שוק הנדל"ן בצניחה: באוקטובר נמכרו רק 4,518 דירות

שוק הנדל"ן מצוי בצניחה, וחודש אוקטובר נחשב לאחד מהחודשים הנמוכים ביותר בהיקפי העסקאות שבוצעו בהם בעשורים האחרונים. כך עולה מנתוני הכלכלן הראשי על שוק הדירות שפורסמו היום (ד').

בחודש אוקטובר נמכרו רק 4,518 דירות, נתון נמוך בהיקפים היסטוריים. ב-15 השנים האחרונות היו מספר מקרים בהם נרכשו פחות דירות: באוקטובר 2011 אז הציבור המתין ליישום מסקנות טרכטנברג שהוקמה להורדת יוקר המחייה, בעקבות המחאה החברתית; באפריל 2020, אז המדינה הייתה שרויה בהגבלות מגפת הקורונה; ובאוקטובר 2023, בה פרצה מלחמת חרבות ברזל.

מכאן עולה, שגם אם חלק מההיקף הנמוך מוסבר בשל חגי תשרי שנפלו על המחצית הראשונה של חודש זה, עדיין ההיקף נמוך במיוחד גם בהשוואה לחגי תשרי רבים אחרים שנחוגו בשנים האחרונות.

יזמי הנדל"ן ממשיכים לסבול מירידות חדות במכירות. מכירות הקבלנים בחודש אוקטובר הסתכמו ב-1,917 דירות, כולל דירות מוזלות שנמכרו במסגרת "דירה בהנחה". מדובר בירידה של 14% בהשוואה לאוקטובר 2024.

אם מתמקדים בדירות שנמכרו בשוק החופשי ואם מתמקדים במכירות בשוק החופשי, המשבר ניכר אף יותר, שכן באוקטובר נמכרו 1,038 דירות בשוק החופשי בלבד, מה שמעלה, כי 46% מכלל מכירות הקבלנים בחודש זה היו במסגרת דירות שהוגרלו ב"דירה בהנחה". גם נתון זה מורה על שפל כבד בשוק ועל כך שהרוכשים לא מגיעים למשרדי המכירות.

האזור הבולט ביותר בירידות מכירות יזמי הנדל"ן

בחודש הקודם נרשמה ירידה של 29% בסך הדירות החדשות שנמכרו וירידה של 42% במכירות אלו בשוק החופשי בלבד.

מתברר, כי אזור הדרום הוא האזור הבולט ביותר בירידות מכירות יזמי הנדל"ן. על פי הכלכלן הראשי, מתוך שמונה ערי הדרום הבולטות בשוק הנדל"ן שלהן, רק בקריית-גת נרשם גידול במספר העסקאות בחודש ינואר-אוקטובר 2025, לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

גם בנתיבות, המובילה את מכירות היזמים במהלך השנה נרשמה ירידה של 2% במכירות, עם 970 דירות שנמכרו בה; בשש הערים האחרות הבולטות באזור זה נרשמה ירידה חדה בהרבה, כאשר בולטת במיוחד באר שבע בה נמכרו 361 דירות חדשות בשוק החופשי מתחילת השנה, לעומת 844, כלומר ירידה של כ-60%.

אשקלון בולטת אף היא, עם 430 דירות שנמכרו השנה, ירידה של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואילו באופקים, שבמידה רבה מתמודדת מול נתח רוכשים דומה לזה של באר שבע, נרשמה ירידה של כ-30% ובעשרת החודשים הראשונים של השנה נמכרו בה 560 דירות חדשות בשוק החופשי.

הבדיקה העלתה עוד, כי יזמי הנדל"ן ממשיכים להעניק לרוכשים הטבות מימון, אך בממדים מופחתים, עקב הגבלות בנק ישראל. שכיחות ההטבות הללו בחודש אוקטובר הגיעה ל-26% מהעסקאות שזמן מסירת הדירות בהן היא עד שנה, בעוד שבחודש מרץ האחרון הן הגיעו לכמחצית מהעסקאות הללו. הסיבה לירידה היא, כאמור, המגבלות שהטיל בנק ישראל.