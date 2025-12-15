ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיקום הצפון: במטולה יש 70% פחות פעילות כלכלית מאשר ערב המלחמה
מטולה

שיקום הצפון: במטולה יש 70% פחות פעילות כלכלית מאשר ערב המלחמה

לעומת זאת, קריית שמונה ושלומי חזרו לפעילות כלכלית מלאה, והפער בינן לבין מטולה מעורר שאלות על אופן השיקום של עיירת הגבול ביחס לשכנותיה • הזינוק הדרמטי ביותר בפעילות הכלכלית הוא זה של שדרות, כך שנראה ששיקום הדרום מתקדם בקצב מהיר בהרבה מאשר שיקום הצפון

עידן ארץ 13:01
מטולה / צילום: איל יצהר
מטולה / צילום: איל יצהר

מטולה, העיירה הסמוכה לגבול עם לבנון, רחוקה מאוד מהתאוששות: מדד הרכישות בכרטיסי אשראי בה עדיין נמוך יותר ב-70% מאשר ערב המלחמה - כך על פי נתוני הרבעון השלישי של שב"א בעיבוד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). בשפל, ברבעון הרביעי של 2024, הפעילות הייתה נמוכה ב-86% מאשר ערב המלחמה. מאז ישנה התאוששות, אך היא מתרחשת בקצב איטי במיוחד.

מה צפוי היום בנתוני האינפלציה בישראל?
רגע לפני שהחשמל שוב מתייקר: אילו הנחות מציעות הספקיות הפרטיות?

אך בעוד שהעיירה הצפון-מזרחית נמצאת במצב גרוע במיוחד, למרות ניסיונות שיקום שכוללים גם הצטרפות של גרעין בני הציונות הדתית, שלומי בצד המערבי של הגבול במצב טוב בהרבה: הפעילות הכלכלית בה כפי שנמדדת ברכישות באשראי כבר גבוהה יותר ב-12% מאשר ערב המלחמה.

גם קריית שמונה, העיר המשמעותית יחסית באזור, חזרה לפעילות כלכלית מלאה: מדד הרכישות בכרטיסי אשראי כבר גבוה ב-10% מאשר ערב המלחמה. גם סך הפדיון במע"מ כבר גבוה יותר ב-8%.

הרבעון השלישי של 2025 הוא הראשון בו קריית שמונה ושלומי מציגות נתונים גבוהים יותר מאשר ערב המלחמה. הפער בינן לבין מטולה מעורר שאלות על אופן השיקום של עיירת הגבול ביחס לשכנותיה.

אך הזינוק הדרמטי ביותר בפעילות הכלכלית הוא זה של שדרות: הפעילות הכלכלית בה, כפי שזו נמדדה בהוצאה בכרטיסי אשראי, כבר גבוהה יותר ב-51% ברבעון השלישי של 2025 בהשוואה לערב המלחמה, ברבעון השלישי של 2023. מדובר בזינוק כלכלי דרמטי, שהחל למעשה כבר ברבעון השני של 2024. כבר אז הפעילות הכלכלית בשדרות עקפה את זו של ערב המלחמה, ומאז רק המשיכה לגדול - כך שנראה ששיקום הדרום מתקדם בקצב מהיר בהרבה מאשר שיקום הצפון.