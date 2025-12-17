אחרי שמנייתה זינקה ביותר מ-220% מתחילת השנה, יצרנית הטעמים והריחות תורפז מבקשת להעלות את שכרה של בעלת השליטה (39%), קרן כהן חזון, בכ-7.5 מיליון שקל. כהן חזון, ששימשה עד כה גם כמנכ"לית וגם כיו"ר החברה, צפויה לפנות את כיסא היו"ר לטובת שותפה לייסוד החברה עו''ד ד''ר ישראל (רלי) לשם.

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אספת בעלי המניות, מבקשת יצרנית הטעמים והריחות להעמיד את עלות שכרה של כהן חזון בשנה הקרובה (2026) על סכום של עד 9.1 מיליון שקל (בהשוואה לכ-1.7 אשתקד). רוב עלות השכר מיוחסת למענק שעשוי להגיע לסכום של עד 5.2 מיליון שקל, אשר ייגזר מהרווח התפעולי של החברה (2.5% מהרווח). לצד המענק, תקבל כהן חזון דמי ניהול שנתיים בהיקף של כ-3.9 מיליון שקל.

בנוסף, בחברה החליטו כי בעקבות התרחבותה, עו"ד רלי לשם, אחד ממייסדי החברה, ימונה לתפקיד היו"ר במקומה של כהן חזון, שתישאר בתפקיד המנכ"לית. כחלק מתפקידו, יהיה זכאי לשם לשכר בעלות שנתית של כ-2.1 מיליון שקל. חלק מהסכום (1.2 מיליון שקל) יועמדו לו כדמי ניהול, ואילו היתר יינתן בדמות תשלום מבוסס מניות. ברקע, כחלק מהמהלך, יקבל לשם 120 אלף אופציות לרכישת מניות, אותן יוכל לממש על פני ארבע שנים, ששווין מוערך בכ-2.9 מיליון שקל.

הקצאת המניות ללשם מגיעה לאחר שבשנתיים האחרונות, הוא מימש מניות של החברה בהיקף של כ-4.4%, תמורת סכום של מעל 100 מיליון שקל. כך, רק בחודש החולף, מימש לשם מניות בהיקף של כ-65 מיליון שקל, לאחר שמוקדם יותר השנה מימש מניות תמורת עשרות מיליוני שקלים נוספים.

אל לשם הצטרף בחודש שעבר מייסד נוסף, אלון גרנות, שיחד עם אשתו ריקי מכר מניות בכ-120 מיליון שקל. מי שעוד מכרה מניות בחודש שעבר, היא בעלת השליטה, כהן חזון, שנפגשה עם כ-50 מיליון שקל. זאת, לאחר שבחודש יולי, תרמה כהן חזון 1% ממניות תורפז שבבעלותה לטובת שלושה בתי חולים: בילינסון, שיבא תל השומר וסורוקה.

סדרה של רכישות הניעה את הצמיחה של תורפז

המהלכים האחרונים בחברה מגיעים על רקע זינוק של כ-220% במניית תורפז מתחילת השנה האחרונה, שהגיעה לשווי של כ-6.8 מיליארד שקל. הביצועים הטובים של מניית החברה מגיעים על רקע צמיחה עקבית בפעילות החברה, בעיקר הודות למיזוגים ולרכישות שהיא מבצעת בחו"ל בשנים האחרונות.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, צמחו מכירות תורפז בכ-49% והגיעו לשיא של כ-200.5 מיליון דולר, גידול הנובע מצמיחה אורגנית של כ-14%, לצד צמיחה המיוחסת לחברות שנרכשו בשנה החולפת. בשורה התחתונה, הציגה תורפז רווח נקי של כ-12.9 מיליון דולר - גידול של כ-25% ביחס לרווח בתקופה המקבילה אשתקד.

תורפז החלה את דרכה ב־2011, כשכהן חזון ושותפיה - עורך הדין ישראל (רלי) לשם, אלון גרנות (לשעבר סמנכ"ל הכספים של פרוטרום) ואילן לויטה (לשעבר מנכ"ל מכתשים אגן), רכשו את השליטה בחברה קטנה לתמציות טעם וריח מחולון בכ־11 מיליון שקל. בשנים הבאות, החברה החלה לגדול באמצעות רכישות (בדרך היא נמכרה לזמן קצר לפרוטרום), ואז הונפקה בבורסה במאי 2021 - אחת ההנפקות המוצלחות של אותה שנה (שהניבה למשקיעים בעיקר אכזבות).

לאחר ההנפקה, נמשכו הרכישות ביתר שאת, ורק מתחילת השנה הנוכחית בוצעו שלוש כאלה (בבלגיה, פולין וצרפת), בהיקף מצטבר של מעל 64 מיליון דולר, וזאת למרות המלחמה. בסך הכול, רכשה תורפז מאז היווסדה מעל 20 חברות. כיום, פועלת תורפז בשלושה תחומים: טעם, ריח וחומרי גלם ייחודיים. נכון לסוף 2024, היו לה 22 אתרי ייצור והיא מעסיקה מעל 1,000 עובדים בעולם, כשליש מהם בישראל.