שוק הדירות דועך, אך היקפי המשכנתאות מוסיפים להיות גבוהים
משכנתא

שוק הדירות דועך, אך היקפי המשכנתאות מוסיפים להיות גבוהים

היקף המשכנתאות שנלקחו בנובמבר האחרון, גבוה בכ-4% מהיקף המשכנתאות שנלקחו בנובמבר שנה שעברה, וב-63% מהמשכנתאות שנלקחו בנובמבר לפני שנתיים, כך עולה מפרסום של בנק ישראל • יחד עם זאת, היקפי המשכנתאות שנלקחו ב-11 החודשים הראשונים של 2025, גבוהים בכמעט 20% מאלה שנלקחו ב-11 החודשים של 2024

אריק מירובסקי 13:59
היקפי המשכנתאות מוסיפים להיות גבוהים / אילוסטרציה: Shutterstock, Yuri Dondish
נמשכת התופעה של התנתקות שוק המשכנתאות משוק הדירות. בעוד שוק הדירות מצוי בירידה מבחינת היקפי עסקאות, שוק המשכנתאות מוסיף להביא היקפים גדולים מאוד של משכנתאות שנלקחות מדי חודש. מפרסום של בנק ישראל עולה, כי בחודש שעבר, נלקחו משכנתאות בהיקף של 9 מיליארד שקל.

היקף המשכנתאות שנלקחו בנובמבר האחרון, גבוה בכ-4% מהיקף המשכנתאות שנלקחו בנובמבר שנה שעברה, וב-63% מהמשכנתאות שנלקחו בנובמבר לפני שנתיים. אז, ב-2023 פקד את שוק הדירות משבר קשה, ובנובמבר לפני שנתיים היה החודש השני של מלחמת חרבות ברזל, והשוק היה בקיפאון, מה שמסביר את הנתונים ההם. ב-2024 חלה התאוששות גדולה בשוק, במיוחד עקב הגדלת ביקושים לדירות חדשות, מה שהקפיץ את נתוני המשכנתאות. ואולם השנה, בהדרגה, נתוני העסקאות שבים לממדים של המשבר של 2023.

ואולם על אף זאת, כאמור, היקפי המשכנתאות שנלקחו ב-11 החודשים הראשונים של השנה גבוהים בכמעט 20% מאלה שנלקחו ב-11 החודשים של השנה שעברה.

כיצד זה שבשנה של דעיכת עסקאות, היקפי המשכנתאות מצויים בעלייה? אלו הם שני ההסברים העיקריים: הראשון - המשכנתאות הממוצעות שנלקחו השנה גבוהות יותר; השני - אישורים מאוחרים של משכנתאות שנלקחו על עסקאות שבוצעו בחודשים קודמים, במיוחד בגין עסקאות דחויות שמבוצעות במסגרת מבצעים פיננסיים של יזמי הנדל"ן.

ואכן בדיקת גלובס מעלה, כי השנה, הלווים לוקחים משכנתאות יותר גבוהות, שמגיעות לכ-1.03 מיליון שקל בממוצע, עלייה של 4% לעומת שנה שעברה; כמו כן, מתברר, כי היקפי המשכנתאות הנדחות, ובהן: "בולט" ו"בלון", עלו השנה בכ-12% ל-14.3 מיליארד שקל. זאת על אף, שלפני כשבעה חודשים פרסם בנק ישראל שורה של הגבלות על מבצעים אלה.

בסיכומו של דבר, עדיין כ-14% מכלל המשכנתאות שנלקחו בחודש שעבר היו במסגרת המשכנתאות הנדחות, והגם שחלה ירידה בהיקפי המשכנתאות הללו - היא מאוד איטית.