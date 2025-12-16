בדיקות כשירות והשלמות לוגיסטיות: נמל אילת נערך לחזרה לפעילות

בנמל אילת נערכים לחזרה לפעילות, לאחר תקופה ממושכת שבה הושבת כמעט לחלוטין על רקע האיום החות'י על נתיבי השיט בים האדום במהלך המלחמה. ההיערכות לקליטת האוניות כוללת תיאום הנדסי ואופרטיבי, ביצוע בדיקות כשירות והשלמות לוגיסטיות.

● האחים נקש יישארו בנמל אילת? הממשלה תיאלץ להכריע בקרוב

● ההצעה בוועדת כספים: סיוע לנמל אילת על חשבון תקציב הרכבות הקלות

במקביל, חברת נמלי ישראל השלימה לאחרונה עבודות שיקום בחלקו הדרומי של הרציף הראשי בנמל. העבודות הללו מצטרפות לשיקום החלק הצפוני של הרציף, שבוצע לפני כחמש שנים, ומהוות את השלב השני מתוך שלושה בתוכנית השיקום הכוללת. לאחר השלמת העבודות בשני קצות הרציף, הנאמדות בכ־140 מיליון שקל, בחברת נמלי ישראל נערכים לפתיחת השלב הבא - שיקום החלק המרכזי של הרציף.

ההכנסות צנחו דרמטית

עבודות השיקום כללו שיקום וחיזוק של מבנה הרציף, עבודות תת־ימיות להבטחת יציבות מרכיביו הקונסטרוקטיביים, חיזוק עמידות הרציף בפני רעידות אדמה, תיקון נזקי סערה והנחת מזרוני בטון. מזרונים אלה נועדו לייצוב קרקעית הים ולשמירה על עומק מתאים לעגינת אוניות.

מנכ"ל חברת נמלי ישראל, פנחס צרויה: "עם התייצבות המצב הביטחוני, אנו נערכים להתחיל בשיקום החלק המרכזי ולהחזיר את הנמל לפעילות סדירה ובטוחה".

פנחס צרויה, מנכ''ל חברת נמלי ישראל / צילום: אלעד גוטמן

כזכור, עד לפרוץ המלחמה התמקצע נמל אילת בפריקת כלי רכב, וכמחצית מהמכוניות שיובאו לישראל נפרקו בו. בשנת 2023 הסתכמו הכנסות הנמל ב־212 מיליון שקל, אך בשנת 2024 - לאחר שנסגר נתיב הסחר דרך הים האדום - הן צנחו ל־42 מיליון שקל בלבד, ירידה של כ־80%.

הנתונים התפעוליים משקפים אף הם את עומק הפגיעה: בעוד שבשנת 2023 פקדו את הנמל למעלה מ־134 אוניות ונפרקו בו כ־150 אלף כלי רכב, בשנת 2024 לא נפרקו כלי רכב כלל, ולנמל הגיעו 16 אוניות בלבד. בחציון הראשון של השנה הנוכחית פקדו את הנמל שש אוניות בלבד. גם לאחר הפסקת האש שנחתמה השנה, הפעילות טרם חזרה: בחודש אוקטובר לא הגיעה לנמל ולו אונייה אחת עם כלי רכב, ומתוך למעלה מ־4,000 תנועות מטענים בנמלי הים בישראל - רק 26 בוצעו בנמל אילת.