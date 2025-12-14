סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

12:15

חברת הביטוח כלל מכרה מניות של יצרנית החשמל משק אנרגיה בהיקף של כ-105 מיליון שקל. במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה כלל כ-2% ממניות החברה במחיר של כ-6.9 שקל, גבוה בכ-6% משער הבסיס של המניה באותו היום. לאחר המימוש, אשר מגיע אחרי זינוק של מעל 230% בשנה האחרונה, ירדה החזקת חברת הביטוח במשק אנרגיה לכ-9%.

11:50

הירידות בתל אביב מתחזקות מעט. מדד ת"א 35 יורד בשעה זו בכ-0.6%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-1%. את הירידות מובילים כעת מדדי הטכנולוגיה והבנייה, שנופלים בכ-1.5% ובכ-1.2%, בהתאמה. מדד ת"א־‏תשתיות ומדד ת"א־נפט וגז יורדים שניהם בכ-1%. מנגד, מדדי הביטוח והמניות הביטחוניות עולים בכ-.6% ובכ-0.9%, בהתאמה.

בשוק החוב המקומי, מדד תל גוב־שקלי 10+ יורד כעת בכ-0.3%. מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בשעה זו ביציבות.

11:00

המסחר בתל אביב מוסיף להתנהל בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד כעת בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.6%. את הירידות ממשיכים להוביל מדדי הטכנולוגיה והמניות הדואליות, שנופלים בכ-1.6% ובכ-1%, בהתאמה. מדד הבנייה בולט גם הוא לשלילה ונחלש בכ-0.8%. מנגד, בולטים לחיוב מדדי הביטוח והמניות הביטחוניות, עם עליות של 0.7% ו-0.6%, בהתאמה.

10:20

מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר נופלות כעת בשיעור של בין 4% ל-6%, לאחר שחזרו מסוף השבוע בוול סטריט עם פערי ארביטראז' שליליים.

הירידות מגיעות על רקע חששות מחודשים מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט והתפתחות של בועה בתחום ה-AI, שהביאו לירידות בוול סטריט במהלך סוף השבוע.

10:05

ירידות קלות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.1%. מדד הטכנולוגיה מוביל את הירידות ונחלש בכ-1.3%, הרבה בגלל מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר . מנגד, מדד ת"א־מניב חו"ל מוביל את העליות ומתחזק בכ-0.8%.

מניות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: מבטח שמיר , ארגו פרופרטיז , רמי לוי , קנון , או פי סי אנרגיה .

מניות נוספות שבולטות לשלילה: נאייקס , פרשקובסקי , שיכון ובינוי אנרגיה , קבוצת אקרשטיין ואיביאי בית השקעות .

8:35

1. שוקי המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית, בעקבות הירידות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט. המניות הדואליות חוזרות בפער ארביטראז' שלילי כולל של 0.6%, כאשר יבלטו לשלילה במיוחד מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר , עם ירידות של 4% עד 6%; זאת, על רקע הסנטימנט השלילי במסחר במניות השבבים וה-AI בעולם.

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל ביום חמישי בעוד שיא במדדים המובילים - מדד ת"א 35 שסיים את שבוע המסחר בעלייה של 3.5% לשער של מעל 3,600 נקודות, רשם שיא מספר 57 לשנה זו, ומדד ת"א 125 רשם שיא מספר 52 השנה.

המסחר יושפע השבוע מהחדשות מהתחום הביטחוני והגיאופוליטי. בסוף השבוע, דווח שבארה"ב שואפים להתקדם לשלב ב' בתוכנית לעזה כבר בזמן הקרוב. בהמשך, נודע שישראל חיסלה את מספר 2 בעזה, ראאד סעד. כמו כן, המסחר יושפע מפרסומו של מדד המחירים לצרכן מחר. בשבוע שעבר, העריכו גופים בשוק שהמדד יהיה שלילי בשיעור של 0.5%, על רקע ירידה עונתית במחירי הטיסות והנופשים והייסוף בשקל.

במסחר בוול סטריט ביום חמישי, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו לשיאים חדשים, אך מדד נאסד"ק המזוהה עם מניות הטכנולוגיה נחלש על רקע האכזבה מדוחות אורקל , שמנייתה נפלה ב-10.8%. המגמה השלילית באורקל נמשכה גם ביום שישי עם ירידה נוספת של 4.5%, ואליה הצטרפה גם מניית ברודקום שנפלה ב-11.4%, בעקבות אכזבת השוק מהדוחות שלה - למרות שעקפה את התחזיות. שתי החברות קשורות לתחום תשתיות ה-AI, והירידה בהן הדביקה מניות AI נוספות שנפלו ביום שישי, ביניהן למשל אנבידיה (ירידה של 3.3%) ו-AMD (ירידה של 4.8%).

החשש בשוק מפני בועת AI שוב מתגבר, והמשקיעים חוששים גם מירידה בשולי הרווח של החברות על רקע העלויות הכבדות של השקעה בתחום. ב-CNBC ציטטו את האנליסטית סטייסי רסגון מ-Bernstein, שאמרה שמה שמוביל את תגובת השוק למניית ברודקום זה "חרדת AI", כשלדבריה, "אנחנו לא בטוחים מה עוד אפשר לרצות מהחברה שממשיכה להציג ביצועים גבוהים". התגברות החששות והירידות במניות ה-AI באה לידי ביטוי בירידות במדדים המובילים בוול סטריט ביום שישי, כשמדד S&P 500 נחלש ב-1.1%, מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ומדד נאסד"ק איבד 1.7%.

מהכיוון השני, בלטה לטובה מניית חברת אופנת הספורט לולומון , שעלתה ב-9.6%, לאחר שמתחילת השנה ירדה בשיעור דו-ספרתי. בשוק קיבלו בברכה את הודעת החברה על החלפת מנכ"ל, ולדוגמה בבנק ההשקעות ג'פריס העלו את ההמלצה מ"תשואת חסר" ל"החזק" וציינו שתחזית החברה לרבעון הרביעי הייתה חלשה, אך "החדשות החיוביות הן עזיבת המנכ"ל, שאנו מריעים לה. לולולמון צריכה לחזור לשורשים שלה".

לצד החששות מפני בועת AI, נמשכת המגמה של הרוטציה ממניות הטכנולוגיה הגדולות לסקטורים אחרים, חלקם דפנסיביים יותר, כמו תעשייה וביטוח בריאות. כריס זאכארלי, מנהל השקעות ראשי ב-Northlight Asset Management, אמר ל-CNBC כי "המפתח להמשכיות של השוק השורי הוא שיתר השוק יעלה אפילו ללא העזרה של 'שבע המופלאות' - ואם המקל יוכל לעבור הלאה והראלי יוכל להתרחב, אז לא נהיה מופתעים לראות ראלי של סוף־שנה שיימשך גם לתוך תחילת השנה הבאה".

בוול סטריט יפורסמו השבוע מספר דוחות כספיים, כולל של יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י , חברת הלוגיסטיקה והמשלוחים FedEx וחברת אופנת הספורט נייקי . גם נאבן , שהוקמה על-ידי יזמים ישראליים, תפרסם את הדוחות הכספיים הראשונים שלה מאז ההנפקה באוקטובר.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב האמריקאי, תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עלתה ביותר מ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.19% ביום שישי האחרון. זאת, לאחר שנשיא הפד בשיקגו, אוסטן גוּלסבי, הזהיר מפני הורדות ריבית נוספות בזמן הקרוב, אחרי שפד הפחית את ריבית ארה"ב ברבע אחוז שלוש פעמים מאז ספטמבר.

בראיון ל-CNBC, גוּלסבי אמר כי בעוד שהוא "אופטימי למדי" שרמות הריבית יהיו "נמוכות במידה ניכרת" ב-2026, הוא חש לא בנוח לגבי "טעינה מראש של יותר מדי הפחתות, והנחה שמה שראינו באינפלציה יהיה בר־חלוף". במקביל, בהצהרה נפרדת, גולסבי אמר כי הוא חושב שקובעי המדיניות היו צריכים להמתין ליותר מידע לפני שהחליטו על הפחתת ריבית נוספת.

בסקירה השבועית של בלקרוק, מציינים כלכלני ענקית ההשקעות את המלצותיהם בנוגע לאג"ח ברחבי העולם: הם נייטרליים בנוגע לאג"ח ממשלתיות קצרות בארה"ב, לאג"ח ממשלתיות בגוש האירו ול־gilts - אג"ח ממשלתיות של בריטניה. לעומת זאת, הם שליליים בנוגע לאג"ח ממשלתיות ארוכות של ארה"ב, אך מעריכים שאינפלציה נמוכה יותר והכנסות גבוהות יותר ממס עשויות להעלות את התשואות בטווח הקצר. במקביל, בלקרוק שליליים גם על אג"ח ממשלתיות של יפן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק בשבוע החולף ביחס לדולר ולאירו, בהתאם למגמה של היחלשות הדולר מול מטבעות אחרים ברחבי העולם. ביום שישי האחרון, השקל נסחר בשלב מסוים מול הדולר ברמה של 3.19 שקלים, סביב שיא של ארבע שנים - אם כי בהמשך הוא נחלש וחזר לרמה של 3.21 שקלים. במקביל, ביום חמישי דווח כי הדולר ירד לשפל של כמה חודשים מול האירו, הפרנק השוויצרי והליש"ט והמשיך במומנטום השלילי שלו, זאת לאחר שהפדרל ריזרב סיפק תחזית פחות ניצית ממה שחלק מהמשקיעים צפו בהחלטת הריבית ביום רביעי האחרון.

בסקירה של בנק ההשקעות סיטי, ציינו הכלכלנים כי לפי המודל שלהם, השקל, שהתחזק ב-15% מאז השפל אליו הגיע באפריל, מוערך כעת יתר על המידה ב-19% - מה שמצביע על כך ששער הדולר-שקל אמור לעמוד על 3.87 שקלים.

הביטקוין נסחר סביב 90 אלף דולר ורחוק בכ־27% מהשיא האחרון. בשבוע שעבר, אמרה קאת'י ווד מקרן ARK (שחשופה לביטקוין) שהתנודתיות של המטבע המבוזר הולכת ויורדת. ב-yahoo finance ציטטו את דבריה לפיהם הגופים המוסדיים שנכנסים להשקעה בביטקוין ימנעו בעתיד תנודות חדות כמו שהיו בעבר.

4. מאקרו

כאמור, מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר. במיטב ובהראל העריכו שהמדד יהיה שלילי בשיעור של 0.5%, ובהראל ציינו שהירידה צפויה בעיקר בשל ירידה עונתית במחירי הטיסות לחו"ל ובמחירי הנופש בישראל, לצד הייסוף בשקל והירידה במחירי הדלק. עוד נתון שיתפרסם בשבוע הבא הוא מספר המשרות הפנויות לספטמבר-נובמבר.

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, התייחס בסקירתו השבועית לעלייה שנרשמה בנובמבר בגירעון במאזן הסחר, ולהשפעה הצפויה של המגמה על האינפלציה.

לדברי פנינג, "הגירעון המקומי במאזן הסחר התרחב בכ-200 מיליון דולר מהותיים בנובמבר, ל-3,772. רמת הגירעון הנוכחי היא השלישית בגובהה בשנה האחרונה. עם זאת, ראוי לציין כי היא מגיעה על רקע גידול מתון של כאחוז ביצוא. ומה שתרם לגירעון פה הוא עלייה משמעותית יחסית, של כ-3.2%, או כ-260 מיליון דולר ביבוא. במידה רבה אנחנו רואים את אותו הגידול ביבוא כהמשך מתבקש להפסקת האש בעזה, והתמתנות במגבלות יבוא, מחד. ולעלייה בסנטימנט הצרכני, מאידך".

פנינג הוסיף: "כפי שציינו לאחרונה, אנחנו מעריכים שהגירעון הגדול יחסית במאזן הסחר בחודשים האחרונים ממתן את העודף המקומי בחשבון השוטף. והרבה מהחוזקה שראינו בשקל לאחרונה נובעת מסיבות פיננסיות, כמו עליות במדדים בארה"ב ועניין מחודש של משקיעים מחו"ל בישראל, בין היתר, על רקע פער הריביות לטובת ישראל. מצד שני, בניגוד לתקופת המלחמה, הגידול ביבוא, כולל ביבוא מוצרי צריכה, צפוי למתן את האינפלציה המקומית. נזכיר כי להערכתנו האינפלציה המקומית הייתה גבוהה בכ-2% בקירוב בכל אחת משתי שנות המלחמה ממה שתנאי המאקרו ללא המלחמה ניבאו. קרי, יש פה כ-4% של אינפלציה עודפת, שלפחות חלק ממנה נובע ממחירי מוצרים מיובאים, על רקע סביבה תחרותית מתונה יותר שנגזרה בין היתר מהמגבלות על היבוא לישראל. ובמידה מסוימת נצפה שהפער הזה ייסגר".

בחו"ל יפורסמו מספר נתוני מאקרו מרכזיים, ובראשם מדדי המחירים לצרכן בכמה מדינות ובהן ארה"ב, בריטניה, גוש האירו, יפן וקנדה. כמו כן, יפורסמו הייצור התעשייתי בסין ובגוש האירו, המאזן המסחרי בגוש האירו וכן נתונים משוקי הנדל"ן והתעסוקה בארה"ב. במקביל, הבנק המרכזי של אנגליה יפרסם את החלטת הריבית שלו.

5. תחזית

שתי מניות טכנולוגיה מישראל, שנפלו בשיעורים דו־ספרתיים מתחילת השנה, קיבלו בשבוע החולף המלצות חיוביות מאנליסטים.

הראשונה, חברת האינטרנט וויקס , שבנק ההשקעות קנטור העלה לה את מחיר היעד ב־5 דולר ל־140 דולר - פרמיה של 33.1%. בבנק ממליצים עליה ב"תשואת יתר". וויקס נפלה מתחילת השנה ב־51% ובקנטור ציינו שההשקעות ב־Base44 (שנרכשה השנה) ועיכוב בהשקת מוצר חדש העלו שאלות לגבי מסלול התזרים החופשי ב־2026. להערכתם, העלייה בהשקעות ב־Base44 תפגע בתזרים החופשי במחצית הראשונה של 2026, אך הוא יתאושש מהמחצית השנייה. להערכתם התוספת של יכולות Base44 צפויה להוות יתרון תחרותי משמעותי ל־Wix.

חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן נחלשה מתחילת השנה ב־31.4%. לאחר הדוחות שפרסמה בשבוע שעבר, באופנהיימר הורידו את מחיר היעד ב־4 דולר ל־24 דולר, אך עדיין מדובר בפרמיה של 57.5%, ובבנק נותרו בהמלצת "תשואת יתר". הם ציינו שהדוחות היו מעורבים עם תחזית נמוכה מהצפוי, וסמנכ"לית הכספים עזבה בפתאומיות מה שעלול לעורר חשש. אולם נוכח התמחור הנמוך של סנטינל וואן שנסחרת בדיסקאונט של מעל 50% לממוצע הענפי לפי מכפיל מכירות, הם נותרים בהמלצה חיובית.