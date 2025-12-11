הסבלנות השתלמה: קובי אלכסנדר מממש רווח גדול באי.בי.אי

הגאות בבורסה, ובמיוחד במניות הפיננסים, מייצרת לבעלי המניות פיתויים חדשות לבקרים. הלילה מתברר כי קובי אלכסנדר, אחד מבעלי המניות בבית ההשקעות אי.בי.אי, סבר כי הגיע הרגע לבצע מימוש (חלקי) בהחזקותיו.

מדובר בהשקעה מרשימה של אלכסנדר, לשעבר מבכירי ההייטק בארץ ומייסד חברת קומברס, שמכר אתמול (ד') 240 אלף מניות של אי.בי.אי בשער של 275 שקל למניה, הנחה של 4.5% על מחיר השוק, ובסכום כולל של 66 מיליון שקל.

לאחר המימוש ממשיך להחזיק אלכסנדר ב-15.8% ממניות אי.בי.אי, המנוהל על-ידי אחד מבעליו, דייב לובצקי. שווי החזקתו הנוכחית של אלכסנדר עומד על כ-630 מיליון שקל.

מדובר בהשקעה שיכולה לעשות "בית ספר" ללא מעט פיננסיירים מקומיים. אלכסנדר ביצע ב-2005 את ההשקעה המדוברת באי.בי.אי, אז רכש 19.2% ממניות בית ההשקעות תמורת קצת מעל ל-50 מיליון שקל. כעת כאמור שווה הפוזיציה שבנה בתוספת המניות שמכר אמש, פי 13.6 על סכום ההשקעה המקורי.

נמלט מהרשויות האמריקאיות

על אף הקריירה הארוכה שלו בהייטק, לפני 20 שנה הסתבך אלכסנדר בפרשת הבקדייטינג. הייתה זו פרשה חשבונאית שאפיינה חברות רבות בוול סטריט אז, כולל לא מעט חברות ישראליות, שבהן המנכ"לים לרוב תמחרו לאחור (backdating) את מחירי האופציות שהוענקו להם, לפי נקודת השפל של המניה בדיעבד, כך שיזכו לתגמול מירבי של התמורה.

אלכסנדר החליט להימלט מהרשויות האמריקאיות. באוגוסט 2006 הפך מי שהתגורר עד אז בניו יורק, לנמלט ומבוקש על-ידי ה-FBI, כאשר לא התייצב להקראת כתב אישום שהוגש נגדו בבית המשפט בארה"ב. הוא נמלט לנמביה שבאפריקה, שלה אין הסכם הסגרה עם ארה"ב, ושהה בה במשך עשר שנים. בהמשך הסגיר את עצמו לרשויות האמריקאיות, הורשע בסעיף של רישום כוזב במסמכי תאגיד ונידון לשנתיים וחצי מאסר, תקופה שאת חלקה האחרון ריצה בישראל, עד שחרורו בשנת 2018, לאחר ניכוי שליש.

אי.בי.אי נהנה כיום מהגאות העצומה במניות חברות הפיננסים בארץ. בחמש השנים האחרונות זינקה המניה שלו ב-450%, ובשנה החולפת הכפילה את עצמה (95%+). שווי השוק של בית ההשקעות עומד על 4 מיליארד שקל.

אלכסנדר אינו היחיד מבין בכירי בית ההשקעות שמוכר מניות. מוקדם יותר השבוע דיווחנו על ארבעה בכירים, כולל המשנה למנכ"ל, מנכ"לי חברות-הבת ושורה של סמנכ"לים בכירים שמכרו אופציות למניות אי.בי.אי בסך מצטבר של 50 מיליון שקל.