Sven Hansche
יאכטה / צילום: Shutterstock, Sven Hansche

אבד הקשר עם יאכטה שיצאה מנמל אשדוד לכיוון קפריסין, ברשות הספנות בודקים מדוע. בקפריסין שלחו אמש (שלישי) ספינה לחיפושים אחריה. זאת, בצל הסופה "ביירון" שהכתה באי - והגיעה גם לישראל.

הקשר עם היאכטה נותק זמן קצר לפני שהגיעה לאי, כך לפי המסלול ברדאר. על היאכטה שוהים ארבעה בני אדם, לא ידוע בשלב זה מה מצבם.