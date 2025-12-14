פרשת בונוס ביוגרופ: התיק נגד המנכ"ל והיו"ר הועבר לפרקליטות

כמעט שנתיים לאחר שהחלה בחקירה גלויה, מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה נגד בכירי חברת תאי הגזע ושיקום האיברים בונוס ביוגרופ , לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

במסגרת התיק, נבחן החשד, כי בכירי החברה, ובראשם שי מרצקי, המשמש כמנכ"ל ובעל השליטה בחברה, ויוסף רויך יו"ר הדירקטוריון, השפיעו בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך של החברה וחברה ציבורית נוספת, על מנת שבונוס תמשיך להיכלל במדדי ת"א 90 ו-125 בעדכון המדדים בתחילת שנת 2022.

על פי החשד, החשודים ביצעו פעולות מסחר בהיקף כולל של מיליוני שקלים, חלקן נטולות היגיון כלכלי ובמועדים מכריעים, וזאת במטרה להשפיע על שערי ניירות הערך שלה, לצד רצף פעולות נוספות שנועדו להגדיל את שווי החברה ולהשאיר את חברת בונוס במדד. במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות דיווח ועבירות נוספות.

החשודים המרכזיים בביצוע העבירות הם כאמור מרצקי ורויך, ולצידם אור בן שושן שהיה יועץ החברה ובעל עניין בה בתקופה הרלבנטית ונתנאל כהן (אשר עבד בתקופה הרלבנטית לחשדות בקרן השקעות בבעלות בן שושן) כמו גם מעורבים נוספים. להם מיוחסים בין היתר ביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים וכן עבירות הלבנת הון.

ספי זינגר, יו״ר הרשות לניירות ערך מסר: "הרשות מקיימת פיקוח צמוד וניטור שוטף של פעילות המסחר, וביתר שאת בתקופות עדכון מדדי הבורסה. אנו עוקבים מקרוב אחר פעילות החברות, ובדגש על פעולות בעלי עניין ונושאי משרה, ופועלים למנוע כל השפעה בלתי חוקית או תרמיתית על השוק. פיקוח זה הוא חלק ממחויבות הרשות לאכיפת כללי המשחק ולשמירה על אמון הציבור והמשקיעים בשוק ההון."

המנייה ירדה ב-80%

בונוס ביוגרופ הוקמה בשנת 2008 והיא מפתחת טיפולים לשיקום עצם על בסיס שתל עצם המופק מתאי גזע. אין לה עדיין הכנסות ממוצריה, שנמצאים בשלב הפיתוח הקליני ואינם מאושרים לשיווק . את המחצית הראשונה של 2025 סיימה בונוס עם הפסד של כ-13 מיליון שקל, והיא מתמודדת עם הערת "עסק חי" בדוחותיה.

לחברה שני מוצרים עיקריים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים: בונופיל ומזנקיור. בונופיל, נועד לטיפול בחוסרי עצם באמצעות שתל חי של עצם אנושית בהזרקה, המבוסס על תאים של המטופל, שגודלו מחוץ לגופו. המוצר השני הוא מזינקור, לטיפול בדלקות נשימה חריפות עליו קיבלה החברה אישור מה-FDA להמשיך לניסוי שלב 3 בתחילת השנה .

מניית החברה נסחרת בתל אביב לפי שווי של 311 מיליון שקל, אחרי שרשמה עלייה של מעל 120% מתחילת השנה. עם זאת, המנייה עדיין נסחרת במחיר נמוך בכ-80% מהשיא אליו הגיעה בקיץ 2021.

** חזקת החפות: החשודים בפרשה הם בגדר חשודים בלבד, לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.