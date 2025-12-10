שוויה של חברת ישראכרט מטפס היום (ד') לכ-5.2 מיליארד שקל, לאחר שמניית החברה מטפסת בבורסה בכ-2%. מוקדם יותר השנה, השלימה קבוצת דלק את השתלטותה על ישראכרט, לפי שווי של 3.6 מיליארד שקל. כך שהחברה שווה כבר כ-1.6 מיליארד שקל ביחס לשווי שלפיו השתלטה דלק בניהולו של עידן וולס, ובשליטתו של יצחק תשובה על החברה. כתוצאה מהזינוק במחיר המניה שרק בחודש האחרון קפצה ב-12%, קבוצת דלק של יצחק תשובה מורווחת "על הנייר" כמעט מיליארד שקל כתוצאה ממהלך ההשתלטות. נזכיר כי לפני כמה שבועות כבר הוחלט על זהות המנכ"ל הבא של ישראכרט, איתמר פורמן, המשנה למנכ"ל בנק הפועלים וראש החטיבה העסקית בבנק. פורמן יחליף את רן עוז, וצפוי להיכנס לתפקידו בתחילת פברואר 2026.

● בלעדי | המהפכה במוצרי החיסכון: הבנקים יורשו להציע את הפלטפורמה החדשה

● בלעדי | יועצי המשכנתאות במוקד: רשות שוק ההון בוחנת את התגמול שלהם

הזינוק החד בשווי השוק של ישראכרט, מגיע על רקע הציפיות הגבוהות של המשקיעים ממהלכי דלק בחברה. כזכור, בעבר השביחה דלק באופן אגרסיבי את הפניקס והפכה אותה לחברת הביטוח הגדולה במשק. היא נאלצה להיפרד ממנה ולמכור את החזקתה בשל הוראות חוק הריכוזיות. כעת הציפיות הן כי ישראכרט תהפוך ותשמש גם בתור בנק "רזה". לא מדובר עד כה בהודעה רשמית בנושא, אך וולס בראיון לגלובס ערב ראש השנה, רמז על כך והדגיש עד כמה חשוב לו שישראכרט תחולל תחרות בתחום הפיננסים בארץ.

ההערכה: תשובה מורווח על המהלך בישראכרט במעל ל-850 מיליון

שווי השוק של ישראכרט עומד כעת כאמור על 5.2 מיליארד שקל. כאשר קבוצת דלק רכשה נתח של כ-37% ממניות ישראכרט תמורת 1.36 מיליארד שקל (לפי שווי חברה של 3.65 מיליארד שקל) בדרך של הקצאת מניות. בנוסף, היו ברשותה עוד מניות (4.86%) שאספה דלק ערב המהלך, כך שלאחריו מחזיקה כיום דלק במניות בשווי של כ-2.1 מיליארד שקל. כאמור היא שילמה עבורן במצטבר כ-1.5 מיליארד שקל, אך גם קיבלה דיבידנד בסכום משוער של כ-60 מיליון שקל כחלק ממהלך ההשתלטות עבור חלקה בחברה. לכן ניתן להעריך שתשובה מורווח על המהלך בישראכרט במעל ל-850 מיליון שקל וככל שהאופטימיות בבורסה תישאר, דלק שלו כנראה בדרכו לרווח "על הנייר" של כמיליארד שקל.

מי שכאמור הוביל בעבר את מהלך ההשתלטות על ישראכרט, היה מנכ"ל קבוצת דלק עידן וולס, שהמתין מאחורי הקלעים כאשר מנורה מבטחים וגופים אחרים רבו וניסו להשתלט עליה - ההמתנה הייתה עד חודש דצמבר האחרון. לאחר שנראה היה שרכישת השליטה בישראכרט נמצאת "בכיס" של חברת הביטוח מנורה מבטחים, הפתיעה דלק עם הצעת רכישה משופרת, ובמהלך התמחרות אגרסיבי של שבועות בודדים, הצליחה לחתום על עסקה לרכישת השליטה בישראכרט מול הנהלת חברת האשראי שמובילים המנכ"ל רן עוז והיו"ר תמר יסעור.