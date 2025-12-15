לפני שהודיע על בחירתו במיכל עבאדי־בויאנג'ו לתפקיד החשבת הכללית באוצר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ריאיין במהלך השבועות האחרונים כעשר מועמדות, כולן נשים, וזאת כדי להתמודד עם הביקורת השיפוטית על כך שמינה עד כה רק גברים להנהלת האוצר.

ביקורת זו כבר הובילה לבלימת מינוי אחר שהכריז סמוטריץ' כבר לפני חמישה חודשים, של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים, בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. באוצר מעריכים כי מינויה של עבאדי־בויאנג'ו סולל את הדרך לכניסתו של פרוזנפר לתפקיד, באופן שיעבור גם עתירות לבג"ץ באם יוגשו כאלה.

עד לפני כשבוע, עדיין לא היה ברור האם עבאדי־בויאנג'ו בכלל מעוניינת לשוב לתפקיד שבו כיהנה כבר בשנים 2011-2017. התפנית בעניינה שהובילה למינוי חלה כנראה בסוף השבוע שעבר. עד אז המשיכו סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו, אילן רום, לראיין במרץ מועמדות לניהול אגף החשכ"ל.

אחת המועמדות הבולטות שהגיעו לקו הגמר בשלב הראיונות לחשכ"לות היא רבקה לויפר. בימים אלה מסיימת לויפר קדנציה כסמנכ"לית כלכלה ופיננסים ברשות החשמל. לויפר צמחה באוצר ובמשך 9 שנים מילאה שורה של תפקידים באגף התקציבים.

מינוי של בוגרת אגף התקציבים לחשכ"לית היה עשוי לעורר עניין מיוחד, לאור היריבות הנצחית בין שני האגפים הדומיננטיים באוצר. עם זאת, לויפר עבדה רבות מול החשכ"ל ב־7 השנים האחרונות מתוקף תפקידה ברשות החשמל, וכבר היו בעבר חשכ"לים בוגרי אגף התקציבים. לא זכורים תקדימים שבהם מונה ראש אגף התקציבים שכלל לא צמח באוצר, כמו פרוזנפר, או בכיר באוצר שחוזר לסיבוב שני באותו התפקיד, כמו עבאדי־בויאנג'ו.

מועמדות נוספות

מועמדת נוספת שריאיין סמוטריץ' היא פרופ' עדית סולברג. סולברג, סגנית הרקטור באוניברסיטת אריאל ובעלת חברת ייעוץ כלכלי, לא צמחה באוצר אך גם לה היכרות מוקדמת עם סמוטריץ' ונציבות שירות המדינה.

סולברג מונתה בשנה שעברה מטעמו של שר האוצר כחברה בוועדת נגל לבחינת תקציב הביטחון. גם אז, אגב, נעשה המינוי בהמשך לביקורת על כך שלא מונו נשים כחברות בהרכב הוועדה המקורי. בנוסף, סולברג הייתה חברה בוועדות האיתור שהמליצו לסמוטריץ' במינוי מנהל רשות המיסים והממונה על רשות שוק ההון.

עוד נודע כי רואיינה לתפקיד החשכ"לית סיגלית סייג, יו"ר הרשות לבקרת תקציבים בהתאחדות לכדורגל.

בנוסף, נעשו עד לשבועיים האחרונים פניות למנהלות נוספות, בניסיון לעניין אותן להגיש מועמדות לתפקיד החשכ"לית. חלקן נענו בשלילה, כמו למשל מירב קדם, סגנית החשכ"ל לשעבר.