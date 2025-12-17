לקראת מאבק שליטה באלומיי? זאת החברה שמאיימת במהלך משפטי

האם הולך להתפתח מאבק שליטה על חברת האנרגיה אלומיי קפיטל? אמש הודיעה החברה על הסכם למכירת השליטה בה לידי נופר אנרג'י של עופר ינאי. לפי ההודעה, נופר ואלומיי התקשרו בהסכם בו תרכוש הראשונה 45.9% ממניות אלומיי תמורת 458.5 מיליון שקל, מה שמעניק לאלומיי שווי שוק של מיליארד שקל. מדובר בשווי הדומה לשווי השוק הנוכחי של אלומיי, שמנייתה זינקה ביום שלישי ב-8%, והשלימה עלייה של 28% מתחילת השנה.

אלא שלמרות הדיווח של אלומיי ונופר, לא בטוח שהעסקה תצא כל-כך מהר לדרך. זאת, משום שלאלומיי היה הסכם בלעדיות למכירת השליטה עם חברת פריים אנרג'י, שנשלטת במשותף על ידי להב אל.אר של אבי לוי וירון קיקוז ומנוהלת על ידי האחרון. הלילה עדכנה פריים אנרג'י את המשקיעים בנוגע ל"משא-ומתן שמנהלת החברה לרכישת מניות של חברה בישראל הפועלת בתחום האנרגיה, בסכום מהותי לחברה". לפי הדיווח אותה חברה "קיבלה הודעה מטעם נציג המוכרים לפיה הם החליטו להתקדם עם הצעה אחרת".

בסיכומו של אותו דיווח מציינת פריים אנרג'י כי "החברה חולקת על הודעה זו ותפעל לשמירת זכויותיה". המשפט המדובר מגלה למעשה את הכוונות של אבי לוי ופריים אנרג'י, והם בדרך לפתוח במאבק משפטי. הסכם הבלעדיות שאיפשר ללוי לרכוש את השליטה באלומיי אמנם פקע לפני מספר ימים, אך בסביבת פריים גורסים כי כבר נאותו לרכוש את השליטה באלומיי, בסכום שיכול היה להגיע גם כן לשווי של מיליארד שקל לאחרונה, כפי שנחתם בהסכם עם נופר של ינאי.