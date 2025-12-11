החלטת ממשלה או חקיקה? כ"ץ יביא לאישור את סגירת גלי צה"ל ב-21.12

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (ה') כי יביא ביום ראשון 21.12.2025 לאישור הממשלה את ההחלטה על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. ההחלטה תגיע בעוד כשבוע וחצי לישיבת הממשלה, לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה יוכל להשלים את חוות-דעתו ביחס להחלטה המתגבשת.

נזכיר כי כ"ץ הקים ועדה לבחינת המשכה של התחנה הצבאית, כשהוועדה הציגה שתי חלופות לשר הביטחון: סגירת התחנה או "הבית של החיילים" - משמע, סגירת מחלקת החדשות בתחנה. כ"ץ בחר לסגור את גלי צה"ל, וכעת הוא מביא את ההחלטה לישיבת הממשלה הבאה.

בנוסף, נשאלת השאלה המשפטית סביב ההחלטה: האם נדרשת חקיקה כדי לסגור את התחנה - או שמא מספיקה החלטת ממשלה של השר?

אלה שטוענים כי מספיקה החלטת הממשלה מסתמכים על חוות-דעת של המשנה ליועמ"שית מאיר לוין מתקופתו של אביחי מנדלבליט, שקבע כי מספיקה החלטת ממשלה, אבל דרך המלך היא חקיקה. לעומתם, אלוה שמבקרים את סגירת התחנה מאמינים שיש חובה לעשות זאת בחקיקה בשל שתי חקיקות: החקיקה שמסדירה את הפעילות המסחרית של התחנה, וסעיף בחוק התאגיד השידור הציבורי הקובע כי מועצת התאגיד מפקחת גם על שידורי גלי צה"ל.

עד כה הוגשו מספר עתירות נגד סגירת התחנה, רובן עוסקות בפגם בהליך הוועדה ובחוסר הסמכות של החלטת הממשלה ולא בחקיקה. בוגרי התחנה התקבצו יחדיו ופועלים במישורים שונים למניעת הסגירה - מבחינה משפטית, חברתית ופוליטית.

נכס צאן ברזל

רק השבוע נעמד איש תחנת גלי צה"ל ועיתונאי ערוץ 14, המגיש אמיר איבגי, על במת כנס החירום "בלי תקשורת חופשית - אין דמוקרטיה", ותקף את ההחלטה לסגירת התחנה. איבגי ציטט את ועדת זמיר על כך שגלי צה"ל היא נכס צאן ברזל. "גם בנכסי צאן ברזל יש מה שחורק, ויש מה לתקן. זה בדיוק מה שעושה מפקד גלי צה"ל, טל לב רם, בתהליך משמעותי, ארוך וערכי שעוברת את התחנה. התהליך ניכר כבר בלוח השידורים שלה. לא כדאי לקנות שום ספין, אין גלגלצ בלי גלי צה"ל, ואין גלי צה"ל בלי כל המרכיבים שלה... גלי צה"ל היא הסיפור הישראלי".

בהזדמנויות אחרות אמר איבגי כי פעולת הוועדה הייתה רקובה מהיסוד, וכי כבר סללו אותה להחלטה המדוברת רק בכך שכ"ץ אמר שמה שהיה לא יהיה.

כעת, העיניים נשואות לקראת 21 בדצמבר, אז הנושא יעלה לישיבת הממשלה, ומצפים לראות כיצד הייעוץ המשפטי יקבע כרגע - האם באמת מספיקה החלטה ממשלה כדח לסגור את התחנה, או שמא יש צורך בחקיקה.