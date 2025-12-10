אבד הקשר עם יאכטה שיצאה מנמל אשדוד לכיוון קפריסין, ברשות הספנות בודקים מדוע. בקפריסין שלחו אמש (שלישי) ספינה לחיפושים אחריה. זאת, בצל הסופה "ביירון" שהכתה באי - והגיעה גם לישראל.
הקשר עם היאכטה נותק זמן קצר לפני שהגיעה לאי, כך לפי המסלול ברדאר. על היאכטה שוהים ארבעה בני אדם, לא ידוע בשלב זה מה מצבם.
