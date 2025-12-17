שוק העבודה הדוק: שיא של שלוש שנים בשיעור המשרות הפנויות

מספר המשרות הפנויות במשק הישראלי המשיך במגמת העלייה בחודש נובמבר 2025 ושבר שיא של יותר משלוש שנים - כך עולה מעדכון שהוציאה היום (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור המשרות הבלתי מאוישות הגיע בחודש שעבר ל-4.59% מכלל המשרות במשק - השיעור הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2022.

סך מספר המשרות הפנויות עלה ל-151,354 בנובמבר, לעומת 150,974 באוקטובר. על-פי נתונים, המחסור הכבד ביותר בידיים עובדות מצוי בקרב עובדי המכירות. חסרים קרוב ל-14 אלף עובדים כאלה, כמעט עשירית מסך המשרות הפנויות בארץ. מה גם שהמחסור רק מחמיר עבור בעלי העסקים: בעדכון החודשי הנוכחי גדל הביקוש למוכרים וסוכני מכירות בכאלף משרות.

בענף המסעדנות, שסובל עוד מאז הקורונה שנים מקושי בגיוס עובדים, חל שיפור סטטיסטי בספטמבר-נובמבר, לעומת אוגוסט-אוקטובר. מספר המלצרים והברמנים החסרים ירד ב-11%, אבל המחסור נותר נרחב - כ-8,700 עובדים חסרים.

בהייטק נרשמה ירידה של 1% במספר מפתחי התוכנה הדרושים, לכדי כ-6,800 משרות בנובמבר. בקרב מהנדסים (לרבות מהנדסי תוכנה) ירד מספר המשרות הבלתי מאוישות ב-3%, לכ-10,600 משרות.

נתונים אלה משלימים את נתוני האבטלה שפורסמו מוקדם יותר השבוע. משניהם עולה תמונה לפיה שוק העבודה בישראל הדוק מאוד, מה שמוביל בין ביתר ללחצי שכר ולדרישות מצד עובדים לשיפור תנאים. בשנה האחרונה קצב עליית השכר בישראל למשרת שכיר עמד על קרוב ל-5% - מה שמוסיף לחץ אינפלציוני.

העוצמה של שוק התעסוקה והעובדה שיש לחצי שכר המהווים גורם אינפלציוני נלקחות בחשבון גם על-ידי בנק ישראל, שמדגיש זאת פעם אחר פעם. לצד הירידה הכללית באינפלציה (קצב שנתי של 2.4% בנובמבר) והתחזקות השקל, התומכים לכאורה בהפחתות ריבית, המצב בשוק העבודה תומך בגישה מתונה וזהירה ויתר.